Враг продолжает активно штурмовать позиции ВСУ на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток на 11 направлениях состоялось 98 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам четыре ракетных и 69 авиационных ударов, применив четыре ракеты и 84 КАБ; 1112 ударов дронами-камикадзе, совершил более четырех тысяч обстрелов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на Харьковщине

Пять штурмовых действий противника в сторону Волчанска, Строевки и Двуречной отразили украинцы на Харьковском направлении. Вражеская авиация сбросила КАБы на Волчанские Хутора.

На Купянском направлении противник четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Петропавловки и Загрызово, продолжается одно боестолкновение.

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Боевые действия на востоке

Пять раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться вблизи Колодязов, Новолюбовки, Грековки и Зеленой Долины. Наши защитники отразили три атаки противника, продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении наши воины успешно отразили атаку противника в районе Григорьевки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеские попытки продвинуться вперед вблизи Часова Яра, Новомаркового и Ступочек.

Враг девять раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Торецка и Крымского. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

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Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 33 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов - в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надиевка, Успеновка.

По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 321 оккупанта, 153 из них - безвозвратно. Также наши защитники уничтожили 13 единиц автомобильной техники, два орудия и три мотоцикла, кроме этого, значительно повредили танк и девять единиц автомобильной техники захватчиков.

Обстановка на юге

На Новопавловском направлении наши защитники отразили 17 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Раздольное, Шевченко и Бурлацкое.

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На Гуляйпольском направлении враг проводил три штурмовые действия в направлении Чаривного, в то же время наносил авиаудары по Гуляйполю и Зализничному.

На Ореховском направлении состоялось два боестолкновения, противник пытался продвинуться в районе Пятихаток.

На Приднепровском направлении с начала суток противник наступательных действий не проводил.

Курское направление

Восемнадцать боевых столкновений состоялось сегодня на Курском направлении. В течение суток враг совершил 415 артиллерийских обстрелов, в том числе 35 - из реактивных систем залпового огня, нанес 11 авиационных ударов, сбросив 13 управляемых бомб.

Сегодня следует отметить воинов 422-го отдельного батальона беспилотных систем, 406-й отдельной артиллерийской бригады, которые в чрезвычайно сложных условиях сдерживают атаки превосходящих сил противника, наносят ему значительные потери.

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