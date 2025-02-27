Кэллог после встречи с Лемми: Великобритания готова работать с США, чтобы завершить войну в Украине и сохранить мир в Европе

Спецпредставитель американского президента по вопросам Украины и РФ Кит Келлог встретился с министром иностранных дел Дэвидом Лемми.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х Келлога.

"У меня была замечательная встреча с министром иностранных дел Дэвидом Лемми сегодня в Вашингтоне. Великобритания увеличивает расходы на оборону и готова сотрудничать с США для прекращения войны в Украине и сохранения мира в Европе", - говорится в заметке.

Келлог добавил, что президент США и он сам соглашаются, что мир - это приоритет.

"И мы собираемся это сделать", - подытожил представитель США.

Напомним, ранее спецпредставитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что президент Украины Владимир Зеленский понимает решающий характер экономического соглашения с США.

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