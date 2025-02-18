Выманили у мамы погибшего военного 3 млн грн: разоблачена группа мошенников на Полтавщине. ФОТОрепортаж

Задержаны трое участников преступной группы, которые обманывали граждан, выдавая себя за работников банков.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Подозреваемые получали персональные данные граждан и звонили им, представляясь сотрудниками службы безопасности банка. Они убеждали людей, что их аккаунты в онлайн-банкинге взломаны, и предлагали временно перевести средства на "безопасные счета".

Под предлогом квалифицированной помощи подозреваемые предоставляли гражданам инструкции и указания, в результате которых получали полный доступ к их онлайн-банкингу. В дальнейшем деньги перечислялись на посторонних лиц, так называемых "дропов", и обналичивались", - говорится в сообщении.

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Так, они использовали SIP-телефонию, которая позволяла им подменять номера и имитировать звонки с официальных банковских линий. Таким образом потерпевшие думали, что им звонят из службы безопасности банка.

"Одной из жертв этой схемы стала 58-летняя жительница Одесской области, которая получила 3 млн грн государственной компенсации за погибшего сына-военнослужащего. Мошенники убедили ее, что средства в опасности, и заставили перевести их на подконтрольные им счета", - добавили в Офисе Генпрокурора.

Подозреваемых задержали на Полтавщине, они находятся под стражей.

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Им инкриминируется мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, и легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Продолжаются следственные действия по установлению других участников сделки, всех пострадавших и нанесенного ущерба. Предварительно, фигуранты успели провернуть около 500 эпизодов мошенничества по всей стране.

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