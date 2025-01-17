РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10969 посетителей онлайн
Новости Фото
3 991 15

Требовали у врача $7 тыс. несуществующего долга: В Киеве задержана преступная группа, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве полицейские задержали преступную группу за вымогательство у врача 7000 долларов несуществующего долга. Среди задержанных "криминальный авторитет" с Черниговщины и жители столичного региона.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что черниговский авторитет вместе со своими сообщниками поставили потерпевшего - столичного врача, на "счетчик" за вымышленный долг. Злоумышленники даже разыграли комбинацию, якобы один из фигурантов хочет помочь врачу уладить конфликт и мирно решить ситуацию, но вместо помощи сообщники избили его. Кроме этого, еще и приписали к сумме "долга" проценты.

Полицейские задержали 9 января организатора и двух участников группировки в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Под контролем правоохранителей потерпевший передал злоумышленникам 3000 долларов. Ранее они получили несколькими траншами еще 1500 долларов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Незаконное пересечение границы военнообязанными: Нацполиция проводит более 200 обысков. ФОТОрепортаж

За вимагання в лікаря $7 тис. неіснуючого боргу затримано банду

Отмечается, что во время проведения ряда обысков правоохранители изъяли: 37 900 долларов, 67 350 гривен, автомат АК, несколько десятков патронов калибра 5,45, комплектующие к оружию и автомобили, на которых передвигались фигуранты.

Также смотрите: Банда рэкетиров задержана в Черкассах: требовали 1,5 млн грн у предпринимателя, - СБУ. ФОТО

За вимагання в лікаря $7 тис. неіснуючого боргу затримано банду

Организатору и трем членам группировки вымогателей следователи сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины - вымогательство. Сейчас трем подозреваемым уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, в отношении четвертого сообщника - решается вопрос.

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

За вимагання в лікаря $7 тис. неіснуючого боргу затримано банду
За вимагання в лікаря $7 тис. неіснуючого боргу затримано банду
За вимагання в лікаря $7 тис. неіснуючого боргу затримано банду

Автор: 

Киев (26002) Нацполиция (16706) рэкет (143)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Все він знав, за що прийшли. Якби жив на лікарську зарпдатню, ніхто його не чіпав би. А так, перерозподіл грошей від корумпованого лікаря до рекетирів. Імхо!
показать весь комментарий
17.01.2025 12:31 Ответить
+4
Лікар,звичайно,благородна і шанована професія,тільки от я за останні роки серед приватних лікарів не знаходив ні благородних,ні гідних пошани.Гроші - от що головне для них,через призму грошей вони дивляться на ваше лікування і на ваше здоров"я.Зачепити вас на гачок,залякати хворобами і потім доїти поки не закінчаться кошти або не кінчиться пацієнт - їхнє улюблене і професійне заняття.Ще в комунальних поліклініках можна знайти лікарів,які просто не вміють і фізично не можуть лікувати погано...але їх все менше.Тому,як би я не ненавидів бандитів наступним бажаю успіху з тими семи тисячами боргу у "бідного" лікаря".Який,до речі,спромігся не лише організувати ефектне під камери затримання,але і анонс про це в шанованому "Цензорі"...
показать весь комментарий
17.01.2025 13:05 Ответить
+3
Видно брав багато і попав в поле зору добрих людей...
показать весь комментарий
17.01.2025 13:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
- я не знаю за шо, просто прийшли і почали бити...
показать весь комментарий
17.01.2025 12:23 Ответить
Вообще-то это беспредельщики. Трогать лепил у законников западло.
показать весь комментарий
17.01.2025 12:28 Ответить
Все він знав, за що прийшли. Якби жив на лікарську зарпдатню, ніхто його не чіпав би. А так, перерозподіл грошей від корумпованого лікаря до рекетирів. Імхо!
показать весь комментарий
17.01.2025 12:31 Ответить
до влк-шників "кришя" напрошувалась ))
показать весь комментарий
17.01.2025 12:32 Ответить
"няні" для лікарів, від Зе-влади...
показать весь комментарий
17.01.2025 12:46 Ответить
Лікар,звичайно,благородна і шанована професія,тільки от я за останні роки серед приватних лікарів не знаходив ні благородних,ні гідних пошани.Гроші - от що головне для них,через призму грошей вони дивляться на ваше лікування і на ваше здоров"я.Зачепити вас на гачок,залякати хворобами і потім доїти поки не закінчаться кошти або не кінчиться пацієнт - їхнє улюблене і професійне заняття.Ще в комунальних поліклініках можна знайти лікарів,які просто не вміють і фізично не можуть лікувати погано...але їх все менше.Тому,як би я не ненавидів бандитів наступним бажаю успіху з тими семи тисячами боргу у "бідного" лікаря".Який,до речі,спромігся не лише організувати ефектне під камери затримання,але і анонс про це в шанованому "Цензорі"...
показать весь комментарий
17.01.2025 13:05 Ответить
Видно брав багато і попав в поле зору добрих людей...
показать весь комментарий
17.01.2025 13:13 Ответить
Ви зустрічали лікарів які беруть мало? Там кожен підпільний Корейко. Ну і з'являються Шури Балаганови
показать весь комментарий
17.01.2025 13:18 Ответить
Классика жанра-експропріація експропріаторів
показать весь комментарий
17.01.2025 13:21 Ответить
мабудь взяв гроші за "непридатність" по ВЛК і багато наобіцяв....
показать весь комментарий
17.01.2025 14:15 Ответить
взяв на порішать в ВЛК. ну не порішав поверни людям, гівнюк
показать весь комментарий
17.01.2025 14:19 Ответить
Робін Гуда сотоварищі ТЦК не побачив?
показать весь комментарий
17.01.2025 17:01 Ответить
це ***..дь , коли закінчиться ? вже скрізь забули що таке рекет , а тут .... щей під час війни . а закони воєнного часу , якісь існують ? що та рада там робить , чим ті під... ри займаються ?
показать весь комментарий
17.01.2025 20:36 Ответить
я такі пробачаюсь , а на останьому фото , розписаний в бліндажі чи в срубі ?
показать весь комментарий
17.01.2025 20:41 Ответить
 
 