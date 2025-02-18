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Выманили у мамы погибшего военного 3 млн грн: разоблачена группа мошенников на Полтавщине. ФОТОрепортаж

Задержаны трое участников преступной группы, которые обманывали граждан, выдавая себя за работников банков.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Подозреваемые получали персональные данные граждан и звонили им, представляясь сотрудниками службы безопасности банка. Они убеждали людей, что их аккаунты в онлайн-банкинге взломаны, и предлагали временно перевести средства на "безопасные счета".

Под предлогом квалифицированной помощи подозреваемые предоставляли гражданам инструкции и указания, в результате которых получали полный доступ к их онлайн-банкингу. В дальнейшем деньги перечислялись на посторонних лиц, так называемых "дропов", и обналичивались", - говорится в сообщении.

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Так, они использовали SIP-телефонию, которая позволяла им подменять номера и имитировать звонки с официальных банковских линий. Таким образом потерпевшие думали, что им звонят из службы безопасности банка.

"Одной из жертв этой схемы стала 58-летняя жительница Одесской области, которая получила 3 млн грн государственной компенсации за погибшего сына-военнослужащего. Мошенники убедили ее, что средства в опасности, и заставили перевести их на подконтрольные им счета", - добавили в Офисе Генпрокурора.

Подозреваемых задержали на Полтавщине, они находятся под стражей.

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Им инкриминируется мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, и легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Продолжаются следственные действия по установлению других участников сделки, всех пострадавших и нанесенного ущерба. Предварительно, фигуранты успели провернуть около 500 эпизодов мошенничества по всей стране.

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Группа мошенников выманила у мамы павшего воина 3 млн грн
Группа мошенников выманила у мамы павшего воина 3 млн грн
Группа мошенников выманила у мамы павшего воина 3 млн грн

Автор: 

мошенничество (1252) Офис Генпрокурора (2516) Полтавская область (1201)


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Топ комментарии
+13
Отправить этих пидаров на розминирование Донбасса.
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18.02.2025 11:44 Ответить
+9
Немає слів - тварини!
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18.02.2025 11:45 Ответить
+5
Треба прийняти закон, шо за злочини проти військових і їх родичів автоматично +3-5 років до строку і неможливість вийти по УДО.
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18.02.2025 11:47 Ответить
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Отправить этих пидаров на розминирование Донбасса.
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18.02.2025 11:44 Ответить
Посадіть їх на пляшку трьохлітровий бутиль від помідорів.
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18.02.2025 11:45 Ответить
Немає слів - тварини!
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18.02.2025 11:45 Ответить
500 епізодів - дохера вони намутили - мабуть гроші вже тю - тю -- шо з них візьмеш - окрім аналізів
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18.02.2025 11:46 Ответить
Треба прийняти закон, шо за злочини проти військових і їх родичів автоматично +3-5 років до строку і неможливість вийти по УДО.
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18.02.2025 11:47 Ответить
Кончені мразі, що тут ще скажеш? Але ж звісно що через принципи ********* гуманізму , відсидіти 3 роки за гратами, для них це вже не така й біда.
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18.02.2025 11:49 Ответить
НА КОЛ НА МАЙДАНЕ
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18.02.2025 12:05 Ответить
І ТЦК таких не ловить...Чи може це манюні хлопчики до 25.
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18.02.2025 12:07 Ответить
Чому я як платник податків повинен утримувати у в'язниці цю наволоч ? На розмінування відправити цих виродків разом з батьками що виростили таких моральних уродів .
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18.02.2025 12:08 Ответить
Вони просто ублюдочні ублюдки...
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18.02.2025 12:14 Ответить
500 епізодів, поки правоохоронці почали чухатись і то можливо випадково вийшли. А так, повій їм значно приємніше викривати.
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18.02.2025 12:16 Ответить
 
 