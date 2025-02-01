РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10159 посетителей онлайн
Новости Фото
8 912 21

Похитил почти 800 тыс. грн у умерших пенсионеров: в Кривом Роге будут судить следователя Нацполиции, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт против следователя Национальной полиции, который похищал деньги у умерших лиц, завладев их документами и банковскими карточками.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

У Кривому Розі судитимуть слідчого, який викрав гроші у померлих пенсіонерів

Как отмечается, правоохранитель, имея доступ к имуществу умерших во время выездов на место происшествия, присваивал их паспорта, карточки и другие документы. Затем он использовал эти карточки для снятия денег из банкоматов и тратил полученную сумму на личные нужды. Кроме того, обвиняемый незаконно входил в банковские приложения пенсионеров и оформлял кредиты на их имена.

По данным следствия, общая сумма похищенных средств составила почти 800 тысяч гривен. Во время обысков в его доме были обнаружены похищенные документы, банковские карты и телефоны, а также боевые припасы и незарегистрированное огнестрельное оружие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фальсифицировали приглашение на работу в Украину: разоблачен канал незаконной перевозки иностранцев через государственную границу, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі судитимуть слідчого, який викрав гроші у померлих пенсіонерів
У Кривому Розі судитимуть слідчого, який викрав гроші у померлих пенсіонерів
У Кривому Розі судитимуть слідчого, який викрав гроші у померлих пенсіонерів

Следователю инкриминируется незаконное завладение паспортами, мошенничество, похищение чужого имущества, присвоение официальных документов, а также незаконное обращение с оружием (1 ст. 357, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разоблачена группа лиц, присвоивших 2,5 млн грн донатов для ВСУ, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

мошенничество (1239) пенсионеры (838) Нацполиция (16559) Офис Генпрокурора (2496)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
Читаючи новини, розумієш, що так звані "правоохоронці" поділяються на мерзотників і на тих хто ще не попався. Це про всіх - суддів, прокурорів, поліцейських.
показать весь комментарий
01.02.2025 13:58 Ответить
+13
Черговий мерзенний правохоронительний правопохоронець...
показать весь комментарий
01.02.2025 13:53 Ответить
+12
Оце так оновили міліцію.
показать весь комментарий
01.02.2025 13:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Черговий мерзенний правохоронительний правопохоронець...
показать весь комментарий
01.02.2025 13:53 Ответить
Оце так оновили міліцію.
показать весь комментарий
01.02.2025 13:58 Ответить
Читаючи новини, розумієш, що так звані "правоохоронці" поділяються на мерзотників і на тих хто ще не попався. Це про всіх - суддів, прокурорів, поліцейських.
показать весь комментарий
01.02.2025 13:58 Ответить
Офіс Генерального прокурора...
генерального прокурора немає пів року
тож він і не потрібен
все вирішує татаров..
Так і президента в нас 3 років немає-все вирішує
Офіс Президента,тобто єрмак...
а с кого спотати за все що діється???
З офісу???
Офіс посадять??
показать весь комментарий
01.02.2025 14:07 Ответить
Ніколи такого не було, лише вчора зловили таких же правоохоронців, і ось на тобі, знову.
Звідкіля зброя? Збирався на фронт стріляти бурятів, а не пускали бо нужен в тилу?
Патріот, відпустити.
показать весь комментарий
01.02.2025 14:14 Ответить
"Поважні люди" гроші роблять. А коментатори тут на форумі ********* і один одного відправляють на війну (в окоп). А в цей час дерибанять країну..
показать весь комментарий
01.02.2025 14:16 Ответить
Ухилянтику, не мели дурниць. Злочинці у владі та поліції були в усі часи і в усіх країнах. Їх викривали і будуть викривати. Але якщо нікому буде захищати Україну, то кацапи тебе і твою сім"ю так віддеребанять, що тобі, провокатору, нинішнє життя здасться раєм з Божими законами.
показать весь комментарий
01.02.2025 14:33 Ответить
Ви вважаєте, що країну не треба захищати? Дивно...Чергове хамло, як і більшість на форумі, які нічого не знаючи про людину, починають образи та молотять дичину. У мене нагород бойових більше, ніж у вас коліс в вашому авто, я це все висрав ще 10 років тому, коли деякі місцеві патріоти ще палили цигарки в шкільному туалеті на перервах між уроками і тому прекрасно знаю, що буде після війни. Просто смішно спостерігати, як одна незнайома людина іншу відправляє в окоп, нічого про людину не знаючи. Це ознаки проблем з інтелектом. Моя родина давно в безпечному місті. Пани рублять бабло, а холопи *********. Мабуть ті хлопці, які в кількості 1700 осіб пішли в "самоход" - то вони коментарів на форумах начиталися та піддалися провокаціям, ога )))
показать весь комментарий
01.02.2025 16:46 Ответить
Покарання буде жорстоким - переведуть у інший відділок
показать весь комментарий
01.02.2025 14:28 Ответить
ІПСО.
Він героїчно боронив гроші померлих від родичів. Хотів після своєї смерті особисто в аду передати кошти законним власникам!
показать весь комментарий
01.02.2025 14:31 Ответить
Ще одна мусорська потвора. І чомусь мене це не дивує
показать весь комментарий
01.02.2025 14:36 Ответить
В мирний час а ще під час війни таких падлюк треба розстрілювати.
показать весь комментарий
01.02.2025 14:38 Ответить
Мусор звичайний - там усі такі.
показать весь комментарий
01.02.2025 14:46 Ответить
І зброї стільки, й амуніції, а бач - не підготовлений до війни... Хоча жовто-блакитна стрічка на магазині, та й через Тису не тікав, лишився в Україні у важкий час.
показать весь комментарий
01.02.2025 15:25 Ответить
Нужно перенимать опыт наших дедов и отцов, из таких упырей нужно создавать штрафбаты и пускать их в атаку первыми, без оружия, добудет у врага, пусть воюет, если нет, туда ему и дорога.
показать весь комментарий
01.02.2025 17:37 Ответить
перевірте його на інвалідність та лішіть ще і цієї привилеї
показать весь комментарий
01.02.2025 20:03 Ответить
трішки поділиться з прокурором та суддею та й виправдають, ну помилилась скажуть людина, он янукович три рази помилявся і нічого, президентом став, в нашому кривосудді під керівництвом кидалова портнова уже нічому не дивуєшся
показать весь комментарий
01.02.2025 20:44 Ответить
ну так бувший харківський комсомолець-напьорсточник у мєнтовню усе бидло зібрав, тож тепер маємо те що зібрали
показать весь комментарий
01.02.2025 20:48 Ответить
 
 