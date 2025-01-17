РУС
4 843 49

Незаконное пересечение границы военнообязанными: Нацполиция проводит более 200 обысков. ФОТОрепортаж

Нацполиция проводит более 200 обысков по делам о незаконном пересечении границы военнообязанными.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

"Указанные правонарушения совершаются путем совершения мошенничества, подделки документов, несанкционированного вмешательства в работу электронных реестров и подкупа должностных лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора начали проведение обысков на территории 19 регионов Украины у лиц, причастных к незаконным сделкам.

Смотрите также: Более 600 одновременных обысков: полиция проводит первый этап спецоперации по перекрытию каналов нелегального пересечения границы. ВИДЕО

В Нацполиции добавили, что подробности будут обнародованы после завершения следственных действий.

Автор: 

Топ комментарии
+24
В Конституції крім обов'язків є ще й права. А якщо фактично немає прав - то немає і обов'язків.
17.01.2025 09:34 Ответить
+23
Якщо читати конституцію спочатку (а не як зелене бидло - з середини), то спочатку йдуть права, а лише потім, десь після шостого десятку статей - обов'язки. Якщо немає першого, то другого тим паче не буде
17.01.2025 09:40 Ответить
+20
Незаконною є заборона перетину кордону, але ж у нас Конституція на паузі...
17.01.2025 09:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Незаконною є заборона перетину кордону, але ж у нас Конституція на паузі...
17.01.2025 09:24 Ответить
В Конституції крім прав є ще й обов'язки.
17.01.2025 09:28 Ответить
В Конституції крім обов'язків є ще й права. А якщо фактично немає прав - то немає і обов'язків.
17.01.2025 09:34 Ответить
Проспіваєш цю пісню про права, коли буряти зайдуть у твою хату...
17.01.2025 10:16 Ответить
Зрозумійте правильно. Людей бісить не стільки обов'язок захищати державу, скільки вибірковість цього процесу. Ті, кому дійсно є що захищати, просто відкупилися. А "правоохоронна система" задоволено потирає долоні та перераховує купюри.
17.01.2025 10:27 Ответить
Це все деталі. Головне - результат. А результатом буде повна окупація України.
18.01.2025 03:56 Ответить
то в тебе і в твоїх хазяїв майно, а в середньостатистичного українця як в латиша, ..й і душа.
тількі мажори які тебе найняли, які бояться щов них відберуть бізнес будуть таке писати як ти.
17.01.2025 12:48 Ответить
Рускій, ти спалився...
18.01.2025 03:57 Ответить
Якщо читати конституцію спочатку (а не як зелене бидло - з середини), то спочатку йдуть права, а лише потім, десь після шостого десятку статей - обов'язки. Якщо немає першого, то другого тим паче не буде
17.01.2025 09:40 Ответить
У нас правова країна чи "обов'язкова"? Чули про верховенство права?
А скільки вже постанов/наказів/розпоряджень понаприймали та понапідписували, котрі йдуть врозріз з основним законом України - Конституцією?
17.01.2025 09:43 Ответить
Просто нагадаю, що під час воєнного стану 2018 року кордони не закривали...
17.01.2025 09:47 Ответить
Де у " вас"?
17.01.2025 09:59 Ответить
А ви, тцк-шні ухилянти, політикою не цікавитеся і нічого далі свого носа не бачите?
17.01.2025 10:21 Ответить
Хлопець, твоя прострілена будьоновка і парашут із діркою вже всім знайома на Цензорі.
Як і заїзжені штампи із методичок трірічної давнини.
17.01.2025 10:28 Ответить
Я був хлопцем, коли тебе ще в проекті не було
Йди воюй, ухилянт.
17.01.2025 10:41 Ответить
Скажи ведмедчку, щоб дірку в парашуті тобі заштопав
17.01.2025 10:43 Ответить
Йди воюй, ухилянт.
Я з тобою закінчив.
17.01.2025 10:52 Ответить
" Дверс", ти хоч би будьоновку на пілотку змінило і парашут до рюкзака засунуло, щоб по долу не волочився
17.01.2025 11:23 Ответить
Яр - цікавий дядько, багато чого розповідає тут дійсно інтересного. Саме головне - не сперечатися з ним, маю власний досвід
А оце щеня - взагалі не варте уваги, просто іноді набридає і хочеться відвісити йому копняка, щоб знало своє місце.
17.01.2025 13:05 Ответить
ну незнаю, незнаю чи він дядько, там якійсь підліток-скуф.
я з ним намагався вести діалог-дискусію, в кожному коментарі він обзивав мене, бо я маю свою власну думку.
17.01.2025 13:14 Ответить
Ви ординці обидва недороблє..і
Тебе ведмедчук взагалі 03.01.25 зарєєстрував, а то старий ..от, заслужений..
17.01.2025 14:54 Ответить
ні, це ти ординець, любиш тцк\беркут\тітушок, ненавидиш українців і бажаєш їм сметрі.
17.01.2025 14:57 Ответить
Рослабся, сала..а, ти ще не " Заслужений р..т" роісії, так, дрібна воню...а
17.01.2025 15:09 Ответить
навіть читати твою маячню небуду, пишу відразу тобі - іди за руськім кораблем,ти любитель тцк\беркута\тітушок нікому нецікавий і всім чхати шо ти кремлебот думаєш.
17.01.2025 15:12 Ответить
Поліція займається потужною діяльністю, щоб виправдати своє місце в тилу і не відправитись воювати. Але якщо так подивитись на довгострокову перспективу, то закриті кордони зіграють дуже поганий жарт, бо якщо вже люди готові влазити в мутні схеми і платити десятки тисяч доларів за перетин, то після підписання якого не якого перемирʼя і відкриття кордонів тут залишиться пустка, бо ніхто з чоловіків більше не захоче знову в таку ситуацію попасти.
17.01.2025 09:34 Ответить
Тебе завтра пограбують чи стукнуть тобі авто - куди будеш звертатися?
В поліцію чи почнеш листати Конституцію?
Ти про підрозділи "Хижак", "Лють" чув ?
Відправлють, їздять у відрядження, приймають участь у міських боях Торецька...
17.01.2025 10:49 Ответить
а ще краще у газових камерах да? А гроші на камери Европа не дасть тому будете брати у путіна да?
17.01.2025 11:05 Ответить
Цікаво виходит - ті хто не бажає захищати Україну виловлюють тіх хто не бажає захищати Україну і допомогає тікати тім хто не бажає захищати Україну.
17.01.2025 09:37 Ответить
Відмовтеся від громадянства. Чому скиглите?
17.01.2025 10:03 Ответить
А ви коли сдристнули за кордон, ще 24.02.2022 року чи пізднійше?
17.01.2025 10:16 Ответить
Ні. Від народження. Не маю громадянства України...
17.01.2025 12:05 Ответить
Тоді два запитаня:
1. Чому під прапором Украхни а не під прапором країни де народився та мешкаєш?
2. Друге запитання буде залежить від відповіді на першею
17.01.2025 12:15 Ответить
Ну, я ж, по Вашому, втік за кордон. Але прапор мені виставлено український.

Дива трапляються. Якщо хочете вести дискусію, то слідкуйте за тим, що, вибачте, верзете. Бувайте.
17.01.2025 15:00 Ответить
ВПН не диво, а засіб сховатис.
Відповідь за прапор не зарахована. Слив зарахован.
Бувайте.
17.01.2025 15:26 Ответить
Корупціонерів та прокурорів-інвалідів так би ловили !!!!
Бо як справжніх ворогів (корупціонер нічим не краще русні....а навіть гірше, бо розвалює країну зсередини) спіймати та наказати, то тільки шоу влаштовують....без жодного покарання мародерів.
А тут диви які молодці!!! Можуть! Хочуть! І навіть без покарання не поставлять !!
17.01.2025 09:43 Ответить
Ворона вороні око не виклює.
17.01.2025 10:17 Ответить
Добровольців вистачило на деякий термін, але вони закінчилися. Люди яки спочатку не знали взагалі законів і не робили супротив цим так званим "тцк" при підтримки так званої "поліції" -теж закінчилися. Тобто - наступає дуже цікавая фаза цього процессу.
17.01.2025 09:56 Ответить
Суд підтвердив, що заборона незаконна, тому що не існує закона котрий забороняє виїзд, згідно вимог Конституції
На цьому все - більше суд нічого не робить, щоб виправити порушені права.

Чиновників згідно "якихось домовленностей" випускають, та не бояться, що вони залишаться за кордоном. Хоча деякі залишаються за кордоном, та не повертаються

А от звичайних громадян - чомусь бояться випускати, та йдуть навіть на порушення законодавства.

Хоча могли би прийняти закон, та виконувати згідно закона
17.01.2025 10:10 Ответить
ото діла. Доказують свою необхідність аж гай шумить. мусорня така.
17.01.2025 11:04 Ответить
Во время Второй мировой войны выезд из нацистской Германии был крайне затруднён и строго контролировался. Границы рейха охранялись жёстко, а выезд за пределы страны требовал специальных разрешений, которые выдавались лишь в исключительных случаях. Вот несколько факторов, которые влияли на возможность пересечения границы:

Контроль выезда: Для выезда требовались официальные документы, включая паспорт и разрешение (Ausreisegenehmigung). Эти документы выдавались только с одобрения властей, а для евреев, политических диссидентов и других преследуемых категорий граждан получить такое разрешение было почти невозможно.

Ограничения для определённых групп:

Евреям с 1939 года запрещали покидать страну без специальных разрешений, которые практически не выдавались.Члены нацистской партии или те, кто выполнял важные для экономики или военных нужд задачи, также не могли свободно выезжать.

Физическая охрана границ: Границы Германии патрулировались, особенно после начала войны. Основные железнодорожные станции, шоссе и порты находились под наблюдением. Контрабандный выезд был крайне опасным.

Нейтральные страны: Даже если удавалось выехать в нейтральные страны (например, Швейцарию, Швецию или Испанию), это требовало сложной логистики и значительных финансовых ресурсов. В большинстве случаев эти страны ужесточали приём беженцев, чтобы избежать перенаселения.

Секретные пути и подпольные организации: Некоторые люди смогли сбежать через нелегальные маршруты при помощи антифашистских организаций или контрабандистов. Однако такие попытки были редкими и сопровождались большими рисками.

Таким образом, выехать из Германии во время Второй мировой войны было практически невозможно для большинства людей, за исключением очень ограниченного числа случаев, например, связанных с дипломатами, представителями международных организаций или редкими исключениями по распоряжению властей.
17.01.2025 11:20 Ответить
 
 