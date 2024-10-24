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Банду рекетирів затримано у Черкасах: вимагали 1,5 млн грн у підприємця, - СБУ. ФОТО

У Черкасах знешкодили злочинну групу, яка тероризувала жителів міста. Із підприємців вимагали повернення неіснуючих боргів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ.

Так, лише за одним із задокументованих фактів бандити намагалися "вибити" 1,5 млн грн із співвласника черкаського підприємства, що займається міжнародними пасажирськими перевезеннями.

Лідер банди заявив, що цю суму потерпілий нібито заборгував своєму бізнес-партнеру, який звернувся до рекетирів по допомогу у поверненні грошей. Потім фігуранти забрали у підприємця два автомобілі із документами та обіцяли повернути їх після сплати "боргу".

"Намагаючись психологічно тиснути, ватажок угруповання особисто прийшов до офісу потерпілого і погрожував йому побиттям бейсбольною битою, яку тримав у руках. Надалі зловмисник постійно переслідував підприємця по всьому місту і залякував його насильством, зокрема над родиною", - йдеться в повідомленні.

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СБУ затримала лідера банди "на гарячому", коли потерпілий передавав йому першу частину грошей у розмірі $20 тис.

У затриманого вилучили вогнепальну зброю та телефон із доказами злочинних дій.

Наразі йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинені організованою групою).

Він перебуває під вартою без права внесення застави, чоловікові загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності банди.

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У Черкасах затримали банду рекетирів: Подробиці від СБУ
У Черкасах затримали банду рекетирів: Подробиці від СБУ

Автор: 

рекет (116) СБУ (12998) Черкаси (568)


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Заброньовані чи Інваліди?
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24.10.2024 13:26 Відповісти
Зараз інваліди у погонах почнуть відмазувати цього інваліда у спортивному костюмі. Інваліди вони дружні, особливо за зелені бабки. Всі інши - смокчуть зелену, велику та товсту чупа-чупу….
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24.10.2024 13:38 Відповісти
Те, що приймали "ватажка" СБУ, означає, що поліція мусора в курсах...
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24.10.2024 13:45 Відповісти
от яку країну створили зелені ********.......навіть нема чому дивуватися після мілліонів в кабінетах горе лікарів...прости господи..
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24.10.2024 13:50 Відповісти
тю, а могли б просто у 12 річних синів-школярів позичіти.
ну ніякого креативу...
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24.10.2024 13:54 Відповісти
А що буде коїтись, коли дай боже, скінчиться віна? Стільки люду, та безробіття, та ще й стільки зброї на руках...
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24.10.2024 14:02 Відповісти
 
 