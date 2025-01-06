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Россия поставила под угрозу европейскую землю, распространяя свое влияние, - Макрон

Емманюель Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон, что Россия поставила под угрозу Европу, из-за распространения своего влияния.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В последние годы Россия усилила агрессию и изменила ее характер. Произошли радикальные изменения в ее поведении с точки зрения ядерной доктрины, которая стала гораздо более жесткой по отношению к угрозе, которую она представляет", - пояснил Макрон.

Он добавил, что результаты таких изменений наблюдаются в Армении, где Россия поддержала действия Азербайджана, в Грузии и в Молдове. В отношении последней он призвал проявить бдительность.

Грузии, где она явно дестабилизировала и фальсифицировала избирательный процесс. В Молдове, где она попыталась сделать то же самое, но потерпела неудачу, и я приветствую мужество и решимость президента Майи Санду, но мы должны быть бдительными перед парламентскими выборами, которые состоятся через несколько месяцев", - подчеркнул президент Франции.

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Он также вспомнил румынские выборы, где "Россия не стеснялась манипулировать избирательным процессом в одной из стран-членов Европейского Союза".

Таким образом, считает лидер Франции, Россия поставила под угрозу европейскую землю, продемонстрировав способность достигать цели, распространяя свое влияние.

"Де-факто она решила глобализировать украинский конфликт. Россия работает с Ираном над производством компонентов, применяя подход со многими китайскими компонентами, привлекая Северную Корею. Кто бы мог подумать еще 5 лет назад, что Северная Корея будет втянута в конфликт на европейской земле? Таким образом, за каких-то полгода природа конфликта глубоко изменилась, и это целиком и полностью ответственность России", - резюмировал Макрон.

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Автор: 

Европа (1867) россия (95652) Макрон Эмманюэль (1312)


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Поставила під загрозу європеиську землю - то потрібно іі відтіснити на болота - так? - Макрон
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06.01.2025 20:28 Ответить
"Эмманюэль Макрон призывал Украину к "реалистичным дискуссиям по территориальным вопросам". Об этом он заявил во время ежегодной встречи с французскими послами."
Так, может, Макрон, начнешь вести реалистичные дискуссии с Путлером и отдашь часть европейской земли?
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06.01.2025 20:37 Ответить
Якщо підарам з московіі щедро давати бабло, то прийдеться миритися з тим , що підар буде розширювати простір !
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06.01.2025 20:56 Ответить
Макрон, ти яким місцем думав про захисть ЄС ? Коли на пару з меркель, 🤡 зеленского, тягнули в президенти України ? Він вам під саму ср* ку русню та китаї вже підсунув ! тупоголові західні політики !
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06.01.2025 23:44 Ответить
Макрон, коли війська Франції будуть в Україні?
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07.01.2025 00:12 Ответить
 
 