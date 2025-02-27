Общие боевые потери РФ с начала войны - около 871 850 человек (+1150 за сутки), 10 209 танков, 23 755 артсистем, 21 196 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 871 850 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 871 850 (+1150) человек,

танков - 10 209 (+8) единиц,

боевых бронированных машин - 21 196 (+13) единиц,

артиллерийских систем - 23 755 (+69) единиц,

РСЗО - 1299 (+0) единиц,

средств ПВО - 1086 (+1) единиц,

самолетов - 370 (+0) единиц,

вертолетов - 331 (+0) единица,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 27 102 (+141) единицы,

крылатых ракет - 3064 (+0) единицы,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 38 842 (+140) единицы,

специальной техники - 3760 (+1) единиц.

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