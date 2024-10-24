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Банда рэкетиров задержана в Черкассах: требовали 1,5 млн грн у предпринимателя, - СБУ. ФОТО

В Черкассах обезвредили преступную группу, терроризировавшую жителей города. С предпринимателей требовали возврата несуществующих долгов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Только по одному из задокументированных фактов бандиты пытались "выбить" 1,5 млн грн из совладельца черкасского предприятия, занимающегося международными пассажирскими перевозками.

Лидер банды заявил, что эту сумму потерпевший якобы задолжал своему бизнес-партнеру, который обратился к рэкетирам за помощью в возвращении денег. Затем фигуранты забрали у предпринимателя два автомобиля с документами и обещали вернуть их после уплаты "долга".

"Пытаясь психологически давить, главарь группировки лично пришел в офис потерпевшего и угрожал ему избиением бейсбольной битой, которую держал в руках. В дальнейшем злоумышленник постоянно преследовал предпринимателя по всему городу и запугивал его насилием, в частности - над семьей", - говорится в сообщении.

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СБУ задержала лидера банды "на горячем", когда потерпевший передавал ему первую часть денег в размере $20 тыс.

У задержанного изъяли огнестрельное оружие и телефон с доказательствами преступных действий.

Сейчас ему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, совершенные организованной группой).

Он находится под стражей без права внесения залога, мужчине грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к деятельности банды.

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У Черкасах затримали банду рекетирів: Подробиці від СБУ
У Черкасах затримали банду рекетирів: Подробиці від СБУ

Автор: 

рэкет (143) СБУ (20053) Черкассы (854)


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Заброньовані чи Інваліди?
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24.10.2024 13:26 Ответить
Зараз інваліди у погонах почнуть відмазувати цього інваліда у спортивному костюмі. Інваліди вони дружні, особливо за зелені бабки. Всі інши - смокчуть зелену, велику та товсту чупа-чупу….
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24.10.2024 13:38 Ответить
Те, що приймали "ватажка" СБУ, означає, що поліція мусора в курсах...
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24.10.2024 13:45 Ответить
от яку країну створили зелені ********.......навіть нема чому дивуватися після мілліонів в кабінетах горе лікарів...прости господи..
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24.10.2024 13:50 Ответить
тю, а могли б просто у 12 річних синів-школярів позичіти.
ну ніякого креативу...
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24.10.2024 13:54 Ответить
А що буде коїтись, коли дай боже, скінчиться віна? Стільки люду, та безробіття, та ще й стільки зброї на руках...
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24.10.2024 14:02 Ответить
 
 