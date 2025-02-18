РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5429 посетителей онлайн
Новости Фото
2 296 16

Хотели переправить за границу сразу 100 уклонистов: в Одессе будут судить организаторов, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР совместно с СБУ завершили досудебное расследование в отношении группы лиц, которые организовали незаконную переправку военнообязанных через государственную границу Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Перед судом предстанут организаторы схемы переправки уклонистов

Как отмечается, схему организовал житель Одесской области в апреле 2024 года. Он привлек к незаконному бизнесу еще восемь сообщников, среди которых был и правоохранитель. Основным каналом поиска клиентов стали соцсети, через которые организатор договаривался об оплате и деталях пересечения границы.

За свои услуги злоумышленники брали от 4,5 до 18,5 тысячи долларов США за человека, в зависимости от финансовых возможностей клиента. На последней партии уклонистов они планировали получить около 1 миллиона долларов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В январе в суд направлено 610 обвинительных актов по коррупционным преступлениям, - ГБР. ИНФОГРАФИКА

Перед судом предстанут организаторы схемы переправки уклонистов

Сообщается, что суть схемы заключалась в том, что группа вывозила мужчин к государственной границе, которую те должны были пересекать пешком. Правоохранитель, входивший в преступную группировку, консультировал организаторов относительно маршрутов обхода блокпостов.

В июне 2024 года работники ГБР задержали фигурантов при попытке переправить около 100 человек. Было остановлено четыре микроавтобуса с 47 мужчинами, еще 53 не успели добраться до места сбора.

Перед судом предстанут организаторы схемы переправки уклонистов
Перед судом предстанут организаторы схемы переправки уклонистов

Организатору и его сообщникам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выманивал деньги у семей погибших и пропавших без вести военных: во Львове задержан адвокат, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одесса (7953) Одесская область (3690) ГБР (3076) уклонисты (957) Одесский район (211)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
ну ..це ж вам не арестовича по документу від буданги переправляти
показать весь комментарий
18.02.2025 16:10 Ответить
+3
Размах, однако...
показать весь комментарий
18.02.2025 16:15 Ответить
+3
а можливо вони почули потужний спіч Напотужнішого - "не подобається - змінюйте громадянство!", їхали змінювати "ілі ета савсєм другоє"????
показать весь комментарий
18.02.2025 16:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
лук такой будто им лет по двадцать
показать весь комментарий
18.02.2025 16:09 Ответить
дак их же не сейчас поймали будь внемательнее
показать весь комментарий
18.02.2025 16:39 Ответить
20 років? За цибулю?

показать весь комментарий
18.02.2025 18:35 Ответить
ну ..це ж вам не арестовича по документу від буданги переправляти
показать весь комментарий
18.02.2025 16:10 Ответить
Арестович виїхав як жінка в своїй сукні з квіточками.
показать весь комментарий
18.02.2025 16:26 Ответить
точніше шалава
показать весь комментарий
18.02.2025 17:58 Ответить
Ну так - по дорослому-- зрубити бабло
показать весь комментарий
18.02.2025 16:11 Ответить
Кодекс нужно чтiть!
показать весь комментарий
18.02.2025 16:15 Ответить
Размах, однако...
показать весь комментарий
18.02.2025 16:15 Ответить
оптовик
показать весь комментарий
18.02.2025 16:18 Ответить
а можливо вони почули потужний спіч Напотужнішого - "не подобається - змінюйте громадянство!", їхали змінювати "ілі ета савсєм другоє"????
показать весь комментарий
18.02.2025 16:22 Ответить
Так нахабно везти цілу роту і без крутих зв'язків - неможливо. Швидше за все, що все було налагоджено, тільки втрутилися сторонні особи типу СБУ.
показать весь комментарий
18.02.2025 16:23 Ответить
Вся ця сцикунська сотня голосувала за клоунів, бо поржати захотілося.. Куда вони зібралися. Клоуни гастролюють в нашій країні. Вся ржачка зараз тут.
показать весь комментарий
18.02.2025 16:24 Ответить
Не хило так))) 100 человек за раз...
показать весь комментарий
18.02.2025 17:11 Ответить
 
 