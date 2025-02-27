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Враг продвинулся возле Бурлацкого и в Андреевке, - DeepState

Российские захватчики имеют продвижение на юго-западе Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся возле Бурлацкого и в Андреевке", - говорится в сообщении.

Карты продвижения врага на 27 февраля

В районе Бурлацкого, после оккупации Великой Новоселки, россияне продвинулись примерно на шесть километров на север и северо-запад от нее, в сторону границы Донецкой области.

Карты продвижения врага на 27 февраля

Кроме этого, аналитики отмечают продвижение противника в районе Андреевки к западу от Курахово.

Также читайте: Враг продолжает активно штурмовать позиции ВСУ на Покровском направлении, - Генштаб

Автор: 

Донецкая область (9498) боевые действия (3926) Волновахский район (176) Андреевка (15) Бурлацкое (10) DeepState (70)


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Де коментарі безмозглої з цього приводу? Чи вона гавкає тільки на Залужного? На сирка слабо тявкнути, чи дерьмак не дав команду фас?
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27.02.2025 12:26 Ответить
Більше цікаво, де коментарі місцевих зрадойобів?
Щось поменшало їх останнім часом у темах про оновлення мап Діпстейту.
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27.02.2025 13:25 Ответить
Доки єврейський клоун не виконає ВСЕ, що обіцяв Пуйлові, московит Сирський І НАДАЛІ буде нищити ЗСУ.
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28.02.2025 07:07 Ответить
 
 