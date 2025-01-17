Требовали у врача $7 тыс. несуществующего долга: В Киеве задержана преступная группа, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве полицейские задержали преступную группу за вымогательство у врача 7000 долларов несуществующего долга. Среди задержанных "криминальный авторитет" с Черниговщины и жители столичного региона.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что черниговский авторитет вместе со своими сообщниками поставили потерпевшего - столичного врача, на "счетчик" за вымышленный долг. Злоумышленники даже разыграли комбинацию, якобы один из фигурантов хочет помочь врачу уладить конфликт и мирно решить ситуацию, но вместо помощи сообщники избили его. Кроме этого, еще и приписали к сумме "долга" проценты.

Полицейские задержали 9 января организатора и двух участников группировки в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Под контролем правоохранителей потерпевший передал злоумышленникам 3000 долларов. Ранее они получили несколькими траншами еще 1500 долларов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Незаконное пересечение границы военнообязанными: Нацполиция проводит более 200 обысков. ФОТОрепортаж

Отмечается, что во время проведения ряда обысков правоохранители изъяли: 37 900 долларов, 67 350 гривен, автомат АК, несколько десятков патронов калибра 5,45, комплектующие к оружию и автомобили, на которых передвигались фигуранты.

Также смотрите: Банда рэкетиров задержана в Черкассах: требовали 1,5 млн грн у предпринимателя, - СБУ. ФОТО

Организатору и трем членам группировки вымогателей следователи сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины - вымогательство. Сейчас трем подозреваемым уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, в отношении четвертого сообщника - решается вопрос.

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.





