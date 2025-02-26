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Новости
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Поражены военные аэродромы "Саки" и "Кача" в оккупированном Крыму и Туапсинский НПЗ, - Генштаб

Силы обороны ударили по объектам РФ в Крыму и Туапсе 26 февраля

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 26 февраля 2025 года нанесли удары по ряду стратегических объектов российских захватчиков в Краснодарском крае РФ и на временно оккупированной территории украинского Крыма.

Об этом сообщает Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

Среди прочего, осуществлено огневое поражение военных аэродромов "Саки" и "Кача", а также Туапсинского нефтеперерабатывающего завода.

Отмечается, что Туапсинский НПЗ осуществляет переработку нефти заявленным объемом 12 млн тонн/год. Более 90% производимых нефтепродуктов поставляется на экспорт.

Также предприятие активно задействовано в обеспечении российской оккупационной армии. В районе нефтеперерабатывающего завода зафиксировано не менее 40 взрывов. Есть информация о повреждении инфраструктуры завода.

"Результаты поражения уточняются. Удары по военным и стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будут продолжаться", - добавили в командовании.

Читайте также: Морской порт и НПЗ атакованы в российском Туапсе, - СМИ

Напомним, в российском Минобороны заявили, что в ночь на 26 февраля 2025 года российская ПВО якобы перехватила 128 украинских беспилотников над территорией ряда регионов России и оккупированного Крыма.

Автор: 

Генштаб ВС (6186) Крым (26363) НПЗ (238) россия (95352) Удары по РФ (262)


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Топ комментарии
+24
Поздравляем наших воинов, спасибо за такой подарок!

Смерть путлеровским оккупантам!
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26.02.2025 16:30
+16
зараз вже бояться, бо можно поїхати на довготривалу екскурсію у Лабитнангі, та ще й з конфіскацією майна.
Сподіваюсь, в цьому році по краснодарській нєфтянці почнуть не тільки вночі летіти тихохідні гучні дрони, але і вдень швидкі невеличкі КР, щоб свято з феєрверками було цілодобово.
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26.02.2025 16:56
+12
Клас!!! Дякуємо!!! Слава ЗСУ!!!
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26.02.2025 16:53
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Правила форума Совет форумчан
Поздравляем наших воинов, спасибо за такой подарок!

Смерть путлеровским оккупантам!
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26.02.2025 16:30 Ответить
І обійшлися без Атакамсів і Таурасів. Паршиво, що парашинці виставляють мало відіків.
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26.02.2025 16:33 Ответить
зараз вже бояться, бо можно поїхати на довготривалу екскурсію у Лабитнангі, та ще й з конфіскацією майна.
Сподіваюсь, в цьому році по краснодарській нєфтянці почнуть не тільки вночі летіти тихохідні гучні дрони, але і вдень швидкі невеличкі КР, щоб свято з феєрверками було цілодобово.
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26.02.2025 16:56 Ответить
і нема ні слова про те що нібито наш новітній байрактар приводнив тушку в каспійському морі
мабуть всетаки байка
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26.02.2025 16:31 Ответить
Клас!!! Дякуємо!!! Слава ЗСУ!!!
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26.02.2025 16:53 Ответить
Коли такі новини, жодного фсбешного бота нема. Красота!
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26.02.2025 17:42 Ответить
Це дуже гарна новина, головне що юбк не постраджав.
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26.02.2025 17:49 Ответить
Ну нарешті примусили хвилюватися крисчан)))
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26.02.2025 18:02 Ответить
Кримський міст чекаємо
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26.02.2025 18:47 Ответить
бабушка сказала - ето на дєвятамая.
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26.02.2025 19:35 Ответить
начебто є інфа що влучили у ЕЛОУ АВТ-12, тобто Туапсінський НПЗ став.
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26.02.2025 19:37 Ответить
 
 