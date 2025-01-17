Незаконное пересечение границы военнообязанными: Нацполиция проводит более 200 обысков. ФОТОрепортаж
Нацполиция проводит более 200 обысков по делам о незаконном пересечении границы военнообязанными.
Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.
"Указанные правонарушения совершаются путем совершения мошенничества, подделки документов, несанкционированного вмешательства в работу электронных реестров и подкупа должностных лиц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора начали проведение обысков на территории 19 регионов Украины у лиц, причастных к незаконным сделкам.
В Нацполиции добавили, что подробности будут обнародованы после завершения следственных действий.
тількі мажори які тебе найняли, які бояться щов них відберуть бізнес будуть таке писати як ти.
А скільки вже постанов/наказів/розпоряджень понаприймали та понапідписували, котрі йдуть врозріз з основним законом України - Конституцією?
Як і заїзжені штампи із методичок трірічної давнини.
Йди воюй, ухилянт.
Я з тобою закінчив.
А оце щеня - взагалі не варте уваги, просто іноді набридає і хочеться відвісити йому копняка, щоб знало своє місце.
я з ним намагався вести діалог-дискусію, в кожному коментарі він обзивав мене, бо я маю свою власну думку.
Тебе ведмедчук взагалі 03.01.25 зарєєстрував, а то старий ..от, заслужений..
В поліцію чи почнеш листати Конституцію?
Ти про підрозділи "Хижак", "Лють" чув ?
Відправлють, їздять у відрядження, приймають участь у міських боях Торецька...
1. Чому під прапором Украхни а не під прапором країни де народився та мешкаєш?
2. Друге запитання буде залежить від відповіді на першею
Дива трапляються. Якщо хочете вести дискусію, то слідкуйте за тим, що, вибачте, верзете. Бувайте.
Відповідь за прапор не зарахована. Слив зарахован.
Бувайте.
Бо як справжніх ворогів (корупціонер нічим не краще русні....а навіть гірше, бо розвалює країну зсередини) спіймати та наказати, то тільки шоу влаштовують....без жодного покарання мародерів.
А тут диви які молодці!!! Можуть! Хочуть! І навіть без покарання не поставлять !!
На цьому все - більше суд нічого не робить, щоб виправити порушені права.
Чиновників згідно "якихось домовленностей" випускають, та не бояться, що вони залишаться за кордоном. Хоча деякі залишаються за кордоном, та не повертаються
А от звичайних громадян - чомусь бояться випускати, та йдуть навіть на порушення законодавства.
Хоча могли би прийняти закон, та виконувати згідно закона
Контроль выезда: Для выезда требовались официальные документы, включая паспорт и разрешение (Ausreisegenehmigung). Эти документы выдавались только с одобрения властей, а для евреев, политических диссидентов и других преследуемых категорий граждан получить такое разрешение было почти невозможно.
Ограничения для определённых групп:
Евреям с 1939 года запрещали покидать страну без специальных разрешений, которые практически не выдавались.Члены нацистской партии или те, кто выполнял важные для экономики или военных нужд задачи, также не могли свободно выезжать.
Физическая охрана границ: Границы Германии патрулировались, особенно после начала войны. Основные железнодорожные станции, шоссе и порты находились под наблюдением. Контрабандный выезд был крайне опасным.
Нейтральные страны: Даже если удавалось выехать в нейтральные страны (например, Швейцарию, Швецию или Испанию), это требовало сложной логистики и значительных финансовых ресурсов. В большинстве случаев эти страны ужесточали приём беженцев, чтобы избежать перенаселения.
Секретные пути и подпольные организации: Некоторые люди смогли сбежать через нелегальные маршруты при помощи антифашистских организаций или контрабандистов. Однако такие попытки были редкими и сопровождались большими рисками.
Таким образом, выехать из Германии во время Второй мировой войны было практически невозможно для большинства людей, за исключением очень ограниченного числа случаев, например, связанных с дипломатами, представителями международных организаций или редкими исключениями по распоряжению властей.