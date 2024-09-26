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В Киеве разоблачена банда рэкетиров, которую возглавлял россиянин, ранее судимый как наемник террористической группировки "Восток", - СБУ. ФОТОрепортаж

В Киеве Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией нейтрализовала преступную группировку, которая терроризировала жителей.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате комплексных мероприятий в столице задержаны четыре бандита-рецидивиста, которые ранее отбывали наказание за различные преступления, включая разбой, наркоторговлю и незаконное хранение оружия.

Главарём банды является гражданин РФ, который уже отбыл тюремный срок в украинской тюрьме по материалам СБУ. В 2017 году суд дал ему 5 лет заключения за участие в террористической группировке "Восток", которая воевала против сил АТО. После выхода на свободу злоумышленники объединились в преступную группу и продолжили криминальную деятельность.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вымогал $6 тыс. несуществующего долга у военного: На Днепропетровщине задержан мужчина. ФОТОрепортаж

У Києві викрито банду рекетирів

Следствием установлено, что участники банды отслеживали успешных предпринимателей и фрилансеров, а затем требовали с них деньги под вымышленными предлогами. В случае неуплаты "дани", рэкетиры похищали потерпевших и жестоко пытали, используя различные пытки и угрозы убийства.

Также смотрите: Задержаны рэкетиры, которые "облагали данью" предпринимателей в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

В СБУ сообщили, что задокументировано как фигуранты прямо посреди улицы похитили турецкого ИТ-специалиста, который имел вид на жительство в Украине. Злоумышленники отвезли его в гараж, в котором заранее обустроили застенок. Там рэкетиры требовали с иностранца 100 тыс. долларов. Мужчина должен был перевести всю сумму со своего криптокошелька на электронный счет главаря банды.

У Києві викрито банду рекетирів

Сотрудники СБУ задержали четырех злоумышленников "на горячем". На месте происшествия у них изъяли огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий. Рэкетирам сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека);
  • ч. 2 ст. 127(пытки).

Также смотрите: "Выбивали" деньги из жены погибшего воина и угрожали убить их ребенка: СБУ задержала рэкетиров в Запорожье. ФОТО

Кроме того, действия главаря банды и еще одного ее участника дополнительно квалифицированы как разбой, совершенный организованной группой в условиях военного положения.

У Києві викрито банду рекетирів
У Києві викрито банду рекетирів

Сейчас злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

Киев (25571) рэкет (143) СБУ (19923)


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Топ комментарии
+33
****** в нас працює СБУ та менти кацапи вже банди створюють вУкраіні
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26.09.2024 16:35
+31
За вбивство українців в нас дають 5 р, а Параше за донат на ЗСУ в 50 доларів москалі дають 12р
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26.09.2024 16:34
+29
Якби не турецький підприємець, мабуть і досі розбоєм займались, відстьогуючи данину СБУ, ГПУ, МВС,...
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26.09.2024 16:39
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За вбивство українців в нас дають 5 р, а Параше за донат на ЗСУ в 50 доларів москалі дають 12р
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26.09.2024 16:34 Ответить
*** в нас нема судів, невже депутати цього не бачать ?
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26.09.2024 19:37 Ответить
****** в нас працює СБУ та менти кацапи вже банди створюють вУкраіні
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26.09.2024 16:35 Ответить
менти та сбушники кошмарять бізнес
а тут якісь кловуни (надивились 95 кварталу)
влізли на ментовську теріторію..от і все
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26.09.2024 17:42 Ответить
Якби не турецький підприємець, мабуть і досі розбоєм займались, відстьогуючи данину СБУ, ГПУ, МВС,...
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26.09.2024 16:39 Ответить
чому морди цих прекрасних тварин розмиті?.. органи зеленскага не мають бажання отримати додаткових свідків-потерпілих від їхньої діяльності?...
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26.09.2024 17:18 Ответить
Бо цим прекрасним людям ще працювати у Міністерстві реінтеграції окупованих території.
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26.09.2024 17:24 Ответить
бо прибіжить імпотентне гамнесті інтернейшнл і буде срати, що порушують права людей, хоча де вони тавм людей бачать хз, але сруть
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29.09.2024 17:00 Ответить
"разіянін", який воював проти України, відсідів 5 років і залишився в Україні, та й ще рекетом займався?..., - це просто якись *******. І чому є**альник заблюрили цьому підару?
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26.09.2024 17:25 Ответить
5 років? ці портновські випердиши в судах зовсім офуїли!
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26.09.2024 17:29 Ответить
Вилитий кацаповиродок. Куце, риже, лисе з грязюкою під нігтями.
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26.09.2024 17:30 Ответить
Та мокрими штанями )))
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26.09.2024 18:28 Ответить
Це ось так? Новий фільм. Називається "*****"
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26.09.2024 18:48 Ответить
Оце дожили. Це вже покращення і кінець єпохи бідності, чи ще ні?
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26.09.2024 17:31 Ответить
конкуренти
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26.09.2024 18:00 Ответить
Потужно. На третій рік війни з рф, росіяни, повоювавші досхочу проти України, вільно розсікають по столиці і грабують підприємців.

І строк такий дивно піонерський (за звичайне умисне вбивство від 7 дають), і тцк не чіпає.

Добре все ж таки живеться кацапам в Україні, краще чим аборигенам.
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26.09.2024 18:06 Ответить
Які 12-15 років? З таким "послужним списком" мають отримувати пожиттеве!!! Правосуддя пздц в Україні......
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26.09.2024 18:14 Ответить
по нормальному так, але пожиттєво тільки за вбивтсво у нас дають.
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29.09.2024 17:01 Ответить
"Ватажком банди є громадянин РФ, який уже відбув тюремний строк в українській в'язниці за матеріалами СБУ. У 2017 році суд дав йому 5 років ув'язнення за участь у терористичному угрупованні "Восток"" Уявіть собі беззубість баканівсько- зеленської СБУ; громадянин кацапії відбув тюремний сторок в Україні, "...за участь у терористичному угрупованні "Восток"...", а потім залишився жити.
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26.09.2024 18:19 Ответить
У 2017 році суд дав йому 5 років ув'язнення за участь у терористичному угрупованні "Восток"" Уявіть собі беззубість баканівсько- зеленської СБУ
************
Все так. Тільки де був Баканов у 2017 році:? Мабуть, бухав разом з другом дєЦтва після кварталівських концертів.
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26.09.2024 19:14 Ответить
так в 2022 почалась повномасштабна війна і виїхати воно вже нікуди не могло, хоча могли б і катапутьтою його до своїх відправити
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29.09.2024 17:02 Ответить
Обміняти.
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29.09.2024 17:31 Ответить
кому воно потрібне там?
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29.09.2024 18:48 Ответить
Цей виродок сів у 2017році, а вийшов у 2022.
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26.09.2024 19:21 Ответить
А чому після звільнення його не вигнали до раши ? Довезли до кордону і під зад

вважаю, що відповідальних за це треба гнати теж
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26.09.2024 20:30 Ответить
Треба віддати їх Туреччині - зразу пропаде охота до рекету.
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26.09.2024 20:41 Ответить
А порядні люди, які воювали за Україну не можуть отримати громадянство. Лютий ******* (((
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26.09.2024 21:19 Ответить
5 років ! Шо він вкрав, пару кіло сала чи мобільнік? Тих прокурорів разом з суддею, які вели справу потрібно років на 20 засадити
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26.09.2024 23:21 Ответить
ооо!Та ....ОООО! Та....оооо!Та ви шо.о.о.о.о!О.. ! !
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28.09.2024 20:59 Ответить
 
 