Китай, Россия, Иран и КНДР – это ось автократий, угрожающая мировому порядку, - Мерц

Лидер Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Китай, Россия, Иран и КНДР являются реваншистской, антилиберальной осью государств, которая представляет опасность всему мировому мирному порядку.

Об этом немецкий политик сказал во время выступления в Берлине, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Китай, Россия, а также Иран, Северная Корея и другие не работают изолированно друг от друга, а наоборот тесно взаимодействуют.

"За последнее десятилетие возникла ось автократий, которая оказывает дестабилизирующее влияние во всех регионах мира, расшатывает политический Запад и использует кризисные события в свою пользу. Мы сталкиваемся не с чем иным, как с реваншистской антилиберальной осью государств, которая открыто стремится к системной конкуренции с либеральными демократиями. Эта ось автократий во многом поддерживает друг друга", - сказал кандидат в канцлеры ФРГ.

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В частности, Мерц отметил, что Иран поставляет России беспилотники, Китай - полупроводники, а Северная Корея - войска и боеприпасы. В свою очередь Россия до недавнего времени сотрудничала с Ираном в Сирии, поставляет дешевую нефть и газ Китаю, а Россия и Китай поддерживают Северную Корею в ее экономическом выживании и военном росте.

"Речь идет не о второстепенных мерах поддержки, а о стратегическом балансе. Северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты, оснащенные ядерными боеголовками, вскоре могут достичь американского материка",- подчеркнул немецкий политик.

Говоря о войне в Украине, лидер ХДС сказал, что несмотря на огромные человеческие и материальные потери с российской стороны нет никаких признаков "изменения мышления". По словам Мерца, диктатор РФ Путин перевел свою страну на военную экономику и продолжает вооружаться в масштабах, которые значительно превышают потребности собственной национальной обороны РФ.

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"Таким образом, его (Путина. - Ред.) претензии не будут ограничиваться Украиной, а будут распространяться на всю территорию бывшего Советского Союза. Эксперты дают нам всего несколько лет, пока Россия сможет бросить вызов НАТО конвенционным вооруженным способом",- заявил политик.

Напоследок Мерц добавил, что Германии нужно оптимизировать свою внешнюю политику и политику безопасности.

Напомним, что 17 января Российский диктатор Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиян подписали в Москве 17 января договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между двумя странами.

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