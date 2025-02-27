Применены меры пресечения трем работникам суда на Одесщине, помогавшим уклонистам в выезде за границу, - САП

Высший антикоррупционный суд по ходатайствам детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, применил меры пресечения участникам организованной группы, которая работала внутри судебной системы и помогала военнообязанным мужчинам незаконно выезжать за границу и получать отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

Так, суд применил к:

организатору преступления - председателю суда - меру пресечения в виде залога в размере 3 млн грн;

судье - залог в размере 2 013 620 грн;

помощнику судьи - залог в размере 787 тыс. грн.

Также смотрите: Изготавливали документы за $2000: в Житомире задержаны два человека, помогавшие военнообязанным выезжать за границу, - СМИ. ФОТОрепортаж

Также на указанных подозреваемых возложены процессуальные обязанности:

не отлучаться из Одесской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения с определенным кругом лиц, в частности другими подозреваемыми по делу и свидетелями, относительно обстоятельств совершения уголовного преступления;

сдать на хранение в ГУ ГМС в Одесской области свои паспорта для выезда за границу;

носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей, возложенных судом, определен на два месяца - до 26 апреля 2025 года.

Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновники РТЦК на Тернопольщине помогали желающим избежать воинской обязанности: их будут судить. ФОТО

Напомним, что преступная схема заключалась в массовом штамповании судебных решений о якобы самостоятельном воспитании ребенка отцом по надуманным обстоятельствам. Это позволяло мужчинам избегать мобилизации и покидать страну под предлогом ухода за ребенком. За 3500 долларов США без участия сторон в одном судебном заседании принимали решение, которое давало право выезда за границу. В целом, следствием установлено 1040 таких решений.