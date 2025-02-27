Атака беспилотников: на Киевщине возник пожар на промышленном объекте. ФОТОрепортаж
В ночь на 27 февраля российские захватчики в очередной раз атаковали Киевскую область беспилотниками. В результате падения обломков БПЛА возник пожар на промышленном объекте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"На месте происшествия работали 81 спасатель и 24 единицы техники. Пожар ликвидировали", - говорится в сообщении.
Погибших и пострадавших не обнаружено.
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невже ні разу не бачили, як падає збитий шахед? зовсім не завжди вибух розриває його у повітрі.. значна частина цього ірано-кацапського мотлоху, вже збитого, нажаль, детонує вже при зустрічі із поверхнею землі... тому майже щоночі то там то там чи згоріла хата-багатоповерхівка чи пошкоджений промоб'єкт.. впасти може будь-де..
і, звісно, засоби ППО (останньої надії) розташовані десь поряд великих ключових об'єктів, тому й такі, часом невтішні, результати..
ясно, що усім би нам хотілося, щоб наші нечислЕнні літаки та гелікоптери (а не стаціонарні чи маломобільні ППО) збивали ракети-шахеди десь на безпечній відстані без ніякої шкоди.. та маємо шо маємо..(