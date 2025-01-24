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Новости
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Китай, Россия, Иран и КНДР – это ось автократий, угрожающая мировому порядку, - Мерц

Мерц про загрози від автократій

Лидер Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Китай, Россия, Иран и КНДР являются реваншистской, антилиберальной осью государств, которая представляет опасность всему мировому мирному порядку.

Об этом немецкий политик сказал во время выступления в Берлине, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Китай, Россия, а также Иран, Северная Корея и другие не работают изолированно друг от друга, а наоборот тесно взаимодействуют.

"За последнее десятилетие возникла ось автократий, которая оказывает дестабилизирующее влияние во всех регионах мира, расшатывает политический Запад и использует кризисные события в свою пользу. Мы сталкиваемся не с чем иным, как с реваншистской антилиберальной осью государств, которая открыто стремится к системной конкуренции с либеральными демократиями. Эта ось автократий во многом поддерживает друг друга", - сказал кандидат в канцлеры ФРГ.

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В частности, Мерц отметил, что Иран поставляет России беспилотники, Китай - полупроводники, а Северная Корея - войска и боеприпасы. В свою очередь Россия до недавнего времени сотрудничала с Ираном в Сирии, поставляет дешевую нефть и газ Китаю, а Россия и Китай поддерживают Северную Корею в ее экономическом выживании и военном росте.

"Речь идет не о второстепенных мерах поддержки, а о стратегическом балансе. Северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты, оснащенные ядерными боеголовками, вскоре могут достичь американского материка",- подчеркнул немецкий политик.

Говоря о войне в Украине, лидер ХДС сказал, что несмотря на огромные человеческие и материальные потери с российской стороны нет никаких признаков "изменения мышления". По словам Мерца, диктатор РФ Путин перевел свою страну на военную экономику и продолжает вооружаться в масштабах, которые значительно превышают потребности собственной национальной обороны РФ.

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"Таким образом, его (Путина. - Ред.) претензии не будут ограничиваться Украиной, а будут распространяться на всю территорию бывшего Советского Союза. Эксперты дают нам всего несколько лет, пока Россия сможет бросить вызов НАТО конвенционным вооруженным способом",- заявил политик.

Напоследок Мерц добавил, что Германии нужно оптимизировать свою внешнюю политику и политику безопасности.

Напомним, что 17 января Российский диктатор Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиян подписали в Москве 17 января договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между двумя странами.

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Автор: 

Германия (7036) Иран (1823) Китай (3026) КНДР (1221) россия (96018) Фридрих Мерц (130)


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Топ комментарии
+8
Найадекватніша заява, мабуть за весь час.
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24.01.2025 18:10
+5
Такі Пан Мерц ,не тільки все правильно розуміє,а і щось знає...більше тих ,хто чекає на" руzкий мир" в Німеччині ...бо натякає на те, шо московія хоче прийдти в ЄС , не сама...
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24.01.2025 18:03
+3
Є теорія, що Іран це Аріан і є. Більшість іранців, таджики та вищі касти Індії - нащадки козаків-аріїв, які прийшли з півночі. В індійських ведах міграція народу з півночі описана.
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24.01.2025 18:08
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Яка гарна компашка для "чистих арійців" - кацапів - Китай, Іран і Північна Корея.
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24.01.2025 18:00 Ответить
Є теорія, що Іран це Аріан і є. Більшість іранців, таджики та вищі касти Індії - нащадки козаків-аріїв, які прийшли з півночі. В індійських ведах міграція народу з півночі описана.
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24.01.2025 18:08 Ответить
Генетично доказано, що арії прийшли в Персію, Індію з ******** України і Кубані, Ямна Культура 4000 років назад.

200 млн. індусів на півночі Індії мають словянські гени R1.

Арії створили ведичну культуру і санкрит, кастову систему, де білі люди арійці домінували над місцевими чорними народами.

Перську цивілізацію також створили арії.
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24.01.2025 18:32 Ответить
Це узгоджується з "курганною гіпотезою", де людина приручила коня в межиріччі Дніпра і Дону. З цього моменту почалася експансія R1A1. Ось тільки з датуваннями я (і не тільки я) не згоден. Людської історії не більше 1000-1500 років. Принаймні історії ********* людства.
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24.01.2025 18:42 Ответить
Ви нолями не помилилися? Бо по вашому навіть римлян не було.
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24.01.2025 20:29 Ответить
Вони були. Але зовсім недавно. Римляни це війська католицької церкви. У цьому я згоден з Олександром Таманським.
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24.01.2025 20:45 Ответить
Ну, Китай точно не варто применшувати. Це одна з настаріших і найвеличніших цивілізацій. Я скажу так-якби китайози навіть не були б проти, а просто не підтримали б війну, вона закінчилвся б за пару місяців.
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24.01.2025 18:44 Ответить
За Фрідріха IV! Heil Merz!
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24.01.2025 18:02 Ответить
Такі Пан Мерц ,не тільки все правильно розуміє,а і щось знає...більше тих ,хто чекає на" руzкий мир" в Німеччині ...бо натякає на те, шо московія хоче прийдти в ЄС , не сама...
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24.01.2025 18:03 Ответить
І вже давно пора будо виробити алгоритм боротьби з тими автократіями, що особливо агресивні. Наприклад, піднявся народ на революцію, підтримали його, скинули диктатора і одразу ж треба ставити свого надійного проєвропейського лідера, якому допомагати позбавлятися старих еліт, щоб не було реваншу. Бо Захід-то революції підтримує, але до влади повертаються одні реваншисти і в країні стає ще гірше...Колись після розвалу СРСР прихід реваншистів прощолкали...
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24.01.2025 18:07 Ответить
Найадекватніша заява, мабуть за весь час.
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24.01.2025 18:10 Ответить
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24.01.2025 18:15 Ответить
Ще Пушкіна та Маяковського з Есеніним.
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24.01.2025 18:35 Ответить
Та все ж ясно...бендери вбили...
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24.01.2025 18:38 Ответить
Але хтось когось розумним хлопцем не називає...
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24.01.2025 18:37 Ответить
Пусті заяви, враховуючи реалії коли одні німці називають Китай автократією, яка загрожує світові, а інші успішно відкривають там свої заводи, банки, бізнеси і таким чином фінансують ті ж автократії
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24.01.2025 19:17 Ответить
Одне уточнення, на сьогодні список автократій, дещо більший. Частина маскується, а частина "важливі торгові партнери", які просто мають невеликі культурні особливості, на кшталт вимкнення інтернету в регіонах з мітингами, чи розчленовувати опозиціонерів.
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24.01.2025 20:00 Ответить
Прокинулись нарешті чи такі тупі?...
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24.01.2025 21:02 Ответить
 
 