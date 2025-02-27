ПВО сбила 90 вражеских беспилотников из 166, еще 72 БПЛА - локально потеряны, - Воздушные силы
В ночь на 27 февраля 2025 года (с 20.00 26 февраля) российские захватчики атаковали Украину 166 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 90 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
72 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Черниговщина и Сумщина.
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