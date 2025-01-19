РУС
Разоблачена группа лиц, присвоивших 2,5 млн грн донатов для ВСУ, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сообщено о подозрении трем лицам в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины). Они присваивали деньги, которые собирали якобы на нужды ВСУ.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Так, подозреваемые создали в нескольких популярных соцсетях десятки фейковых аккаунтов. Используя фотографии документов действующих украинских военнослужащих, они публиковали объявления о сборе средств якобы на нужды ВСУ. Зато полученные средства мужчины использовали на собственные нужды.

На сегодня установлено, что подозреваемые присвоили донаты силам обороны Украины на более 2,5 млн грн.

Во время проведения обысков по местам их проживания и регистрации на территории Черкасской и Киевской областей изъяты мобильные телефоны, банковские карты, компьютерная техника и другие вещественные доказательства.

Сейчас устанавливаются все, причастные к преступлению лица, пострадавшие граждане и общая сумма нанесенного ущерба.

Шахраї привласнили 2,5 млн грн донатів для ЗСУ

+27
Професійна хватка, молоді "таланти", вважай готові чиновники і депутати для "Слуг урода"
показать весь комментарий
19.01.2025 11:49 Ответить
+23
уроди
показать весь комментарий
19.01.2025 11:44 Ответить
+18
Ніколи не робіть пожертву незнайомим "волонтерам". Усіляка наволоч на цьому наживається.
показать весь комментарий
19.01.2025 11:53 Ответить
уроди
показать весь комментарий
19.01.2025 11:44 Ответить
Пєтушня
показать весь комментарий
19.01.2025 11:45 Ответить
Обшуки треба разом з ТЦК проводити
показать весь комментарий
19.01.2025 11:48 Ответить
тобто "зазист Вітчизни" - то не почесно, це - покарання??
тобто ти визнав, що ТЦК - каральний орган! Візьми тепер з полички птріжок!!
показать весь комментарий
19.01.2025 19:23 Ответить
Чтобы обыскиваемые отватили на Кто? Где? Когда? дал бронь... отмазал на ВЛК... ну ина другие интересные вопросы.
показать весь комментарий
19.01.2025 22:47 Ответить
Професійна хватка, молоді "таланти", вважай готові чиновники і депутати для "Слуг урода"
показать весь комментарий
19.01.2025 11:49 Ответить
дуже правильно вимагають американці та інші європейці, щоб цю "талановиту молодь" почали мобілізовувати....

тільки тоді ці молоді таланти почнуть розуміти що таке війна....
показать весь комментарий
20.01.2025 10:31 Ответить
Коли в мене є лишня копіика я передаю віиськовим з рук в руки
показать весь комментарий
19.01.2025 11:51 Ответить
Ніколи не робіть пожертву незнайомим "волонтерам". Усіляка наволоч на цьому наживається.
показать весь комментарий
19.01.2025 11:53 Ответить
Чому ніколи не вказують ім"я шахраїв, піклуються про їхню репутацію?
показать весь комментарий
19.01.2025 11:58 Ответить
Вони же ще діти, дуже раніма психіка, любий зрив і буде майбутній ухилянт.
показать весь комментарий
19.01.2025 16:25 Ответить
Поэтому не шлите деньги по ссылкам в телеге,билбордам и прочей мути,которую у вас нет возможности проверить.Ищите блогеров с авторитетом,которые выкладывают видеоотчеты от военных-адресных получателей.На крайняк через Дию.
показать весь комментарий
19.01.2025 11:59 Ответить
Я доначу фонду Ю.Бутусова наприклад
показать весь комментарий
19.01.2025 14:07 Ответить
Таких випадків насправді багато . Тому я ніколи й не переводжу кошти тим кого не знаю . Лише підрозділам в яких воюють родичі і знайомі . Ну ще тим волонтерам і військовим кого знаю давно , і в кому впевнений на 100% .
показать весь комментарий
19.01.2025 12:07 Ответить
як що, тобі продали пиріжок з гімном, а ти пішов і купив його знову, і знову, то ти не лох, ти гімноїд!
відправляєте донати усіляким підарам, отримаєте відповідний результат.
нєнє. притули це не стосується. це майбутній президент від пінчука хомутинника.
і стерненка це не стосується, бо у нього є фоткі з сирським, а мадяр в окопі воює.
показать весь комментарий
19.01.2025 12:14 Ответить
Стаття про фейкових волонтерів, аферистів, але лайно намагається замазати собою реальних волонтерів, які поставляють на фронт левову частку дронів і іншої допомоги.
показать весь комментарий
19.01.2025 15:33 Ответить
тому, я, відправляю особисто персонально трьом українцям, а не граюся в колхози, типу притули стерненка чи навіть порошенко.
я відправляю: "нудний пенс" "беспалий" "птахи мадяра". я, моя сім'я, багато моїх знайомих.
я вірю, що мої донати будуть використані для перемоги, а не для збагачення падлюк.
показать весь комментарий
19.01.2025 15:44 Ответить
Беспалий і Мадяр - це реальні військові, я їм теж доначу.
показать весь комментарий
19.01.2025 17:06 Ответить
а що НЕ так зі Стерненком?!

я донатив постійно в 23-24 роках....
показать весь комментарий
20.01.2025 10:33 Ответить
Генпрокуратурі немає чим зайнятись, тому піариться на дрібних районних справах
показать весь комментарий
19.01.2025 12:22 Ответить
Есть такое. Только вчера обратил на это внимание и написал. Видимо выборы все ближе и получена команда показать бурную деятельность. Миллиарды гривен сейчас исчезают по карманам слуг, а Генеральная прокуратура занимается делом лампочек в селе или малолетними имбецилами. Шоу для плебса
показать весь комментарий
19.01.2025 12:53 Ответить
А Серьожа у Канаді, у нього обшук фіг провелешь.
показать весь комментарий
19.01.2025 12:35 Ответить
Якщо у волонтера є відеозвіт з військовою прийомкою мінімум 5 людей (Порошенко ,Кличко ) то чому не помогти , а плодити чергових гринкевичів я не хочу.
показать весь комментарий
19.01.2025 12:51 Ответить
Кличко не волонтер, а мер Києва і допомогу надсилає з бюджету Києва.
Тому тут варто зазначити саме волонтерів: Повернись Живим, Дігнітас, Порошенко, Стерненко, Притулу. А можна і не волонтерам, а розкрученим медійно реальним військовим - Мадяру, наприклад.
показать весь комментарий
19.01.2025 15:37 Ответить
Не знаю за Стерненка ,про нього якісь мутні вдячності без нього самого а от цього афериста прутилу я б не став приписувати в загін волонтерів .
показать весь комментарий
20.01.2025 11:33 Ответить
"про нього якісь мутні вдячності без нього самого"

А, тобто він має кожен дрон сам розвозити, щоб вдячності було "не мутні"? А не доходить, що це просто цееффективно і розвозять допомогу особисто виключно заради самопіару?
Він кожного дня надсилає дрони десь до 5 підрозділів - якби він особисто їх відвозив - він би тільки цим і займався.
показать весь комментарий
20.01.2025 12:56 Ответить
Ага став-би таким як гардон , який всю українську армію дронами забеспечив і поровознюка посадив...
показать весь комментарий
20.01.2025 13:46 Ответить
Ну, десяток квартир у Києві він якось спромігся на зібрані донати собі купити, знайшов час
показать весь комментарий
21.01.2025 08:34 Ответить
Факти є, чи це з власних вигадок?
показать весь комментарий
21.01.2025 12:15 Ответить
Незрозуміло, 2,5 млн це не такі вже і маленькі кошти. На фото якісь обірванці на розкладачках десь у халупах.
показать весь комментарий
19.01.2025 13:15 Ответить
Хвахові зе-лепухи.
показать весь комментарий
19.01.2025 13:59 Ответить
Тодi треба затримати усих служiтелей культа. Вони донати також Йому не передають!
показать весь комментарий
19.01.2025 17:49 Ответить
підари.
показать весь комментарий
21.01.2025 11:47 Ответить
 
 