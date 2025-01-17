РФ заключила с Ираном договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" на 20 лет
Российский диктатор Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиян подписали в Москве 17 января договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между двумя странами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские пропагандистские медиа.
Подписанный между РФ и Ираном документ будет действовать 20 лет.
По словам президента Ирана, что этот договор "открывает новую главу" в отношениях между странами.
Российские и иранские чиновники рассказывали, что договор охватывает различные сферы: экономическую, торговую, энергетическую, научную, технологическую, военную, а также "актуальные вопросы региональной и международной повестки дня".
До этого Москва и Тегеран руководствовались договором "Об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества" от 2001 года.
После церемонии подписания Пезешкиан заявил, что Иран выступает за политическое урегулирование российско-украинской войны.
"Ведение боевых действий и война - это не решение вопросов. Мы приветствуем политическое урегулирование вопроса между Украиной и Россией", - сказал он.
і головне - сирію ви теж за 2 місяці передбачали?
П. А. Столыпин 1910г.
Вступая в войну, на подобный итог Россия никак не рассчитывала…
Самым болезненным было условие о так называемой «нейтрализации» Черного моря. России запретили иметь на Черном море военно-морские силы, военные арсеналы и крепости«
Йдеться про "Фатх-360" максимальною дальністю дії до 120 км та бойовою частиною масою 150 кг. Росія отримує від Ірану безпілотники "Шахед".
Тегеран висловлював інтерес до російських винищувачів Су-35 та комплексів ППО С-400. Росія вже поставила Ірану навчально-бойову авіацію, яка потрібна Тегерану, зокрема, для підготовки пілотів для ******** російських винищувачів.
Трамп вже після перемоги на виборах не виключав війни з Іраном.