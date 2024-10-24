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Новости Война
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Помогал РФ прорываться в Мирноград: СБУ задержала агента Росгвардии на Донетчине

Затримано агента Росгвардії, який допомагав рашистам прориватися до Мирнограда

В Донецкой области задержан российский агент, который помогал россиянам готовить боевые операции по прорыву обороны Мирнограда.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина обходил город и его окрестности, где скрыто фиксировал локации укрепрайонов и огневых позиций украинских войск.

"Задание врага выполнял 25-летний местный безработный, которого дистанционно завербовала военная разведка рф. Полученные разведданные агент мессенджером посылал "связному" - еще одному предателю, воюющему в рядах росгвардии на восточном фронте. Кроме военных координат агент передавал геолокации энергообъектов, которые обеспечивают светом Покровский район", - говорится в сообщении.

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Корректировщика задержали во время контрдиверсионных мероприятий. У него изъят мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Злоумышленник попал в поле зрения оккупантов, когда регулярно оставлял свои прокремлевские комментарии в чатах российских Телеграмм-каналов.

Сейчас ему сообщено о подозрении ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

СБУ (20053) Донецкая область (10009) Мирноград (81)


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Прикрийте вже нарешті феесбешну "тєлєгу".
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24.10.2024 10:10 Ответить
Як тоді донатити нашим захисникам?хай спочатку забезпечать їх всіх необхідним а потім закривають.
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24.10.2024 10:18 Ответить
А не треба донатити! Треба вставляти паяльник в дупи корупціонерам, а чиновників міністерств і відомств змушувати служити у війську кожні пів року. І тоді армія буде забезпечена за стандартами НАТО. Ну ось народ донатить. І що? Проблема забезпечення тільки збільшується, ціни лише зростають, кількість корупційних оборудок збільшується, а чиновникам ***** бо вони мають бронь і кожний з них впевнений що його особисто війна не стосується...
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24.10.2024 10:27 Ответить
Ну прикриють тєлєгу. Є багато інших меседнжерів.
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24.10.2024 10:28 Ответить
Різниця лише в тому що "тєлєга" відверто сприяє феесбе, а інші месенджери навпаки.
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24.10.2024 11:11 Ответить
в нашій країні без піару і шоу ніяк?
всі хочуть буди схожими на потужного зе!лідора?
допитали з пристрастієм, по швидкому, та прикопали біля сарайчика.
обов'язково робити фоткі? трендіти про це?
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24.10.2024 10:14 Ответить
 
 