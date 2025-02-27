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Кэллог после встречи с Лемми: Великобритания готова работать с США, чтобы завершить войну в Украине и сохранить мир в Европе

Спецпредставитель американского президента по вопросам Украины и РФ Кит Келлог и министр иностранных дел Дэвид Лемми

Спецпредставитель американского президента по вопросам Украины и РФ Кит Келлог встретился с министром иностранных дел Дэвидом Лемми.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х Келлога.

"У меня была замечательная встреча с министром иностранных дел Дэвидом Лемми сегодня в Вашингтоне. Великобритания увеличивает расходы на оборону и готова сотрудничать с США для прекращения войны в Украине и сохранения мира в Европе", - говорится в заметке.

Келлог добавил, что президент США и он сам соглашаются, что мир - это приоритет.

"И мы собираемся это сделать", - подытожил представитель США.

Напомним, ранее спецпредставитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что президент Украины Владимир Зеленский понимает решающий характер экономического соглашения с США.

Также читайте: Кэллог уверяет, что США на стороне Украины: Соглашение должно гарантировать, что новой войны не будет

Автор: 

Лемми Дэвид (48) Кит Келлог (108)


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20% території туди-сюди..."какая разніца? Головне мир і припинити стрілять!
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27.02.2025 10:14 Ответить
Не "зберегти", а "відновити". А для цього треба покарати того, хто мир зруйнував. Інакше - ніяк.
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27.02.2025 10:14 Ответить
Забув сказати, що якби трумп був прєзіком, війни б ніколи не було, про красівоє рузьгє малчікофф, 350 лярдів, і що раша не агресор, а прутін не *****.
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27.02.2025 10:15 Ответить
Коротше кажучи, келих, йди напрутіна і там героїчно загинь з усією шоблою
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27.02.2025 10:16 Ответить
Єдина надія що республіканці просруть вибори в Конгрес і Тампакс втратить більшість і йому якщо не оголосять імпічмент то хоча б будуть тримати за горло
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27.02.2025 10:23 Ответить
Курская область: льготная ипотека под 2% для пострадавших от обстрелов

Жители Курской области, чье жилье признано непригодным, разрушено или повреждено в результате обстрелов и терактов, смогут оформить льготную ипотеку под 2% годовых. Программа распространяется также на дома, расположенные в населенных пунктах, подвергавшихся обстрелам.

https://kursk-news.net/society/2025/02/25/534132.html
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27.02.2025 10:25 Ответить
 
 