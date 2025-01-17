РФ заключила с Ираном договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" на 20 лет

Российский диктатор Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиян подписали в Москве 17 января договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между двумя странами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские пропагандистские медиа.

Подписанный между РФ и Ираном документ будет действовать 20 лет.

По словам президента Ирана, что этот договор "открывает новую главу" в отношениях между странами.

Российские и иранские чиновники рассказывали, что договор охватывает различные сферы: экономическую, торговую, энергетическую, научную, технологическую, военную, а также "актуальные вопросы региональной и международной повестки дня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерная программа Ирана "приближается к точке невозврата", - Макрон

До этого Москва и Тегеран руководствовались договором "Об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества" от 2001 года.

После церемонии подписания Пезешкиан заявил, что Иран выступает за политическое урегулирование российско-украинской войны.

"Ведение боевых действий и война - это не решение вопросов. Мы приветствуем политическое урегулирование вопроса между Украиной и Россией", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спецпредставитель Трампа Келлог призвал к максимальному давлению на Иран