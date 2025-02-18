Выманивал деньги у семей погибших и пропавших без вести военных: во Львове задержан адвокат, - ГБР. ФОТОрепортаж

Во Львове правоохранители разоблачили адвоката, обманывавшего семьи погибших и пропавших без вести военных, обещая помощь в получении государственной финансовой поддержки за значительную плату.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, под видом юридической помощи он предлагал свои "услуги", чтобы помочь семьям получить материальную поддержку от государства. Для этого мошенник обещал договориться с определенными людьми в Киеве и требовал с потерпевших до 30% от суммы помощи.

Одной из жертв мошенника стала вдова из Львовщины, чей муж погиб во время боевых действий в Донецкой области. Женщина, оставшись с четырьмя детьми и будучи серьезно больной, обратилась к адвокату за помощью. Злоумышленник убеждал женщину, что с получением помощи могут возникнуть проблемы, и пообещал "договориться" за 30% от суммы помощи. Кроме того, он просил ежемесячно платить ему 25 тыс. гривен за свои услуги.

Адвокат пошел еще дальше, когда попросил потерпевшую открыть банковский счет и отправить карточку с пин-кодом. Тогда он снял с карты около 800 тыс. гривен. Для сокрытия своей деятельности мошенник инструктировал женщину действовать тайно, а сам регулярно встречался с ней в ресторанах, где тратил ее деньги.

Кроме того, еще одна женщина стала жертвой этого адвоката. Ее муж пропал во время боев на Луганщине. Адвокат заверил, что имеет связи, которые позволят ему организовать поиск на временно оккупированных территориях и в РФ, и требовал немалую сумму за эти услуги. Злоумышленник обманул женщину на 460 тыс. гривен, после чего сменил номер телефона, чтобы избежать ответственности.

Сейчас ГБР выясняет, есть ли другие пострадавшие от деятельности этого мошенника. Адвокату сообщено о подозрении в мошенничестве по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Параллельно решается вопрос о наложении ареста на его имущество - квартиру во Львове и два автомобиля.

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