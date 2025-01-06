Ядерная программа Ирана "приближается к точке невозврата", - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что ядерная программа Ирана является потенциально необратимой и "приближается к точке невозврата".

Об этом он сказал во время выступления перед французскими послами в Париже в понедельник, сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Ускорение ядерной программы (Ирана. - Ред.) подводит нас очень близко к критической точке", - отметил Макрон.

Он уточнил, что иранский вопрос является одним из основных вопросов, по которым Франция будет возобновлять диалог с новой американской администрацией Дональда Трампа.

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Также Макрон, комментируя поддержку Ираном России в войне против Украины, назвал Тегеран одним из крупнейших стратегических вызовов и вызовом для безопасности Европы и ее союзников.

Как пишет Bloomberg, Иран имеет достаточно материалов для создания нескольких ядерных боеголовок, если Тегеран примет соответствующее политическое решение.

Вчастности, в прошлом месяце Иран объявил, что увеличит свои мощности по производству ядерного топлива в ответ на упреки Международного агентства ООН по атомной энергии относительно неспособности Тегерана решить вопрос с исследованием частиц урана, найденных на незадекларированных объектах. Иран утверждает, что его программа ядерных разработок направлена на энергетические цели.

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Напомним, Россия и Иран планируют подписание нового договора о стратегическом партнерстве за несколько дней до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.