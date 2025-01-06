Ядерная программа Ирана "приближается к точке невозврата", - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что ядерная программа Ирана является потенциально необратимой и "приближается к точке невозврата".
Об этом он сказал во время выступления перед французскими послами в Париже в понедельник, сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
"Ускорение ядерной программы (Ирана. - Ред.) подводит нас очень близко к критической точке", - отметил Макрон.
Он уточнил, что иранский вопрос является одним из основных вопросов, по которым Франция будет возобновлять диалог с новой американской администрацией Дональда Трампа.
Также Макрон, комментируя поддержку Ираном России в войне против Украины, назвал Тегеран одним из крупнейших стратегических вызовов и вызовом для безопасности Европы и ее союзников.
Как пишет Bloomberg, Иран имеет достаточно материалов для создания нескольких ядерных боеголовок, если Тегеран примет соответствующее политическое решение.
Вчастности, в прошлом месяце Иран объявил, что увеличит свои мощности по производству ядерного топлива в ответ на упреки Международного агентства ООН по атомной энергии относительно неспособности Тегерана решить вопрос с исследованием частиц урана, найденных на незадекларированных объектах. Иран утверждает, что его программа ядерных разработок направлена на энергетические цели.
Напомним, Россия и Иран планируют подписание нового договора о стратегическом партнерстве за несколько дней до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
возобновлять диалог с новой американской администрацией Источник: https://censor.net/ru/n3528845
Захопити ж ядерну країну швидко і без зайвих зусиль і втрат - не вийде ні в кого. Тож немає і сенсу починати війну, яку не можеш закінчити.
А навіть такому *******, як *****, навряд чи захочеться бачити перетворення частини раісі на скло і ризикувати власним життям, навіть якщо потім він зможе зтерти Україну з лиця землі. Він не для того ту війну починав.
Так. ядерна зброя - це гарантія безпеки. Не цілковитої, але гарантії, що попри все - держава існуватиме і її не захопити і не знищити, а як ні - весь світ побачить феєрверк наостанок. І саме тому, що в раші є ця зброя, раіся ще існує, а весь світ перднуть боїться, а не тому, що раша стронг.
Якісь дії будуть? Чи знову Ізраїлю все "вивозити"?