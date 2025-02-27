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Применены меры пресечения трем работникам суда на Одесщине, помогавшим уклонистам в выезде за границу, - САП

СБУ и НАБУ разоблачили председателя суда в Одесской области, который вместе с сообщниками

Высший антикоррупционный суд по ходатайствам детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, применил меры пресечения участникам организованной группы, которая работала внутри судебной системы и помогала военнообязанным мужчинам незаконно выезжать за границу и получать отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

Так, суд применил к:

  • организатору преступления - председателю суда - меру пресечения в виде залога в размере 3 млн грн;
  • судье - залог в размере 2 013 620 грн;
  • помощнику судьи - залог в размере 787 тыс. грн.

Также смотрите: Изготавливали документы за $2000: в Житомире задержаны два человека, помогавшие военнообязанным выезжать за границу, - СМИ. ФОТОрепортаж

Также на указанных подозреваемых возложены процессуальные обязанности:

  • не отлучаться из Одесской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
  • воздерживаться от общения с определенным кругом лиц, в частности другими подозреваемыми по делу и свидетелями, относительно обстоятельств совершения уголовного преступления;
  • сдать на хранение в ГУ ГМС в Одесской области свои паспорта для выезда за границу;
  • носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей, возложенных судом, определен на два месяца - до 26 апреля 2025 года.

Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения.

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Напомним, что преступная схема заключалась в массовом штамповании судебных решений о якобы самостоятельном воспитании ребенка отцом по надуманным обстоятельствам. Это позволяло мужчинам избегать мобилизации и покидать страну под предлогом ухода за ребенком. За 3500 долларов США без участия сторон в одном судебном заседании принимали решение, которое давало право выезда за границу. В целом, следствием установлено 1040 таких решений.

Автор: 

Одесская область (3543) судья (2643) САП (2059) уклонисты (804)


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Ну так давно пора ввести такий закон, як в Італії, який суттєво вплинув на корупцію. Якщо твоє майно не відповідає статкам, то на майно накладається арешт. А ти потім доказуй, що заробив та придбав все законно. Якщо не відповідає дійсності, майно конфіскується. А то у нас голови МСЕК, ТЦК стали аж дуже заможними з гарними апартаментами, земляними ділянками, елітними автомобілями.
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27.02.2025 10:03 Ответить
Гарна арифметика залога...може до 9 травня знизять, щоб на парад успіли....
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27.02.2025 10:17 Ответить
 
 