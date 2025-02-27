Применены меры пресечения трем работникам суда на Одесщине, помогавшим уклонистам в выезде за границу, - САП
Высший антикоррупционный суд по ходатайствам детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, применил меры пресечения участникам организованной группы, которая работала внутри судебной системы и помогала военнообязанным мужчинам незаконно выезжать за границу и получать отсрочку от мобилизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.
Так, суд применил к:
- организатору преступления - председателю суда - меру пресечения в виде залога в размере 3 млн грн;
- судье - залог в размере 2 013 620 грн;
- помощнику судьи - залог в размере 787 тыс. грн.
Также на указанных подозреваемых возложены процессуальные обязанности:
- не отлучаться из Одесской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
- воздерживаться от общения с определенным кругом лиц, в частности другими подозреваемыми по делу и свидетелями, относительно обстоятельств совершения уголовного преступления;
- сдать на хранение в ГУ ГМС в Одесской области свои паспорта для выезда за границу;
- носить электронное средство контроля.
Срок действия обязанностей, возложенных судом, определен на два месяца - до 26 апреля 2025 года.
Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения.
Напомним, что преступная схема заключалась в массовом штамповании судебных решений о якобы самостоятельном воспитании ребенка отцом по надуманным обстоятельствам. Это позволяло мужчинам избегать мобилизации и покидать страну под предлогом ухода за ребенком. За 3500 долларов США без участия сторон в одном судебном заседании принимали решение, которое давало право выезда за границу. В целом, следствием установлено 1040 таких решений.
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