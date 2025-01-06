Украина должна вести "реалистические дискуссии" относительно территориальных вопросов, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Украина должна вести "реалистичные дискуссии по территориальным вопросам".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.
По словам Макрона, только Украина может их вести, чтобы найти решение конфликта.
Соединенные Штаты Америки должны помочь нам изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров", в то время как европейцы должны будут "построить гарантии безопасности" для Украины, "что будет их первоочередной обязанностью", добавил французский лидер.
Также президент Франции отметил, что в нынешних условиях "быстрого и легкого решения в Украине не будет" - на фоне предыдущих обещаний Дональда Трампа о завершении войны за 24 часа.
"Новый американский президент сам знает, что Соединенные Штаты не имеют никаких шансов что-то выиграть, если Украина проиграет", - сказал он, добавив, что капитуляция Украины не может быть хорошей для европейцев и американцев.
Макрон сказал, что доверие к Западу будет подорвано, если он согласится на "компромисс" из-за "усталости" от конфликта.
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Игореша, "помощью" может называться только комплекс мер, который приводит к желаемому результату, и только это.
Если маньяк насилует жертву, а прохожий подает ей платочки и смазку, чтобы не было больно и было чем вытираться - это не помощь, а просто участие на стороне жертвы.
Именно этим занимается "цивилизованный запад" - платочки подает, чтоб не так больно было. Потом когда маньяк жертву отпустит - еще и счет выпишет, и благодарить следующую сотню лет заставит - типа без наших платочков ты бы истекла кровью, Украина.
Адже кацапські головорізи напали, тому треба з ними щось робити.
Зокрема, Сили оборони Півдня знищили 2 ЗРК С-300. А силами та засобами ВМС уражено 2 "Панциря-С1" та ЗРК "Оса".
як і холодна війна.
і воювали по цілому світу, і ніхто не застосував, хоч як страхали!
московити бояться війну війною назвати, вони ядерку застосують ага-ага
Просто методика мобилизации может быть другой. Мобилизовать полицейских, и мобилизовать всех граждан 06.01.1990 года рождения, среди которых оказались 100 полицейских - все же немного разное.
Чесать вам на марафоне могут что угодно про 45000 погибших, но пойдите лучше пройдитесь по кладбищам и экстраполируйте это на все населенные пункты страны. А на кладбищах как известно, без вести пропавших нет.
В этом и был план.
Или вы думаете перешеек просто так разминировали, бригады просто так с олешков поотводили, асфальт просто так класть стали, и обстреливать ту сторону стали на пустом месте?)
Пыне создали красивую картинку что он могёт, чтобы этот дурак ввязался в войну, да и все.
Кстати отличился в этой операции никто иной как Валерий Непридатний, автор книжки о своей победе в войне.
Когда респы рассекретят полностью то что они нарасследовали - у вас волосы дыбом встанут.
ЖРЕЦЬГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ
РФ теперішня ситуація, також не влаштовує, вони чітко озвучили після перемоги Трампа, що їм треба, для завершення війни і це далеко не ця частина України, яку вони на даний момент окупували... https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
При теперішньому розкладі-допомозі-санкціями РФ продовжить нас повільно убивати і окуповувати територію, а з тими засобами, які у нас є ми нічого реально цьому протиставити не можемо.
результати його діяльності Грузія загубила 20% своєї територіі.
А цей теж бажає стати миротворцем ?