Похитил почти 800 тыс. грн у умерших пенсионеров: в Кривом Роге будут судить следователя Нацполиции, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт против следователя Национальной полиции, который похищал деньги у умерших лиц, завладев их документами и банковскими карточками.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, правоохранитель, имея доступ к имуществу умерших во время выездов на место происшествия, присваивал их паспорта, карточки и другие документы. Затем он использовал эти карточки для снятия денег из банкоматов и тратил полученную сумму на личные нужды. Кроме того, обвиняемый незаконно входил в банковские приложения пенсионеров и оформлял кредиты на их имена.

По данным следствия, общая сумма похищенных средств составила почти 800 тысяч гривен. Во время обысков в его доме были обнаружены похищенные документы, банковские карты и телефоны, а также боевые припасы и незарегистрированное огнестрельное оружие.

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Следователю инкриминируется незаконное завладение паспортами, мошенничество, похищение чужого имущества, присвоение официальных документов, а также незаконное обращение с оружием (1 ст. 357, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

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