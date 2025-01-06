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Новости Война
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Украина должна вести "реалистические дискуссии" относительно территориальных вопросов, - Макрон

Макрон закликав не очікувати на швидке рішення щодо України

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Украина должна вести "реалистичные дискуссии по территориальным вопросам".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.

По словам Макрона, только Украина может их вести, чтобы найти решение конфликта.

Соединенные Штаты Америки должны помочь нам изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров", в то время как европейцы должны будут "построить гарантии безопасности" для Украины, "что будет их первоочередной обязанностью", добавил французский лидер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть положительные реакции на размещение миротворцев в Украине, - Зеленский

Также президент Франции отметил, что в нынешних условиях "быстрого и легкого решения в Украине не будет" - на фоне предыдущих обещаний Дональда Трампа о завершении войны за 24 часа.

"Новый американский президент сам знает, что Соединенные Штаты не имеют никаких шансов что-то выиграть, если Украина проиграет", - сказал он, добавив, что капитуляция Украины не может быть хорошей для европейцев и американцев.

Макрон сказал, что доверие к Западу будет подорвано, если он согласится на "компромисс" из-за "усталости" от конфликта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войны в Украине и на Ближнем Востоке – это не отдаленные конфликты. Они представляют серьезную угрозу безопасности, единству и экономике Франции, - Макрон

Автор: 

война (1380) Франция (3523) Макрон Эмманюэль (1312) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+29
В тому то, і проблема цивілізованого світу - шукають рішення по Україні, а потрібно прийняти рішення по кчцапії. Абсурно приймати рішення не по злочинцеві, а по його жертві. А загалом у мене дежа-в'ю - один в один - події 1938 року з Чехословаччиною, коли колективний тодішній Захід змусив чехословпцький уряд капітклювати попри союзниуькі зобов' язання перед ним і навіть попри те, що чехословацька армія гітлєрівській не надто поступалася ні за мобілізаційним резервом, ні за озброєнням, лише за авіацією.
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06.01.2025 15:35
+22
А чому рішення має бути щодо України, а не щодо кацапії?

Адже кацапські головорізи напали, тому треба з ними щось робити.
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06.01.2025 15:02
+13
І після цього Захід так само злив Польщу у вересні 39, хотя Польща мала гарантії безпеки. Так що і сьогодні після України Польщі не варто надіятися на гарантії по НАТО - знову кидануть і все
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06.01.2025 15:44
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Правила форума Совет форумчан
А як же Офіс простих рішень....
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06.01.2025 14:58 Ответить
Які дискусіі із вбивцею?
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06.01.2025 14:58 Ответить
В тому то, і проблема цивілізованого світу - шукають рішення по Україні, а потрібно прийняти рішення по кчцапії. Абсурно приймати рішення не по злочинцеві, а по його жертві. А загалом у мене дежа-в'ю - один в один - події 1938 року з Чехословаччиною, коли колективний тодішній Захід змусив чехословпцький уряд капітклювати попри союзниуькі зобов' язання перед ним і навіть попри те, що чехословацька армія гітлєрівській не надто поступалася ні за мобілізаційним резервом, ні за озброєнням, лише за авіацією.
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06.01.2025 15:35 Ответить
І після цього Захід так само злив Польщу у вересні 39, хотя Польща мала гарантії безпеки. Так що і сьогодні після України Польщі не варто надіятися на гарантії по НАТО - знову кидануть і все
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06.01.2025 15:44 Ответить
Польща - то дещо інше. Польща воювала і воювала б далі, якби сралін у спину не вдарив. Під поляками більше половини території на той час було.
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06.01.2025 16:15 Ответить
Якби не сралін, то Польща капітулювала би на тиждень пізніше
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06.01.2025 16:37 Ответить
І що вояки з французів,бельгійців,нідерландців і т.д. ніякі показали себе пізніше.Французи то взагалі позорисько-значно переважали німців.Якби кацапи пішли через Білорусь в Європу,то би давно її б завоювали.
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06.01.2025 16:21 Ответить
Повністю згідний. Європейські хлопчики для війни не створені
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06.01.2025 16:36 Ответить
Це з нашої точки зору. А з точки зору Європи, рашка - це стратегічний торговий партнер. От і все на цьому...
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06.01.2025 17:04 Ответить
Легко только языком молотить, мусье ПРЕЗИДЕНТ!!
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06.01.2025 14:58 Ответить
Франція допомагає з перших днів війни, не словами, а ділом! Твій фсбшний офіс, разом з тобою, може сміливо та впевненно йти на йух!
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06.01.2025 15:05 Ответить
Удивляет где берутся личности с подобным нарушенным восприятием причинно-следственной связи. А мы еще с криворожской школы дипломатии и права ржем.

Игореша, "помощью" может называться только комплекс мер, который приводит к желаемому результату, и только это.

Если маньяк насилует жертву, а прохожий подает ей платочки и смазку, чтобы не было больно и было чем вытираться - это не помощь, а просто участие на стороне жертвы.

Именно этим занимается "цивилизованный запад" - платочки подает, чтоб не так больно было. Потом когда маньяк жертву отпустит - еще и счет выпишет, и благодарить следующую сотню лет заставит - типа без наших платочков ты бы истекла кровью, Украина.
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06.01.2025 22:20 Ответить
а щодо живих ще українців??судячі з того як ,,партнери,, розплановую у часі то населення взагалі не тема для переживань
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06.01.2025 15:01 Ответить
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06.01.2025 15:02 Ответить
А чому рішення має бути щодо України, а не щодо кацапії?

Адже кацапські головорізи напали, тому треба з ними щось робити.
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06.01.2025 15:02 Ответить
Такий у західняків світогляд. У кого ЯЗ,той і правий. І танцюють від цього факту. Куколди типу Макрона бачать перспективу лише в тиску на Україну, а не на *****.
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06.01.2025 15:05 Ответить
Бо в ту сторону навіть глянути страшно, бо ще ***** образиться, а тут безхребетні.
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06.01.2025 15:49 Ответить
Тому шо ядерку просрала Україна , а не кацапи.
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06.01.2025 16:07 Ответить
🫡За добу «мінус» 5 російських зенітно-ракетних комплексів - результат роботи наших Сил Оборони

Зокрема, Сили оборони Півдня знищили 2 ЗРК С-300. А силами та засобами ВМС уражено 2 "Панциря-С1" та ЗРК "Оса".
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06.01.2025 15:02 Ответить
Макрон сказав, що довіру до Заходу буде підірвано, якщо він погодиться на "компроміс" через "втому" від конфлікту. і дальше французький жабоїд саме на втому показує пальцем---" Також президент Франції зазначив, що за нинішніх умов "швидкого і легкого рішення в Україні не буде" -бюрократичні аферисти .
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06.01.2025 15:03 Ответить
Макарон ти чого на рудого бочку котиш
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06.01.2025 15:04 Ответить
Передзвони *****, Еманюелька та заспокойся.
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06.01.2025 15:06 Ответить
Не бреши. Рудий сказав, що за 24 години впорається.
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06.01.2025 15:13 Ответить
але ж не сказав які саме години. це можуть буди юпітеріанські чи нептуніанські години.
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06.01.2025 15:21 Ответить
Його взагалі може і не бути...
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06.01.2025 15:18 Ответить
Мабудь Макрон не читав "План перемоги" від преЗедента...
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06.01.2025 15:22 Ответить
Трампа
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06.01.2025 15:22 Ответить
Макрон закликав Україну "вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань"
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06.01.2025 15:26 Ответить
Та поки по Версалю не прилетить, то звісно не буде!
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06.01.2025 15:30 Ответить
ЯЗ була з 50-х років.
як і холодна війна.
і воювали по цілому світу, і ніхто не застосував, хоч як страхали!
московити бояться війну війною назвати, вони ядерку застосують ага-ага
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06.01.2025 15:31 Ответить
Не боятся. Просто по международному законодательству объявление войны кагбе влечет некоторые последствия. Вот москали и надеялись что ее объявим мы, чтобы получить по щщам. Так что все нормально, они нас СВОсят, а мы их вiйськовостанiм.
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06.01.2025 22:23 Ответить
Які, найух, "територіальні питання", жабоїде? Віддай найух частину Ельзасу та Лотарингії німцям - от і всі справи! Як же Ви заїпали зі своїми імпотентними порадами!!!
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06.01.2025 15:42 Ответить
Ну не будуть наші дорогі Західні партнери воювати, не для того їх мами народили, а українців самих не вистачить перебити всіх кацапів і корейців
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06.01.2025 15:48 Ответить
Українські чінуші і поліцаї теж не збираються воювати. Чому тоді Європа повинна, можете пояснити ?
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06.01.2025 16:10 Ответить
Чінуші і поліцяї не будуть воювати в жодній країні, не потрібно писати дурниці і виправдовувати обісцяних і переляканих європейців. Європеєць і війна слова не сумісні
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06.01.2025 16:40 Ответить
Не потрібно писати дурниць і виправдовувати поліцаїв. Поліцай і война не сумісні тількі в Україні.
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06.01.2025 18:03 Ответить
Вы не правы. Правоохранительные органы стараются беречь в любой стране, в которой идет война, просто потому что война, тем более долговременная, вызывает всплеск криминогенной обстановки.

Просто методика мобилизации может быть другой. Мобилизовать полицейских, и мобилизовать всех граждан 06.01.1990 года рождения, среди которых оказались 100 полицейских - все же немного разное.
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06.01.2025 22:28 Ответить
При поточних втратах 1:10 українців хватить перебити не тільки кацапів з корейцями, а це й іранців Дуже помітно шо ти зареєструвався перед новим роком щоб розганяту мʼяку кацапську пропаганду
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06.01.2025 21:52 Ответить
При поточних втратах, нам уже приходится снижать моб. возраст до 18 лет, не говоря уже о том что бусификация не продолжается.

Чесать вам на марафоне могут что угодно про 45000 погибших, но пойдите лучше пройдитесь по кладбищам и экстраполируйте это на все населенные пункты страны. А на кладбищах как известно, без вести пропавших нет.
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06.01.2025 22:30 Ответить
Судячи з усього - це всіх влаштовує. Поки українці стікають сльозами та кровью, уся інша Європа святкує, відпочиває та сподіється, що у х*йла ось-ось закінчаться гроші, ракети, шахеди, орки, бронетехніка, нафта, газ - і тоді вони по рашкє як вріжуть занепокоєним занепокоєнням та скажуть йому : «а ми попереджали».
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06.01.2025 15:42 Ответить
Так . уся їх тактика, як ми зараз бачимо, не приборкати монстра, і вирвати йому зуби, а просто повільно згодувати йому Україну, поки ми не стічемо кров'ю повністю, а тоді умити руки: "Ми зробили усе, що могли".
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06.01.2025 16:15 Ответить
Так это было ясно еще до войны.
В этом и был план.

Или вы думаете перешеек просто так разминировали, бригады просто так с олешков поотводили, асфальт просто так класть стали, и обстреливать ту сторону стали на пустом месте?)

Пыне создали красивую картинку что он могёт, чтобы этот дурак ввязался в войну, да и все.
Кстати отличился в этой операции никто иной как Валерий Непридатний, автор книжки о своей победе в войне.

Когда респы рассекретят полностью то что они нарасследовали - у вас волосы дыбом встанут.
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06.01.2025 22:34 Ответить
Пф! Ось вангую, що з такою політикою не Пуйло піде на Європу, а самі між собою почнуть гризтися. Прецендент повної байдужості до такої війни під боком дасть комусь можливість завоювати спочатку щось маленьке і майже неважливе, а потім і більше. Гітлер теж не одразу на сусідів кинувся, він чекав, копив сили. А Європа ще дочекається, я знаю.
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06.01.2025 16:00 Ответить
😭
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07.01.2025 01:44 Ответить
А щодо росії буде якесь рішення? Чому у наших типу партнерів Україна скрізь крайня?
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06.01.2025 16:10 Ответить
Зв'язалися з куколдами-імпотентами на свою голову... Які сцються паРашу до усрачки і намагаються єдине що робити - повільно згодовувати монстру Україну, може нажреться та їхні жирні сраки не чіпатиме.
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06.01.2025 16:13 Ответить
Він правий. Яке легке та швидке рішення може бути ,з урахуванням її інтересів,до країни,де вся верхівка ухилянти,зрадники,ворюги? Нарід теж не відстає-6 млн. ухилянтської наволочі! З них сотні тисяч за кордоном,сотні ухилянтів вже здохли в Тисі та Карпатах але захищати свою країну не захотіли.Так чому інші країни повинні захищати ТАКУ країну та її інтереси??
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06.01.2025 16:58 Ответить
Тобто буде повільне, важке, недолуге рішення або не зовсім рішення, або не рішення зовсім... Маячня!
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06.01.2025 16:18 Ответить
Він правий. Яке легке та швидке рішення може бути ,з урахуванням її інтересів,до країни,де вся верхівка ухилянти,зрадники,ворюги? Нарід теж не відстає-6 млн. ухилянтської наволочі! З них сотні тисяч за кордоном,сотні ухилянтів вже здохли в Тисі та Карпатах але захищати свою країну не захотіли.Так чому інші країни повинні захищати ТАКУ країну та її інтереси??
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06.01.2025 16:57 Ответить
ну да,не жаб хавать.
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06.01.2025 16:57 Ответить
Макарон скільки треба мати полеглих українців сразу скажи, щоб було якесь ваше рішення мля?
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06.01.2025 17:02 Ответить
він же сказав, що рішення скільки має бути полеглих українців приймають українці - тобто ВЕРХОВНИЙ ЖРЕЦЬ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ
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06.01.2025 17:22 Ответить
він їх не рахує. Це ж не французи чи негри
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06.01.2025 23:11 Ответить
Рішення одне. Смерть кацапії!
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06.01.2025 17:08 Ответить
Все грамотно сказано та висловлено, але чомусь, усі зверху обурені... Мабуть, Макрон не дотягує до ОПзеденської красномовності та дипломатії, від котрої тут би були в захваті?
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06.01.2025 17:18 Ответить
Франція - гарант Будапешта.і що ? як і китай.
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06.01.2025 17:25 Ответить
Демилитаризация Соссии - это долгий процесс. Но он уверенно идёт !
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06.01.2025 17:26 Ответить
Очевидно що не буде легкого рішення бо Захід все повністю влаштовує , СССР2 нема, війна від НАТО далеко, на ній гинуть українські папуаси (а хто їх рахує...) і вони нищать потенційного ворога НАТО росіян, які б за інших обставин убивали б вже військових країн НАТО, в тому числі і французів...
РФ теперішня ситуація, також не влаштовує, вони чітко озвучили після перемоги Трампа, що їм треба, для завершення війни і це далеко не ця частина України, яку вони на даний момент окупували... https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
При теперішньому розкладі-допомозі-санкціями РФ продовжить нас повільно убивати і окуповувати територію, а з тими засобами, які у нас є ми нічого реально цьому протиставити не можемо.
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06.01.2025 17:46 Ответить
все вірно говорить
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06.01.2025 18:02 Ответить
А зєлєбокам так і хочеться на шашлики!
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06.01.2025 19:09 Ответить
Вже один президент Франціі- Саркозі був миротворцем-- в
результати його діяльності Грузія загубила 20% своєї територіі.
А цей теж бажає стати миротворцем ?
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06.01.2025 19:51 Ответить
Можно обменять Лазурный берег на оккупированные территории Украины. Думаю русня будет довольна.
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06.01.2025 20:11 Ответить
і ми за!!!
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06.01.2025 23:12 Ответить
Лазурный берег давным давно скупили арабские шейхи.
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06.01.2025 23:59 Ответить
Реалістичні дискусії щодо територіальних питань французи вже вели з Гітлером у 1940-му році у вагончику у Версалі, коли половина країни була окупована, а половина була під керівництвом нацистських маріонеток, яку потім також окупували.
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06.01.2025 20:36 Ответить
"Будьте реалістами, вимагайте неможливого" (с)
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06.01.2025 20:40 Ответить
Обмін "усе на усе". Усі территорії на усі. Усіх полонених на усіх.
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06.01.2025 23:03 Ответить
Якщо СШа візьме за руке козла, це буде їй приговор
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06.01.2025 23:40 Ответить
Якщо США візьметза руку козла, це приговор
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06.01.2025 23:41 Ответить
Сша вже більше не буде, чого й домагався...
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07.01.2025 00:00 Ответить
ЯЗ всі плчн уть робить, того що ви нікчеми
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07.01.2025 00:02 Ответить
Европа як завжди хоче договорняки як Мюнхен
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06.01.2025 23:47 Ответить
таке враження наче ми на бідну Рашку напали
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06.01.2025 23:59 Ответить
Всі радять українцям. Ну, а чого ж ми причепились до раші.
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07.01.2025 08:26 Ответить
Макрон - невиліковний, і для цього часу, дуже шкідливий мрійник. Він не знає, що Ф.Д.Рузвельт, Шарль де Голль, Чан Кайші, і, в певній мірі, й істинно великий Черчіль, сподівались, як на манну небесну, що сралін, як тільки дійде до кордонів власної імперії зразка 1940 року, то зупиниться, як вкопаний. Після сраліна Московським Мордором правив ще один імператор, який уславився своєю словесною нестриманістю. Він двічі офіційно заявляв, що межа "реалістичних дискусій" про кордони Мосмордору в середній перспективі - це Ламанш. Отже, Франції, разом з усіма її "макаронами", світить, в кращому разі, доля нинішнього Татарстану.
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07.01.2025 08:31 Ответить
 
 