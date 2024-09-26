В Киеве разоблачена банда рэкетиров, которую возглавлял россиянин, ранее судимый как наемник террористической группировки "Восток", - СБУ. ФОТОрепортаж
В Киеве Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией нейтрализовала преступную группировку, которая терроризировала жителей.
Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате комплексных мероприятий в столице задержаны четыре бандита-рецидивиста, которые ранее отбывали наказание за различные преступления, включая разбой, наркоторговлю и незаконное хранение оружия.
Главарём банды является гражданин РФ, который уже отбыл тюремный срок в украинской тюрьме по материалам СБУ. В 2017 году суд дал ему 5 лет заключения за участие в террористической группировке "Восток", которая воевала против сил АТО. После выхода на свободу злоумышленники объединились в преступную группу и продолжили криминальную деятельность.
Следствием установлено, что участники банды отслеживали успешных предпринимателей и фрилансеров, а затем требовали с них деньги под вымышленными предлогами. В случае неуплаты "дани", рэкетиры похищали потерпевших и жестоко пытали, используя различные пытки и угрозы убийства.
В СБУ сообщили, что задокументировано как фигуранты прямо посреди улицы похитили турецкого ИТ-специалиста, который имел вид на жительство в Украине. Злоумышленники отвезли его в гараж, в котором заранее обустроили застенок. Там рэкетиры требовали с иностранца 100 тыс. долларов. Мужчина должен был перевести всю сумму со своего криптокошелька на электронный счет главаря банды.
Сотрудники СБУ задержали четырех злоумышленников "на горячем". На месте происшествия у них изъяли огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий. Рэкетирам сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека);
- ч. 2 ст. 127(пытки).
Кроме того, действия главаря банды и еще одного ее участника дополнительно квалифицированы как разбой, совершенный организованной группой в условиях военного положения.
Сейчас злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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а тут якісь кловуни (надивились 95 кварталу)
влізли на ментовську теріторію..от і все
І строк такий дивно піонерський (за звичайне умисне вбивство від 7 дають), і тцк не чіпає.
Добре все ж таки живеться кацапам в Україні, краще чим аборигенам.
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Все так. Тільки де був Баканов у 2017 році:? Мабуть, бухав разом з другом дєЦтва після кварталівських концертів.
вважаю, що відповідальних за це треба гнати теж