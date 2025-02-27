Схема обновления данных в ТЦК за $9 тыс.: разоблачены два должностных лица ВСУ в Киеве и на Волыни
Сообщено о подозрении двум должностным лицам ВСУ, организовавшим незаконную схему обновления военно-учетных данных в одном из ТЦК и СП Киева и одном из ТЦК и СП Волыни.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Так, в январе 2025 года подполковник рассказал одному из военнообязанных, что имеет знакомых в ТЦК и СП Киева. Те, по словам военного, "помогли бы" обновить военно-учетные данные и внести необходимые сведения в реестр "Оберіг" за $4 тыс.
"После прохождения всей необходимой процедуры обновления военно-учетных данных чиновник получил оговоренную им сумму.
Впоследствии во время встреч с другими военнообязанными подполковник сообщил, что имеет другой отлаженный механизм по обновлению военно-учетных данных через один из ТЦК и СП Волынской области и может помочь сделать это за денежное вознаграждение. Он пояснил, что его руководитель, полковник командования, бывший областной военный комиссар указанного региона, и имеет соответствующие связи.
Подполковник подчеркнул, что "клиентам" даже не нужно ехать в Волынскую область. Он заверил, что самостоятельно заполнит необходимые заявления, оформит фиктивный договор аренды о проживании "клиентов" на территории области, пройдет за них ВВК, однако стоимость таких услуг уже составляла 9 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.
Уже в феврале 2025 года полковник из командования одного из родов войск ВСУ, связался с и.о. начальника одного из ТЦК и СП Волынской области и попросил посодействовать его подчиненному за соответствующее денежное вознаграждение.
Схемой успели воспользоваться трое военнообязанных, которые передали денежное вознаграждение двумя частями 9 и 13 тысяч долларов США.
Правоохранители задержали фигурантов во время получения третьей части взятки.
Сейчас им сообщено о подозрении по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет лишения свободы.
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