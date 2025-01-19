Разоблачена группа лиц, присвоивших 2,5 млн грн донатов для ВСУ, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сообщено о подозрении трем лицам в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины). Они присваивали деньги, которые собирали якобы на нужды ВСУ.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Так, подозреваемые создали в нескольких популярных соцсетях десятки фейковых аккаунтов. Используя фотографии документов действующих украинских военнослужащих, они публиковали объявления о сборе средств якобы на нужды ВСУ. Зато полученные средства мужчины использовали на собственные нужды.

На сегодня установлено, что подозреваемые присвоили донаты силам обороны Украины на более 2,5 млн грн.

Во время проведения обысков по местам их проживания и регистрации на территории Черкасской и Киевской областей изъяты мобильные телефоны, банковские карты, компьютерная техника и другие вещественные доказательства.

Сейчас устанавливаются все, причастные к преступлению лица, пострадавшие граждане и общая сумма нанесенного ущерба.





