Отравляли пенсионеров и людей с инвалидностью ради квартир: на Черниговщине задержана преступная группа, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Нацполиция задержала двух мужчин на Черниговщине, которые годами входили в доверие к одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью, переписывали на себя их жилье, а затем отравляли их.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

На Чернігівщині затримано зловмисників, які отруювали пенсіонерів заради квартир
По информации полиции, 44-летний и 34-летний черниговцы находили людей в уязвимом состоянии, склоняли их к совместному употреблению алкоголя и добавляли в напитки сильнодействующие лекарственные препараты и метиловый спирт. Затем мужчины убеждали потерпевших оформить доверенность на распоряжение их имуществом.

Оперативники разоблачили злоумышленников на этапе их очередной попытки - речь шла о 66-летнем мужчине с инвалидностью по зрению, которого они пытались отравить для дальнейшего получения его имущества. Благодаря своевременным действиям правоохранителей удалось предотвратить трагедию.

Сообщается, что во время обысков у злоумышленников были обнаружены спиртные напитки с добавлением ядовитых веществ, медицинские препараты, десятки банковских карточек, документы на имущество потерпевших, а также оружие.

Мужчинам объявлено подозрение за покушение на убийство (ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и мошенничество в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УКУ), что предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

На данный момент продолжается досудебное расследование, полиция устанавливает других возможных пострадавших от действий задержанных.

четвертувати тварин
17.01.2025 14:47 Ответить
Щось там не видно нотаріуса, який всі довіреності оформив...
17.01.2025 15:05 Ответить
Цікаво, хоч один інвалід-прокурор був серед постраждалих?
17.01.2025 15:06 Ответить
Дадуть 5 років, вийдуть за 1,5.
17.01.2025 15:13 Ответить
тобто вбивали людей. купа чиїхось паспортів, мабуть людей вже вживих немає, і читаємо підозру замах на вбивство. це як?
17.01.2025 15:15 Ответить
Кожного дня в буцегарні давати їм по дві тарілки їжі, в одній з них - отрута. Якщо протягнуть до кінця строку ув'язнення - в останній місяць отруту додавати в обидві.
17.01.2025 16:15 Ответить
Мразота
17.01.2025 23:46 Ответить
 
 