Атака беспилотников: на Киевщине возник пожар на промышленном объекте. ФОТОрепортаж

В ночь на 27 февраля российские захватчики в очередной раз атаковали Киевскую область беспилотниками. В результате падения обломков БПЛА возник пожар на промышленном объекте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"На месте происшествия работали 81 спасатель и 24 единицы техники. Пожар ликвидировали", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших не обнаружено.

Также читайте: Обломки вражеского БпЛА упали в Дарницком районе Киева, произошел пожар, повреждены дом и автомобили









