Похитил почти 800 тыс. грн у умерших пенсионеров: в Кривом Роге будут судить следователя Нацполиции, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт против следователя Национальной полиции, который похищал деньги у умерших лиц, завладев их документами и банковскими карточками.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, правоохранитель, имея доступ к имуществу умерших во время выездов на место происшествия, присваивал их паспорта, карточки и другие документы. Затем он использовал эти карточки для снятия денег из банкоматов и тратил полученную сумму на личные нужды. Кроме того, обвиняемый незаконно входил в банковские приложения пенсионеров и оформлял кредиты на их имена.
По данным следствия, общая сумма похищенных средств составила почти 800 тысяч гривен. Во время обысков в его доме были обнаружены похищенные документы, банковские карты и телефоны, а также боевые припасы и незарегистрированное огнестрельное оружие.
Следователю инкриминируется незаконное завладение паспортами, мошенничество, похищение чужого имущества, присвоение официальных документов, а также незаконное обращение с оружием (1 ст. 357, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
генерального прокурора немає пів року
тож він і не потрібен
все вирішує татаров..
Так і президента в нас 3 років немає-все вирішує
Офіс Президента,тобто єрмак...
а с кого спотати за все що діється???
З офісу???
Офіс посадять??
Звідкіля зброя? Збирався на фронт стріляти бурятів, а не пускали бо нужен в тилу?
Патріот, відпустити.
Він героїчно боронив гроші померлих від родичів. Хотів після своєї смерті особисто в аду передати кошти законним власникам!