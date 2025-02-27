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У Европы есть достаточно рычагов, чтобы давить на РФ в переговорах, - Цахкна

Маргус Цахкна о влиянии Европы на Россию

Европейские страны должны использовать все свое влияние на Россию в переговорах о прекращении войны в Украине. Европа сейчас занимает очень сильную позицию, но следует защищать эту позицию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейская правда", об этом в интервью RND заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Путин придерживается своего главного мотива войны. Целью России в этой войне является не только получение территории в Украине, но и изменение всей архитектуры европейской безопасности", - сказал он.

Цахкна отметил, что нельзя допустить плохой сделки без значительного влияния со стороны Европы и Украины.

"Мы, европейцы, имеем многое в наших руках, чтобы оказать давление на Россию на переговорах", - сказал он.

Путин хочет вернуть "220 миллиардов евро замороженных активов" и добиться отмены санкций против российской экономики, отметил министр.

"И то, и другое - в наших руках, а не в руках американцев", - сказал Цахкна и добавил, что Трамп не очень серьезно относится к преступлениям, совершенным Путиным в Украине.

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"Мы не должны позволить Трампу переписать историю в погоне за быстрой сделкой. К сожалению, мы видим, что переговоры уже ведутся и вскоре состоятся переговоры между двумя президентами на равных. Мы должны давить на Россию экономически и с помощью санкций, чтобы Москва не имела лучшей позиции на переговорах. Если Россия, а затем и США хотят говорить о Европе и Украине, невозможно принимать решения без нашего согласия", - подчеркнул он.

Ранее Цахкна заявил, что замороженные российские активы в Европе надо использовать и отдать Украине.

Автор: 

Европа (1833) путин владимир (31203) россия (95352) Трамп Дональд (5075) Цахкна Маргус (39)


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Топ комментарии
+3
А Европа вже перестала купувати у РФ ресурси?
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27.02.2025 08:34
+1
Ми повинні...ми маємо...Самі балачки.
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27.02.2025 08:28
+1
Трамп поки давить на Украіну
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27.02.2025 08:32
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Ми повинні...ми маємо...Самі балачки.
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27.02.2025 08:28 Ответить
Трамп поки давить на Украіну
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27.02.2025 08:32 Ответить
А Европа вже перестала купувати у РФ ресурси?
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27.02.2025 08:34 Ответить
клоуни, але вже навіть не смішно
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27.02.2025 08:34 Ответить
Такі важелі як дохрена стурбовоності та доху...я занепокояності???
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27.02.2025 08:49 Ответить
якщо не тиснуть, то важелів нема
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27.02.2025 09:13 Ответить
Кацап вважає що він "програв" і пора вести "переговори" тоді коли він відмудоханий до напівсмерті, спливає кровю і чітко розуміє що якщо ще щось вякне то наступлять на горло і все для нього на цьому світі закінчиться. Найбільше цих тварюк напевне лякає що на тому світі горілки не наливають...
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27.02.2025 09:29 Ответить
Рычаги, может, и есть (не факт), а вот яиц точно нет (факт)!
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27.02.2025 09:47 Ответить
це 17, 18 19 та 20, 21 і 22, 23 пакети потужних санкцій
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27.02.2025 10:47 Ответить
будь-який важіль - предмет двосторонній і зараз плече важеля не на користь єс, потрібно докласти багато зусиль для досягнення мінімального результату
доходить до смішного, санкції на ігрові приставки, яких Європа не виробляє і не продає в рф
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27.02.2025 15:36 Ответить
 
 