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Новости
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 871 850 человек (+1150 за сутки), 10 209 танков, 23 755 артсистем, 21 196 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 871 850 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 871 850 (+1150) человек,

танков - 10 209 (+8) единиц,

боевых бронированных машин - 21 196 (+13) единиц,

артиллерийских систем - 23 755 (+69) единиц,

РСЗО - 1299 (+0) единиц,

средств ПВО - 1086 (+1) единиц,

самолетов - 370 (+0) единиц,

вертолетов - 331 (+0) единица,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 27 102 (+141) единицы,

крылатых ракет - 3064 (+0) единицы,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 38 842 (+140) единицы,

специальной техники - 3760 (+1) единиц.

Также смотрите: Воины Службы безопасности Украины уничтожили 1676 вражеских беспилотников. ВИДЕО

Инфографика

Автор: 

армия РФ (19035) Генштаб ВС (6186) ликвидация (3472) уничтожение (6823)


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Топ комментарии
+25
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27.02.2025 07:45
+23
Минув 4026 день москальсько-української війни.
232!!! одиниці знищеної техніки та 1150! чумардосів за день.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 100 000!
Сукупна арта перевалила за 25 000!
Логістика та арта супер.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 871000!!! це більше, ніж все сільське населення такого регіону, як Алтайський край.
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27.02.2025 08:31
+16
засоби ППО - гарна стабільність.
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27.02.2025 07:52
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27.02.2025 07:45 Ответить
якби не розбивав цеглу об голову, то і не був би таким тупим.
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27.02.2025 07:54 Ответить
засоби ППО - гарна стабільність.
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27.02.2025 07:52 Ответить
На зараз рівно в два рази більше ніж в минулому місяці і настільки ж менше ніж в рекордному липні 23-го (73 од)
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27.02.2025 08:06 Ответить
але мені подобається динаміка з грудня місяця. Аналогічна ситуація з РСЗВ. Це ********* на гіпотезу про якусь нову методологію\засіб ураження, який дістає від ЛБЗ на 40+ км.
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27.02.2025 08:18 Ответить
Це здебільшого запорізький напрямок, де у летунів є можливість зосередитись на арті та ППО, а не постійно крити піхоту, як на покровському. (40+ це вже не новина)
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27.02.2025 09:22 Ответить
В останні (!) дні зросла і кількість враженої артилерії. Значит, московити тягнуть її ближче до ЛБЗ. А ось кількість знищених тіл поступово зменшується. Чи закінчуються, чи посилюють підготовку?
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27.02.2025 09:42 Ответить
Наземка 100 тисяч, навіть уявити важко таку купу залізяччя.
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27.02.2025 08:02 Ответить
Кацапським лєтунам уже тривалий час на тому світі ставлять прогули !
Чекаємо....
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27.02.2025 08:09 Ответить
Минув 4026 день москальсько-української війни.
232!!! одиниці знищеної техніки та 1150! чумардосів за день.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 100 000!
Сукупна арта перевалила за 25 000!
Логістика та арта супер.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 871000!!! це більше, ніж все сільське населення такого регіону, як Алтайський край.
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27.02.2025 08:31 Ответить
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27.02.2025 08:35 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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27.02.2025 09:07 Ответить
🙏🙏🙏❤️
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27.02.2025 10:33 Ответить
Щось м'яса стабільно поменшало. Хоча, кажуть, знов корейців підігнали...
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27.02.2025 11:07 Ответить
 
 