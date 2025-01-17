Отравляли пенсионеров и людей с инвалидностью ради квартир: на Черниговщине задержана преступная группа, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Нацполиция задержала двух мужчин на Черниговщине, которые годами входили в доверие к одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью, переписывали на себя их жилье, а затем отравляли их.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.





По информации полиции, 44-летний и 34-летний черниговцы находили людей в уязвимом состоянии, склоняли их к совместному употреблению алкоголя и добавляли в напитки сильнодействующие лекарственные препараты и метиловый спирт. Затем мужчины убеждали потерпевших оформить доверенность на распоряжение их имуществом.

Оперативники разоблачили злоумышленников на этапе их очередной попытки - речь шла о 66-летнем мужчине с инвалидностью по зрению, которого они пытались отравить для дальнейшего получения его имущества. Благодаря своевременным действиям правоохранителей удалось предотвратить трагедию.

Сообщается, что во время обысков у злоумышленников были обнаружены спиртные напитки с добавлением ядовитых веществ, медицинские препараты, десятки банковских карточек, документы на имущество потерпевших, а также оружие.

Мужчинам объявлено подозрение за покушение на убийство (ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и мошенничество в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УКУ), что предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

На данный момент продолжается досудебное расследование, полиция устанавливает других возможных пострадавших от действий задержанных.

