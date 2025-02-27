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Новости мобилизации Коррупция
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Схема обновления данных в ТЦК за $9 тыс.: разоблачены два должностных лица ВСУ в Киеве и на Волыни

Двое должностных лиц ВСУ организовали схему в ТЦК Киева и Волыни

Сообщено о подозрении двум должностным лицам ВСУ, организовавшим незаконную схему обновления военно-учетных данных в одном из ТЦК и СП Киева и одном из ТЦК и СП Волыни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Так, в январе 2025 года подполковник рассказал одному из военнообязанных, что имеет знакомых в ТЦК и СП Киева. Те, по словам военного, "помогли бы" обновить военно-учетные данные и внести необходимые сведения в реестр "Оберіг" за $4 тыс.

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"После прохождения всей необходимой процедуры обновления военно-учетных данных чиновник получил оговоренную им сумму.

Впоследствии во время встреч с другими военнообязанными подполковник сообщил, что имеет другой отлаженный механизм по обновлению военно-учетных данных через один из ТЦК и СП Волынской области и может помочь сделать это за денежное вознаграждение. Он пояснил, что его руководитель, полковник командования, бывший областной военный комиссар указанного региона, и имеет соответствующие связи.

Подполковник подчеркнул, что "клиентам" даже не нужно ехать в Волынскую область. Он заверил, что самостоятельно заполнит необходимые заявления, оформит фиктивный договор аренды о проживании "клиентов" на территории области, пройдет за них ВВК, однако стоимость таких услуг уже составляла 9 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Уже в феврале 2025 года полковник из командования одного из родов войск ВСУ, связался с и.о. начальника одного из ТЦК и СП Волынской области и попросил посодействовать его подчиненному за соответствующее денежное вознаграждение.

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Схемой успели воспользоваться трое военнообязанных, которые передали денежное вознаграждение двумя частями 9 и 13 тысяч долларов США.

Правоохранители задержали фигурантов во время получения третьей части взятки.

Сейчас им сообщено о подозрении по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет лишения свободы.

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Автор: 

Киев (25472) ВСУ (6543) ГБР (2970) ТЦК (517) Волынская область (17)


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Полювання за військовозобов'язаними вже не в тренді. Ось як розважаються працівники ТЦК на Харківщині: "Вчора на Харківщині виявили браконьєрів, які влаштували масовий відстріл оленів😡 Вчора вночі в Ізюмському районі прийняли браконьєрів. Один із них - співробітник Харківського ТЦК. У домоволодінні одного з них вилучили туші".
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27.02.2025 10:01 Ответить
Бувший поліцейський суддя або прокурор 100%
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27.02.2025 10:04 Ответить
Не зрозумів, в чому сенс такої послуги. Самому важко прийти до ТЦК?
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27.02.2025 10:30 Ответить
прийти то можна. Але вийти вже ні
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27.02.2025 10:43 Ответить
Хочете сказати, підполковник на понт лохів узяв?
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27.02.2025 10:50 Ответить
думаю, новині невистачає певних деталей з описом бнусів за гроші, але не здивуюся й вашому варіанту, т.я. знаходяться люди, які платять по 5-10кує за маршрут в телефоні та надувний матрац в схованці
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27.02.2025 10:55 Ответить
 
 