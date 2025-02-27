Общие боевые потери РФ с начала войны - около 871 850 человек (+1150 за сутки), 10 209 танков, 23 755 артсистем, 21 196 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 871 850 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 871 850 (+1150) человек,
танков - 10 209 (+8) единиц,
боевых бронированных машин - 21 196 (+13) единиц,
артиллерийских систем - 23 755 (+69) единиц,
РСЗО - 1299 (+0) единиц,
средств ПВО - 1086 (+1) единиц,
самолетов - 370 (+0) единиц,
вертолетов - 331 (+0) единица,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 27 102 (+141) единицы,
крылатых ракет - 3064 (+0) единицы,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 38 842 (+140) единицы,
специальной техники - 3760 (+1) единиц.
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232!!! одиниці знищеної техніки та 1150! чумардосів за день.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 100 000!
Сукупна арта перевалила за 25 000!
Логістика та арта супер.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 871000!!! це більше, ніж все сільське населення такого регіону, як Алтайський край.