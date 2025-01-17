РУС
РФ заключила с Ираном договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" на 20 лет

Росія та Іран підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство

Российский диктатор Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиян подписали в Москве 17 января договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между двумя странами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские пропагандистские медиа.

Подписанный между РФ и Ираном документ будет действовать 20 лет.

По словам президента Ирана, что этот договор "открывает новую главу" в отношениях между странами.

Российские и иранские чиновники рассказывали, что договор охватывает различные сферы: экономическую, торговую, энергетическую, научную, технологическую, военную, а также "актуальные вопросы региональной и международной повестки дня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерная программа Ирана "приближается к точке невозврата", - Макрон

До этого Москва и Тегеран руководствовались договором "Об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества" от 2001 года.

После церемонии подписания Пезешкиан заявил, что Иран выступает за политическое урегулирование российско-украинской войны.

"Ведение боевых действий и война - это не решение вопросов. Мы приветствуем политическое урегулирование вопроса между Украиной и Россией", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спецпредставитель Трампа Келлог призвал к максимальному давлению на Иран

Иран (2069) путин владимир (32028) россия (96924) соглашение (1370)
+9
Вісь зла обєднуєтся ,фашиська терористична росія ,ісламський терористичний іран ,північно корейський комуністичний гулаг і вся біда що це зло підтримує комуністичний Китай, на жаль західні країни зробили цього дракона вкладаючи кошти і передові технології.
17.01.2025 17:54 Ответить
+6
17.01.2025 17:49 Ответить
+6
«Однажды Россия проснётся в Китае».

П. А. Столыпин 1910г.
17.01.2025 17:56 Ответить
Дебіл. Ірану залишилось місяці два від сили і буде як в Сирії.
17.01.2025 17:45 Ответить
потужно. а звідки у вас такі унікальні знання?

і головне - сирію ви теж за 2 місяці передбачали?
17.01.2025 17:47 Ответить
Він трмпіст.
17.01.2025 17:49 Ответить
Здаеться Іран скоро кинуть
17.01.2025 17:59 Ответить
Тут не потрібно передбачувати. Ізраїль чекає інагурації Трампа. Після чого буде обовязково нанесено удар по ядерним обєктам Ірану. Інакше ніколи не буде спокою.
17.01.2025 17:59 Ответить
Або у відповідь отримає той самий ядерний удар .... спокій персам і не сниться , ну а ті об'єкти це не Трипільська ТЕС із "потужним наємівським захистом" за 10 мільярдів .
17.01.2025 18:03 Ответить
то ми так хочемо, а що рудому в голові клацне хз...
17.01.2025 18:14 Ответить
17.01.2025 17:49 Ответить
Іранці, як і китаьози, будуть доїти кацапів !
17.01.2025 17:54 Ответить
«Однажды Россия проснётся в Китае».

П. А. Столыпин 1910г.
17.01.2025 17:56 Ответить
17.01.2025 18:23 Ответить
«160 лет назад, 18 (30) марта 1856 года, в Париже был подписан мирный договор между Россией, Турцией, Францией, Англией, Австрией, Пруссией и Сардинией. Он ознаменовал завершение Восточной (Крымской) войны и поражение России в ней.

Вступая в войну, на подобный итог Россия никак не рассчитывала…
Самым болезненным было условие о так называемой «нейтрализации» Черного моря. России запретили иметь на Черном море военно-морские силы, военные арсеналы и крепости«
17.01.2025 18:39 Ответить
"Нульова світова війна". Чотири імперії з величезними труднощами змогли захопити Крим. Але зробили катастрофічну помилку. Повернули його російській імперії.
17.01.2025 18:48 Ответить
А Україна на 100 років
17.01.2025 17:54 Ответить
Вісь зла обєднуєтся ,фашиська терористична росія ,ісламський терористичний іран ,північно корейський комуністичний гулаг і вся біда що це зло підтримує комуністичний Китай, на жаль західні країни зробили цього дракона вкладаючи кошти і передові технології.
17.01.2025 17:54 Ответить
Тобто розвалити рашку і вісь зла зруйнується сама
17.01.2025 17:57 Ответить
Один із головних аспектів російсько-іранської співпраці - це взаємне постачання озброєнь.

Йдеться про "Фатх-360" максимальною дальністю дії до 120 км та бойовою частиною масою 150 кг. Росія отримує від Ірану безпілотники "Шахед".

Тегеран висловлював інтерес до російських винищувачів Су-35 та комплексів ППО С-400. Росія вже поставила Ірану навчально-бойову авіацію, яка потрібна Тегерану, зокрема, для підготовки пілотів для ******** російських винищувачів.

Трамп вже після перемоги на виборах не виключав війни з Іраном.
17.01.2025 17:58 Ответить
Терористи усіх країн об'єднуйтеся, помремо так разом
17.01.2025 17:59 Ответить
В этом договоре отдельным пунктом есть - РФ в рамках официально признанных границ в соответствии с ООН. те дружим но не.
17.01.2025 18:01 Ответить
Знаете что я вам скажу. Любой бумажка не стоит ничего если стороны не имеют интереса и желания бумажка соблюдать. Если стороны имеют интерес и желание - никакой бумажка просто не нужен, дадут все что угодно в любых количествах. СССР перед вступлением в войну с Германией непосредственно имел бумажку - и чо, сильно помогло? США и Великобритания вообще никаких экономических и военных договоров с СССР не имела - но после вступления СССР в войну против Германии - он получил Ленд-лиз, без которого скорее всего сдох бы или сдался. Раша имела бумажку с Арменией...и чо, сильно в 2020 году помогло? Раша имела бумажки с Сирией. И чо, сильно в 2024 году помогло?
17.01.2025 18:19 Ответить
Это же сколько бабла влил Путлер в этот бесполезный договор? ОДКБ уже отжило, дедуля лысый, Иран тебя кинет первым. А тупые и жадные рабссияне до всего чужогог так и будут платить своему царю. И уже платят своими детьми. Но рабам этого не понять.
17.01.2025 18:28 Ответить
Пиня зібрався продавати Ірану газ. Ахахах - Іран свого газу не має куди дівати, а тут ще пинін.
17.01.2025 18:39 Ответить
Слухав сьогодні таку теорію: Начебто зараз в Світі роблять перехід на четвертий технологічний рівень. До цього був перехід ,наприклад коли були сконструйовани ткацьки станки, і одразу велика кількість працівників стали непотрібні, і почалася "м'ясорубка", потім в Штатах Г.Форд зробив конвейєр → теж саме - почалася м'ясорубка (1914 р -1918р..), лишні люди , зайве населення кинули помирати під різними гаслами. Ну і теж саме ми спотерігаємо і зараз → перехід, ну і відповідно знову включили "м'ясорубку.
17.01.2025 18:39 Ответить
обрежут москалей?
17.01.2025 18:52 Ответить
Кацапи використають по-повній Іран і викинуть, яе презерватив після сексу. Будуть чекати, щоб до них бігли євреї та США і хапали за руки, просили, щоб ті не передали ісламістах технологію ядерної зброї, а кацапи ніби вступаючи в торги будуть вимагати Україну..., а в підсумку кинуть як по українському питанню, так і по іранському.
17.01.2025 19:35 Ответить
Кацапи думають, що проіснують ще 20 років? Ну-ну...
17.01.2025 20:47 Ответить
Шо таке? Зараз модно на 100
17.01.2025 22:02 Ответить
У персів крупні проблеми. Наївні вважають, що х....їх прикриє. Майже всі підписанти з х...таких договорів херовато закінчили.
17.01.2025 22:12 Ответить
 
 