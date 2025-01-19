Разоблачена группа лиц, присвоивших 2,5 млн грн донатов для ВСУ, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сообщено о подозрении трем лицам в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины). Они присваивали деньги, которые собирали якобы на нужды ВСУ.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Так, подозреваемые создали в нескольких популярных соцсетях десятки фейковых аккаунтов. Используя фотографии документов действующих украинских военнослужащих, они публиковали объявления о сборе средств якобы на нужды ВСУ. Зато полученные средства мужчины использовали на собственные нужды.
На сегодня установлено, что подозреваемые присвоили донаты силам обороны Украины на более 2,5 млн грн.
Во время проведения обысков по местам их проживания и регистрации на территории Черкасской и Киевской областей изъяты мобильные телефоны, банковские карты, компьютерная техника и другие вещественные доказательства.
Сейчас устанавливаются все, причастные к преступлению лица, пострадавшие граждане и общая сумма нанесенного ущерба.
тобто ти визнав, що ТЦК - каральний орган! Візьми тепер з полички птріжок!!
тільки тоді ці молоді таланти почнуть розуміти що таке війна....
відправляєте донати усіляким підарам, отримаєте відповідний результат.
нєнє. притули це не стосується. це майбутній президент від пінчука хомутинника.
і стерненка це не стосується, бо у нього є фоткі з сирським, а мадяр в окопі воює.
я відправляю: "нудний пенс" "беспалий" "птахи мадяра". я, моя сім'я, багато моїх знайомих.
я вірю, що мої донати будуть використані для перемоги, а не для збагачення падлюк.
я донатив постійно в 23-24 роках....
Тому тут варто зазначити саме волонтерів: Повернись Живим, Дігнітас, Порошенко, Стерненко, Притулу. А можна і не волонтерам, а розкрученим медійно реальним військовим - Мадяру, наприклад.
А, тобто він має кожен дрон сам розвозити, щоб вдячності було "не мутні"? А не доходить, що це просто цееффективно і розвозять допомогу особисто виключно заради самопіару?
Він кожного дня надсилає дрони десь до 5 підрозділів - якби він особисто їх відвозив - він би тільки цим і займався.