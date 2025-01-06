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Ядерная программа Ирана "приближается к точке невозврата", - Макрон

Макрон попередив про небезпеку ядерної програми Ірану для світу

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что ядерная программа Ирана является потенциально необратимой и "приближается к точке невозврата".

Об этом он сказал во время выступления перед французскими послами в Париже в понедельник, сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Ускорение ядерной программы (Ирана. - Ред.) подводит нас очень близко к критической точке", - отметил Макрон.

Он уточнил, что иранский вопрос является одним из основных вопросов, по которым Франция будет возобновлять диалог с новой американской администрацией Дональда Трампа.

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Также Макрон, комментируя поддержку Ираном России в войне против Украины, назвал Тегеран одним из крупнейших стратегических вызовов и вызовом для безопасности Европы и ее союзников.

Как пишет Bloomberg, Иран имеет достаточно материалов для создания нескольких ядерных боеголовок, если Тегеран примет соответствующее политическое решение.

Вчастности, в прошлом месяце Иран объявил, что увеличит свои мощности по производству ядерного топлива в ответ на упреки Международного агентства ООН по атомной энергии относительно неспособности Тегерана решить вопрос с исследованием частиц урана, найденных на незадекларированных объектах. Иран утверждает, что его программа ядерных разработок направлена на энергетические цели.

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Напомним, Россия и Иран планируют подписание нового договора о стратегическом партнерстве за несколько дней до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Автор: 

Иран (1807) ядерное оружие (1336) ядерная безопасность (495) Макрон Эмманюэль (1312)


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Топ комментарии
+12
ядерна зброя - гарантія безпеки. Україна - це досвід для всього світу: обмін ядерної зброї на папірець - гарантія війни.
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06.01.2025 22:48
+8
Всі, хто зараз в процесі власної ЯЗ, розуміють, що вони на правильному шляху!
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06.01.2025 23:01
+4
Після Ірану, ядерну зброю одразу отримає Саудівська Аравія. Не будуть навіть чекати, візьмуть у своїх союзників - Пакистану.
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06.01.2025 22:43
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Будемо бамбіть?
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06.01.2025 22:42 Ответить
Боже упаси.
возобновлять диалог с новой американской администрацией Источник: https://censor.net/ru/n3528845
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07.01.2025 00:42 Ответить
Після Ірану, ядерну зброю одразу отримає Саудівська Аравія. Не будуть навіть чекати, візьмуть у своїх союзників - Пакистану.
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06.01.2025 22:43 Ответить
ядерна зброя - гарантія безпеки. Україна - це досвід для всього світу: обмін ядерної зброї на папірець - гарантія війни.
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06.01.2025 22:48 Ответить
Наївний той, хто думає, що Пуйло не напав би на Україну, якщо б у нас була ядерна зброя. Зайшов би точно так. І що? Наша влада вдарила б ядеркою по Москві))? І у відповідь вже нормально, як захист, прилетіло б сотня дві ракет кацапських.
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06.01.2025 23:53 Ответить
Все зависит от своего позиционирования. Попыток решить сложные вопросы простыми средствами. Кому то короткоствол нужен, ну а кому атомная бомба. И тогда все будут бояться.
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07.01.2025 00:55 Ответить
***** планував захопити всю Україну швидко, без зайвих зусиль і втрат щоб підняти собі рейтинг як після кримнаша. Якби він знав, що так все повернеться - 100% повномасштабного вторгнення б не було. Так би і гралися в іхтамнєтов.
Захопити ж ядерну країну швидко і без зайвих зусиль і втрат - не вийде ні в кого. Тож немає і сенсу починати війну, яку не можеш закінчити.
А навіть такому *******, як *****, навряд чи захочеться бачити перетворення частини раісі на скло і ризикувати власним життям, навіть якщо потім він зможе зтерти Україну з лиця землі. Він не для того ту війну починав.

Так. ядерна зброя - це гарантія безпеки. Не цілковитої, але гарантії, що попри все - держава існуватиме і її не захопити і не знищити, а як ні - весь світ побачить феєрверк наостанок. І саме тому, що в раші є ця зброя, раіся ще існує, а весь світ перднуть боїться, а не тому, що раша стронг.
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07.01.2025 01:38 Ответить
********* існує тільки дому що ним досі ще не зайнялися по справжньому. Це просто нонсенс коли тупа малонаселена і бездарна країна агресивних корупціонерів та голодранців (90 млн. населення і 1,5% світового ВВП) займає 1/8 планетарної суші на якій мешкає 8 мільярдів людей... ********* необхідно остаточно розділити на багато країн або ізолювати.
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07.01.2025 02:23 Ответить
Ось уявіть що в нас було б, скажімо, 300 ядерних ракет і половину з них в перші захопили би як і Запорізьку Аес? Бачите Зе тиснущего на красну кнопку та ядерний попіл замість москви? Мені здається, що це ще одна історія про те, що ми б усім наваляли, якби...
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07.01.2025 11:14 Ответить
Франція пройшла цю точку в 1960 році.
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06.01.2025 22:48 Ответить
Чомусь впевнений, що Ізраїль точно знає куди буде націлена і полетить ядерна зброя ірану і зробить все, щоб тієї зброї не було. Почекають ще місяць, пока пройде інавгурація Трампа і вдарять по заводах і бункерах Ірану. Вони також добре знають, що допомогли їм техлологіями кацапи.
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06.01.2025 22:50 Ответить
Кто помогал Пакистану, Индии, (не ржать) ЮАР? Израилю?
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07.01.2025 00:57 Ответить
Всі, хто зараз в процесі власної ЯЗ, розуміють, що вони на правильному шляху!
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06.01.2025 23:01 Ответить
це як перехід від стріл до пороха… так і тут рано чи пізно оволодіє більшість і найдеться ї*банутий індивідуум який буде здатен випробувати….
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06.01.2025 23:01 Ответить
Так вже знайшовся ї*банутий індивідуум і сидить він в бункері на Мокшанських болотах.
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06.01.2025 23:53 Ответить
Та ви шо! Треба терміново (ні) скликати потужну конференцію та рішуче засудити.
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06.01.2025 23:28 Ответить
Почухайте яйця ще трохи і ви більше ніколи нічого тим овцейопам не зробите.
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06.01.2025 23:59 Ответить
So what?

Якісь дії будуть? Чи знову Ізраїлю все "вивозити"?
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07.01.2025 00:09 Ответить
И?
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07.01.2025 00:48 Ответить
 
 