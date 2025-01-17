Незаконное пересечение границы военнообязанными: Нацполиция проводит более 200 обысков. ФОТОрепортаж

Нацполиция проводит более 200 обысков по делам о незаконном пересечении границы военнообязанными.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

"Указанные правонарушения совершаются путем совершения мошенничества, подделки документов, несанкционированного вмешательства в работу электронных реестров и подкупа должностных лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора начали проведение обысков на территории 19 регионов Украины у лиц, причастных к незаконным сделкам.

В Нацполиции добавили, что подробности будут обнародованы после завершения следственных действий.







