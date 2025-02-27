У Европы есть достаточно рычагов, чтобы давить на РФ в переговорах, - Цахкна

Европейские страны должны использовать все свое влияние на Россию в переговорах о прекращении войны в Украине. Европа сейчас занимает очень сильную позицию, но следует защищать эту позицию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейская правда", об этом в интервью RND заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Путин придерживается своего главного мотива войны. Целью России в этой войне является не только получение территории в Украине, но и изменение всей архитектуры европейской безопасности", - сказал он.

Цахкна отметил, что нельзя допустить плохой сделки без значительного влияния со стороны Европы и Украины.

"Мы, европейцы, имеем многое в наших руках, чтобы оказать давление на Россию на переговорах", - сказал он.

Путин хочет вернуть "220 миллиардов евро замороженных активов" и добиться отмены санкций против российской экономики, отметил министр.

"И то, и другое - в наших руках, а не в руках американцев", - сказал Цахкна и добавил, что Трамп не очень серьезно относится к преступлениям, совершенным Путиным в Украине.

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"Мы не должны позволить Трампу переписать историю в погоне за быстрой сделкой. К сожалению, мы видим, что переговоры уже ведутся и вскоре состоятся переговоры между двумя президентами на равных. Мы должны давить на Россию экономически и с помощью санкций, чтобы Москва не имела лучшей позиции на переговорах. Если Россия, а затем и США хотят говорить о Европе и Украине, невозможно принимать решения без нашего согласия", - подчеркнул он.

Ранее Цахкна заявил, что замороженные российские активы в Европе надо использовать и отдать Украине.