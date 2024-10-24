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Новини Війна
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Допомагав РФ прориватися до Мирнограда: СБУ затримала агента Росгвардії на Донеччині

Затримано агента Росгвардії, який допомагав рашистам прориватися до Мирнограда

На Донеччині затримано російського агента, який допомагав росіянам готувати бойові операції з прориву оборони Мирнограда.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік обходив місто та його околиці, де приховано фіксував локації укріпрайонів та вогневих позицій українських військ.

"Завдання ворога виконував 25-річний місцевий безробітний, якого дистанційно завербувала воєнна розвідка рф. Отримані розвіддані агент месенджером надсилав "зв’язковому" – ще одному зраднику, що воює у лавах росгвардії на східному фронті. Окрім військових координат агент передавав геолокації енергооб’єктів, які забезпечують світлом Покровський район", - йдеться в повідомленні.

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Коригувальника затримали під час контрдиверсійних заходів. У нього вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Зловмисник потрапив у поле зору окупантів, коли регулярно залишав свої прокремлівські коментарі у чатах російських Телеграм-каналів.

Наразі йому повідомлено про підозру ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

СБУ (12986) Донецька область (8825) Мирноград (83)


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Прикрийте вже нарешті феесбешну "тєлєгу".
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24.10.2024 10:10 Відповісти
Як тоді донатити нашим захисникам?хай спочатку забезпечать їх всіх необхідним а потім закривають.
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24.10.2024 10:18 Відповісти
А не треба донатити! Треба вставляти паяльник в дупи корупціонерам, а чиновників міністерств і відомств змушувати служити у війську кожні пів року. І тоді армія буде забезпечена за стандартами НАТО. Ну ось народ донатить. І що? Проблема забезпечення тільки збільшується, ціни лише зростають, кількість корупційних оборудок збільшується, а чиновникам ***** бо вони мають бронь і кожний з них впевнений що його особисто війна не стосується...
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24.10.2024 10:27 Відповісти
Ну прикриють тєлєгу. Є багато інших меседнжерів.
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24.10.2024 10:28 Відповісти
Різниця лише в тому що "тєлєга" відверто сприяє феесбе, а інші месенджери навпаки.
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24.10.2024 11:11 Відповісти
в нашій країні без піару і шоу ніяк?
всі хочуть буди схожими на потужного зе!лідора?
допитали з пристрастієм, по швидкому, та прикопали біля сарайчика.
обов'язково робити фоткі? трендіти про це?
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24.10.2024 10:14 Відповісти
 
 