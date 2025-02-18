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Выманивал деньги у семей погибших и пропавших без вести военных: во Львове задержан адвокат, - ГБР. ФОТОрепортаж

Во Львове правоохранители разоблачили адвоката, обманывавшего семьи погибших и пропавших без вести военных, обещая помощь в получении государственной финансовой поддержки за значительную плату.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Во Львове адвокат мошенник выманивал деньги у семей погибших и пропавших военных

Также смотрите: Выманили у мамы погибшего военного 3 млн грн: разоблачена группа мошенников на Полтавщине. ФОТОрепортаж

Как отмечается, под видом юридической помощи он предлагал свои "услуги", чтобы помочь семьям получить материальную поддержку от государства. Для этого мошенник обещал договориться с определенными людьми в Киеве и требовал с потерпевших до 30% от суммы помощи.

Одной из жертв мошенника стала вдова из Львовщины, чей муж погиб во время боевых действий в Донецкой области. Женщина, оставшись с четырьмя детьми и будучи серьезно больной, обратилась к адвокату за помощью. Злоумышленник убеждал женщину, что с получением помощи могут возникнуть проблемы, и пообещал "договориться" за 30% от суммы помощи. Кроме того, он просил ежемесячно платить ему 25 тыс. гривен за свои услуги.

Адвокат пошел еще дальше, когда попросил потерпевшую открыть банковский счет и отправить карточку с пин-кодом. Тогда он снял с карты около 800 тыс. гривен. Для сокрытия своей деятельности мошенник инструктировал женщину действовать тайно, а сам регулярно встречался с ней в ресторанах, где тратил ее деньги.

Во Львове адвокат мошенник выманивал деньги у семей погибших и пропавших военных

Кроме того, еще одна женщина стала жертвой этого адвоката. Ее муж пропал во время боев на Луганщине. Адвокат заверил, что имеет связи, которые позволят ему организовать поиск на временно оккупированных территориях и в РФ, и требовал немалую сумму за эти услуги. Злоумышленник обманул женщину на 460 тыс. гривен, после чего сменил номер телефона, чтобы избежать ответственности.

Сейчас ГБР выясняет, есть ли другие пострадавшие от деятельности этого мошенника. Адвокату сообщено о подозрении в мошенничестве по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Параллельно решается вопрос о наложении ареста на его имущество - квартиру во Львове и два автомобиля.

Также смотрите: Отравляли пенсионеров и людей с инвалидностью ради квартир: на Черниговщине задержана преступная группа, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

адвокат (1439) Львов (4602) мошенничество (1252) ГБР (3076) Львовская область (2951) Львовский район (66)


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Топ комментарии
+8
обіцяючи допомогу у отриманні державної фінансової підтримки за значну плату.
----------

Факт, але є нюанс, що таке лайно на порожньому місці не з'являється. Ніхто не зможе видурювати гроші, якщо держава чітко виплачує або принаймні дає чіткі часові терміни, коли будуть виплати

А те, що зараз з ветераном гребуть гроші за присвоєння інвалідності, за виплати, що тцкашники вимагають за звільнення, то це ні для кого не секрет - це реальність. Ось тому й виникає

До того ж, там два види - одні тупо шахраї, які беруть гроші і нічого не роблять, а другі - пов'язані зі структурами, які спеціально ставлять стопор і підсилають свою людину.
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18.02.2025 14:51 Ответить
+6
Яка мерзенна мерзота...
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18.02.2025 14:27 Ответить
+5
а знаєте як я поділяю волонтерів та під них завуальованих? На тих, хто втрачає останнє, бо не може не допомагати та тих, хто чомусь стає багатшим чим до цього...
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18.02.2025 14:48 Ответить
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Яка мерзенна мерзота...
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18.02.2025 14:27 Ответить
треба запитати нач тцк
а чому цей підар не був запакований як інші???
питання просте але дуже важливе.
і це питання,пряма відповідь владі, чому зірвана мобілізація!
бо на банковій її організували через сраку
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18.02.2025 14:50 Ответить
на банковій організували все для того щоб мобілізацію зірвати.
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18.02.2025 15:16 Ответить
обіцяючи допомогу у отриманні державної фінансової підтримки за значну плату.
----------

Факт, але є нюанс, що таке лайно на порожньому місці не з'являється. Ніхто не зможе видурювати гроші, якщо держава чітко виплачує або принаймні дає чіткі часові терміни, коли будуть виплати

А те, що зараз з ветераном гребуть гроші за присвоєння інвалідності, за виплати, що тцкашники вимагають за звільнення, то це ні для кого не секрет - це реальність. Ось тому й виникає

До того ж, там два види - одні тупо шахраї, які беруть гроші і нічого не роблять, а другі - пов'язані зі структурами, які спеціально ставлять стопор і підсилають свою людину.
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18.02.2025 14:51 Ответить
абсолютно точно, якби бюрократи не робили все, щоб гроші не виплачувати, то і таких ситуацій би не було. ідуть до адвоката, бо не виплачують, не доплачують, не звільняють, штучно створюють проблеми, щоб люди або більше не зверталися або "вирішували" питання.
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18.02.2025 15:18 Ответить
Підар гнусний.
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18.02.2025 14:37 Ответить
виродок!!!
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18.02.2025 14:38 Ответить
цікаво, він більша потвора чим яйцесяйний Резнікофф, Верещадло, Баканофф, дЄрьмак, піськограй?
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18.02.2025 14:43 Ответить
Однакові. Можна всіх до загальної камери.
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18.02.2025 14:54 Ответить
В мене є знайомий чоловік, який реально займався пошуками та польовими обмінами ще з 2014-го року. То ні в кого вони грошей не брали на цю справу, лише тоді, коли окупанти та місцева "влада" вимагала за обмін гроші, але переважно міняли бійця на бійця. *****, ну де такі тварюки беруться!!!
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18.02.2025 14:42 Ответить
а знаєте як я поділяю волонтерів та під них завуальованих? На тих, хто втрачає останнє, бо не може не допомагати та тих, хто чомусь стає багатшим чим до цього...
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18.02.2025 14:48 Ответить
я так само. Я вже 11 років знаю цього чоловіка, в якого з майна нічого не додалося, навіть стареньку автівку (здається якийсь Опель був) у 2018-му довелось йому допомогти відремонтувати, щоб міг пересуватись..
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18.02.2025 14:56 Ответить
Довічне ув"язнення!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хай на зоні гниє !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.02.2025 14:42 Ответить
Фонари есть во Львове еще?!
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18.02.2025 14:45 Ответить
Та можна мости через річки є. Можна прикрасити..
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18.02.2025 14:56 Ответить
І чому це бидло не на фронті ? паскуда яка отримує зарплату понад сто тисяч гривень йому все мало.
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18.02.2025 14:51 Ответить
таких ********* в петлю немедля!
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18.02.2025 15:08 Ответить
Знову адвокат... Їх вже більше слуг, здається...
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19.02.2025 01:24 Ответить
 
 