Поражены военные аэродромы "Саки" и "Кача" в оккупированном Крыму и Туапсинский НПЗ, - Генштаб
Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 26 февраля 2025 года нанесли удары по ряду стратегических объектов российских захватчиков в Краснодарском крае РФ и на временно оккупированной территории украинского Крыма.
Об этом сообщает Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.
Среди прочего, осуществлено огневое поражение военных аэродромов "Саки" и "Кача", а также Туапсинского нефтеперерабатывающего завода.
Отмечается, что Туапсинский НПЗ осуществляет переработку нефти заявленным объемом 12 млн тонн/год. Более 90% производимых нефтепродуктов поставляется на экспорт.
Также предприятие активно задействовано в обеспечении российской оккупационной армии. В районе нефтеперерабатывающего завода зафиксировано не менее 40 взрывов. Есть информация о повреждении инфраструктуры завода.
"Результаты поражения уточняются. Удары по военным и стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будут продолжаться", - добавили в командовании.
Напомним, в российском Минобороны заявили, что в ночь на 26 февраля 2025 года российская ПВО якобы перехватила 128 украинских беспилотников над территорией ряда регионов России и оккупированного Крыма.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Смерть путлеровским оккупантам!
Сподіваюсь, в цьому році по краснодарській нєфтянці почнуть не тільки вночі летіти тихохідні гучні дрони, але і вдень швидкі невеличкі КР, щоб свято з феєрверками було цілодобово.
мабуть всетаки байка