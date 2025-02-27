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Атака беспилотников: на Киевщине возник пожар на промышленном объекте. ФОТОрепортаж

В ночь на 27 февраля российские захватчики в очередной раз атаковали Киевскую область беспилотниками. В результате падения обломков БПЛА возник пожар на промышленном объекте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"На месте происшествия работали 81 спасатель и 24 единицы техники. Пожар ликвидировали", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших не обнаружено.

Также читайте: Обломки вражеского БпЛА упали в Дарницком районе Киева, произошел пожар, повреждены дом и автомобили

Киевщина
Киевщина
Киевщина
Киевщина
Киевщина

Автор: 

беспилотник (3529) Киевская область (4114) пожар (5930) ГСЧС (4945)


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Оце так "уламки"... Це ті шо виготовляють з гівна та соломи? А може ті шо "втрачені локаційно" і нарешті знайшлися? Ой, цей телемарафон вже всюди, навіть дефіцит локшини на вуха пересічного виникає...
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27.02.2025 06:57 Ответить
та годі вже "наганяти вітру в сраку" нестабільному лохторату..
невже ні разу не бачили, як падає збитий шахед? зовсім не завжди вибух розриває його у повітрі.. значна частина цього ірано-кацапського мотлоху, вже збитого, нажаль, детонує вже при зустрічі із поверхнею землі... тому майже щоночі то там то там чи згоріла хата-багатоповерхівка чи пошкоджений промоб'єкт.. впасти може будь-де..
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27.02.2025 07:55 Ответить
І чому той збитий шахед падає прямо на промисловий об'єкт, а не трохи ближче, або далі???
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27.02.2025 08:03 Ответить
...бо про літаючі **********, що збиті "трохи ближче, або далі", десь у полі чи лісі, не знімають ефектні фоторепортажі...
і, звісно, засоби ППО (останньої надії) розташовані десь поряд великих ключових об'єктів, тому й такі, часом невтішні, результати..
ясно, що усім би нам хотілося, щоб наші нечислЕнні літаки та гелікоптери (а не стаціонарні чи маломобільні ППО) збивали ракети-шахеди десь на безпечній відстані без ніякої шкоди.. та маємо шо маємо..(
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27.02.2025 08:51 Ответить
за цю ніч на цей промисловий об'экт "уламки" упали чотири рази. Причому кожного разу падали одним цілим уламком з працюючим двигуном
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27.02.2025 10:13 Ответить
Доречі, декілька днів тому в цьому ж населеному пункті "уламки" ще шести шахедів протягом години дуже кучно падали на інший прмисловий об'єкт. Тоді, слава Богу, промазали, обійшлось без суттєвих руйнувань і пожеж
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27.02.2025 10:19 Ответить
..кілька днів тому усе це чув і бачив, бо пролітали прямо над головою і падали, дійсно, приблизно в одному місці і так само бачив численні трасери навколо тих шахедів з різних боків, так само, десь через раз, чув зупинку двигуна і потім - вибух, через нетривалу паузу, тобто усе приблизно над ціллю тих шахедів..(
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27.02.2025 10:30 Ответить
 
 