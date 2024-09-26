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У Києві викрито банду рекетирів, яку очолював росіянин, раніше засуджений як найманець терористичного угруповання "Восток", - СБУ. ФОТОрепортаж

У Києві Служба безпеки України спільно з Національною поліцією нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у результаті комплексних заходів у столиці затримано чотирьох бандитів-рецидивістів, які раніше відбували покарання за різні злочини, включно з розбоєм, наркоторгівлею та незаконним зберіганням зброї.

Ватажком банди є громадянин РФ, який уже відбув тюремний строк в українській в’язниці за матеріалами СБУ. У 2017 році суд дав йому 5 років ув’язнення за участь у терористичному угрупованні "Восток", яке воювало проти сил АТО. Після виходу на волю зловмисники об’єдналися в злочинну групу і продовжили кримінальну діяльність.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вимагав $6 тис. неіснуючого боргу у військового: На Дніпропетровщині затримано чоловіка. ФОТОрепортаж

У Києві викрито банду рекетирів

Слідством встановлено, що учасники банди відслідковували успішних підприємців та фрілансерів, а потім вимагали з них гроші під вигаданими приводами. У разі несплати "данини", рекетири викрадали потерпілих та жорстоко катували, використовуючи різні тортури та погрози вбивства.

Також дивіться: Затримано рекетирів, які "обкладали даниною" підприємців у Дніпрі, - СБУ. ФОТОрепортаж

У СБУ повідомили, що задокументовано як фігуранти просто посеред вулиці викрали турецького ІТ-фахівця, який мав посвідку на проживання в Україні. Зловмисники відвезли його до гаража, в якому заздалегідь облаштували катівню. Там рекетири вимагали з іноземця 100 тис. доларів. Чоловік мав переказати всю суму зі свого криптогаманця на електронний рахунок ватажка банди.

У Києві викрито банду рекетирів

Співробітники СБУ затримали чотирьох зловмисників "на гарячому". На місці події в них вилучили вогнепальну зброю, вибухові речовини та мобільні телефони із доказами злочинних дій. Рекетирам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);
  • ч. 2 ст. 127 (катування).

Також дивіться: "Вибивали" гроші з дружини загиблого воїна та погрожували вбити їхню дитину: СБУ затримала рекетирів у Запоріжжі. ФОТО

Крім того, дії ватажка банди та ще одного її учасника додатково кваліфіковано як розбій, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану.

У Києві викрито банду рекетирів
У Києві викрито банду рекетирів

Нині зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

Київ (19528) рекет (116) СБУ (12847)


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Топ коментарі
+33
****** в нас працює СБУ та менти кацапи вже банди створюють вУкраіні
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26.09.2024 16:35
+31
За вбивство українців в нас дають 5 р, а Параше за донат на ЗСУ в 50 доларів москалі дають 12р
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26.09.2024 16:34
+29
Якби не турецький підприємець, мабуть і досі розбоєм займались, відстьогуючи данину СБУ, ГПУ, МВС,...
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26.09.2024 16:39
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За вбивство українців в нас дають 5 р, а Параше за донат на ЗСУ в 50 доларів москалі дають 12р
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26.09.2024 16:34 Відповісти
*** в нас нема судів, невже депутати цього не бачать ?
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26.09.2024 19:37 Відповісти
****** в нас працює СБУ та менти кацапи вже банди створюють вУкраіні
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26.09.2024 16:35 Відповісти
менти та сбушники кошмарять бізнес
а тут якісь кловуни (надивились 95 кварталу)
влізли на ментовську теріторію..от і все
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26.09.2024 17:42 Відповісти
Якби не турецький підприємець, мабуть і досі розбоєм займались, відстьогуючи данину СБУ, ГПУ, МВС,...
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26.09.2024 16:39 Відповісти
чому морди цих прекрасних тварин розмиті?.. органи зеленскага не мають бажання отримати додаткових свідків-потерпілих від їхньої діяльності?...
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26.09.2024 17:18 Відповісти
Бо цим прекрасним людям ще працювати у Міністерстві реінтеграції окупованих території.
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26.09.2024 17:24 Відповісти
бо прибіжить імпотентне гамнесті інтернейшнл і буде срати, що порушують права людей, хоча де вони тавм людей бачать хз, але сруть
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29.09.2024 17:00 Відповісти
"разіянін", який воював проти України, відсідів 5 років і залишився в Україні, та й ще рекетом займався?..., - це просто якись *******. І чому є**альник заблюрили цьому підару?
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26.09.2024 17:25 Відповісти
5 років? ці портновські випердиши в судах зовсім офуїли!
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26.09.2024 17:29 Відповісти
Вилитий кацаповиродок. Куце, риже, лисе з грязюкою під нігтями.
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26.09.2024 17:30 Відповісти
Та мокрими штанями )))
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26.09.2024 18:28 Відповісти
Це ось так? Новий фільм. Називається "*****"
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26.09.2024 18:48 Відповісти
Оце дожили. Це вже покращення і кінець єпохи бідності, чи ще ні?
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26.09.2024 17:31 Відповісти
конкуренти
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26.09.2024 18:00 Відповісти
Потужно. На третій рік війни з рф, росіяни, повоювавші досхочу проти України, вільно розсікають по столиці і грабують підприємців.

І строк такий дивно піонерський (за звичайне умисне вбивство від 7 дають), і тцк не чіпає.

Добре все ж таки живеться кацапам в Україні, краще чим аборигенам.
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26.09.2024 18:06 Відповісти
Які 12-15 років? З таким "послужним списком" мають отримувати пожиттеве!!! Правосуддя пздц в Україні......
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26.09.2024 18:14 Відповісти
по нормальному так, але пожиттєво тільки за вбивтсво у нас дають.
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29.09.2024 17:01 Відповісти
"Ватажком банди є громадянин РФ, який уже відбув тюремний строк в українській в'язниці за матеріалами СБУ. У 2017 році суд дав йому 5 років ув'язнення за участь у терористичному угрупованні "Восток"" Уявіть собі беззубість баканівсько- зеленської СБУ; громадянин кацапії відбув тюремний сторок в Україні, "...за участь у терористичному угрупованні "Восток"...", а потім залишився жити.
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26.09.2024 18:19 Відповісти
У 2017 році суд дав йому 5 років ув'язнення за участь у терористичному угрупованні "Восток"" Уявіть собі беззубість баканівсько- зеленської СБУ
************
Все так. Тільки де був Баканов у 2017 році:? Мабуть, бухав разом з другом дєЦтва після кварталівських концертів.
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26.09.2024 19:14 Відповісти
так в 2022 почалась повномасштабна війна і виїхати воно вже нікуди не могло, хоча могли б і катапутьтою його до своїх відправити
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29.09.2024 17:02 Відповісти
Обміняти.
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29.09.2024 17:31 Відповісти
кому воно потрібне там?
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29.09.2024 18:48 Відповісти
Цей виродок сів у 2017році, а вийшов у 2022.
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26.09.2024 19:21 Відповісти
А чому після звільнення його не вигнали до раши ? Довезли до кордону і під зад

вважаю, що відповідальних за це треба гнати теж
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26.09.2024 20:30 Відповісти
Треба віддати їх Туреччині - зразу пропаде охота до рекету.
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26.09.2024 20:41 Відповісти
А порядні люди, які воювали за Україну не можуть отримати громадянство. Лютий ******* (((
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26.09.2024 21:19 Відповісти
5 років ! Шо він вкрав, пару кіло сала чи мобільнік? Тих прокурорів разом з суддею, які вели справу потрібно років на 20 засадити
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26.09.2024 23:21 Відповісти
ооо!Та ....ОООО! Та....оооо!Та ви шо.о.о.о.о!О.. ! !
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28.09.2024 20:59 Відповісти
 
 