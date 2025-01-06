Украина должна вести "реалистические дискуссии" относительно территориальных вопросов, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Украина должна вести "реалистичные дискуссии по территориальным вопросам".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.

По словам Макрона, только Украина может их вести, чтобы найти решение конфликта.

Соединенные Штаты Америки должны помочь нам изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров", в то время как европейцы должны будут "построить гарантии безопасности" для Украины, "что будет их первоочередной обязанностью", добавил французский лидер.

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Также президент Франции отметил, что в нынешних условиях "быстрого и легкого решения в Украине не будет" - на фоне предыдущих обещаний Дональда Трампа о завершении войны за 24 часа.

"Новый американский президент сам знает, что Соединенные Штаты не имеют никаких шансов что-то выиграть, если Украина проиграет", - сказал он, добавив, что капитуляция Украины не может быть хорошей для европейцев и американцев.

Макрон сказал, что доверие к Западу будет подорвано, если он согласится на "компромисс" из-за "усталости" от конфликта.

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