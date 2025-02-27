Враг продвинулся возле Бурлацкого и в Андреевке, - DeepState
Российские захватчики имеют продвижение на юго-западе Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся возле Бурлацкого и в Андреевке", - говорится в сообщении.
В районе Бурлацкого, после оккупации Великой Новоселки, россияне продвинулись примерно на шесть километров на север и северо-запад от нее, в сторону границы Донецкой области.
Кроме этого, аналитики отмечают продвижение противника в районе Андреевки к западу от Курахово.
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Щось поменшало їх останнім часом у темах про оновлення мап Діпстейту.