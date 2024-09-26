У Києві викрито банду рекетирів, яку очолював росіянин, раніше засуджений як найманець терористичного угруповання "Восток", - СБУ. ФОТОрепортаж

У Києві Служба безпеки України спільно з Національною поліцією нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у результаті комплексних заходів у столиці затримано чотирьох бандитів-рецидивістів, які раніше відбували покарання за різні злочини, включно з розбоєм, наркоторгівлею та незаконним зберіганням зброї.

Ватажком банди є громадянин РФ, який уже відбув тюремний строк в українській в’язниці за матеріалами СБУ. У 2017 році суд дав йому 5 років ув’язнення за участь у терористичному угрупованні "Восток", яке воювало проти сил АТО. Після виходу на волю зловмисники об’єдналися в злочинну групу і продовжили кримінальну діяльність.

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Слідством встановлено, що учасники банди відслідковували успішних підприємців та фрілансерів, а потім вимагали з них гроші під вигаданими приводами. У разі несплати "данини", рекетири викрадали потерпілих та жорстоко катували, використовуючи різні тортури та погрози вбивства.

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У СБУ повідомили, що задокументовано як фігуранти просто посеред вулиці викрали турецького ІТ-фахівця, який мав посвідку на проживання в Україні. Зловмисники відвезли його до гаража, в якому заздалегідь облаштували катівню. Там рекетири вимагали з іноземця 100 тис. доларів. Чоловік мав переказати всю суму зі свого криптогаманця на електронний рахунок ватажка банди.

Співробітники СБУ затримали чотирьох зловмисників "на гарячому". На місці події в них вилучили вогнепальну зброю, вибухові речовини та мобільні телефони із доказами злочинних дій. Рекетирам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

ч. 2 ст. 127 (катування).

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Крім того, дії ватажка банди та ще одного її учасника додатково кваліфіковано як розбій, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану.





Нині зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.