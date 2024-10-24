Допомагав РФ прориватися до Мирнограда: СБУ затримала агента Росгвардії на Донеччині
На Донеччині затримано російського агента, який допомагав росіянам готувати бойові операції з прориву оборони Мирнограда.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловік обходив місто та його околиці, де приховано фіксував локації укріпрайонів та вогневих позицій українських військ.
"Завдання ворога виконував 25-річний місцевий безробітний, якого дистанційно завербувала воєнна розвідка рф. Отримані розвіддані агент месенджером надсилав "зв’язковому" – ще одному зраднику, що воює у лавах росгвардії на східному фронті. Окрім військових координат агент передавав геолокації енергооб’єктів, які забезпечують світлом Покровський район", - йдеться в повідомленні.
Коригувальника затримали під час контрдиверсійних заходів. У нього вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.
Зловмисник потрапив у поле зору окупантів, коли регулярно залишав свої прокремлівські коментарі у чатах російських Телеграм-каналів.
Наразі йому повідомлено про підозру ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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всі хочуть буди схожими на потужного зе!лідора?
допитали з пристрастієм, по швидкому, та прикопали біля сарайчика.
обов'язково робити фоткі? трендіти про це?