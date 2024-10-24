Помогал РФ прорываться в Мирноград: СБУ задержала агента Росгвардии на Донетчине

В Донецкой области задержан российский агент, который помогал россиянам готовить боевые операции по прорыву обороны Мирнограда.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина обходил город и его окрестности, где скрыто фиксировал локации укрепрайонов и огневых позиций украинских войск.

"Задание врага выполнял 25-летний местный безработный, которого дистанционно завербовала военная разведка рф. Полученные разведданные агент мессенджером посылал "связному" - еще одному предателю, воюющему в рядах росгвардии на восточном фронте. Кроме военных координат агент передавал геолокации энергообъектов, которые обеспечивают светом Покровский район", - говорится в сообщении.

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Корректировщика задержали во время контрдиверсионных мероприятий. У него изъят мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Злоумышленник попал в поле зрения оккупантов, когда регулярно оставлял свои прокремлевские комментарии в чатах российских Телеграмм-каналов.

Сейчас ему сообщено о подозрении ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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