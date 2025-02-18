Хотели переправить за границу сразу 100 уклонистов: в Одессе будут судить организаторов, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР совместно с СБУ завершили досудебное расследование в отношении группы лиц, которые организовали незаконную переправку военнообязанных через государственную границу Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, схему организовал житель Одесской области в апреле 2024 года. Он привлек к незаконному бизнесу еще восемь сообщников, среди которых был и правоохранитель. Основным каналом поиска клиентов стали соцсети, через которые организатор договаривался об оплате и деталях пересечения границы.

За свои услуги злоумышленники брали от 4,5 до 18,5 тысячи долларов США за человека, в зависимости от финансовых возможностей клиента. На последней партии уклонистов они планировали получить около 1 миллиона долларов.

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Сообщается, что суть схемы заключалась в том, что группа вывозила мужчин к государственной границе, которую те должны были пересекать пешком. Правоохранитель, входивший в преступную группировку, консультировал организаторов относительно маршрутов обхода блокпостов.

В июне 2024 года работники ГБР задержали фигурантов при попытке переправить около 100 человек. Было остановлено четыре микроавтобуса с 47 мужчинами, еще 53 не успели добраться до места сбора.





Организатору и его сообщникам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

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