Зеленский понимает решающий характер экономического соглашения с США, - Келлог
Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что президент Украины Владимир Зеленский понимает решающий характер экономического соглашения с США.
Об этом Келлог написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Спецпредставитель Трампа сделал репост поста президента Польши Анджея Дуды, в котором тот рассказал о своем разговоре с Зеленским в пятницу, 21 февраля.
"Здесь так много правды в словах президента Польши Анджея Дуды. Были большие дискуссии с ним в Варшаве. Президент США Дональд Трамп хочет мира и предан ему. Его лидерство приведет мир туда. Президент Украины Владимир Зеленский понимает решающий характер экономического соглашения с США и потребность положить конец этой войне прочным мирным урегулированием", - написал Келлог.
Напомним, что президент Польши Дуда находится с визитом в США, где уже встретился с американским лидером Дональдом Трампом.
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.
Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.
Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".
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Прамо одні гіганти мислі.
І при цьому ніхто навіть неприпускає яку навіть не міну, а потужну бомбу під кацапів закладає цей договір.
І кремлівськи ліліпути нічого неможуть вдіяти бо вони навіть неможуть виставити вимогу завадити тому шо буде слідом за підписанням цієї угоди.
Тому кацапсячи тролі і бісяться, і агітують усіляко проти.
Зеленский находится межу молотом и наковальней, с одной стороны его американцы взяли за горло, а с другой стороны стоят украинцы, которые не простят безвозмездную сдачу своей страны и своей земли, вот и получается, что выбора нет.
Нам сегодня нет смысла укорять Зеленского за его ошибки, от этого легче не становится, нам сегодня нужно очень много думать, чтобы осознать и наши ошибки, на их повторение у нас уже нет исторического времени, лимит исчерпан.
При цьому про жодні зобов'язання чи гарантії безпеки зі сторони США щодо України у цій "угоді" не йдеться. І це все, що потрібно знати про політику Трампа і його адміністрації по відношенню до України.
Але чому така теперішня порахованість і захланність США має когось з нас дивувати і обурювати? Може тому, що надана США допомога дозволила Силам оборони України перемолоти за три роки найбоєздатніші частини армії пітьми, а по суті - весь її ударний потенціал, що загрожував Європі і США?
Так, наша земля - це Свята Земля, по якій прокотились руйнівним молохом дві світові війни. Коли різномасні загарбники намагались нею заволодіти. Як і зараз.
Проте, якщо чесно подивитись на самих себе, то розуміння цінності рідної землі, в її духовній і матеріальній складових, приходить до нас занадто пізно. А, відтак, і надважливості її захисту від зазіхань ворога.
Цей постулат, нажаль, не був альфою і омегою для всіх президенств і урядувань в Україні. Бо наше суспільство не відчувало зовнішніх загроз та страху близькості війни, що містить генетичний код усіх древніх народів.Тих відчуттів, що не гаснуть в нації воїнів разом із відходом кожного з поколінь її кращих синів і доньок, яким довелось воювати.
Постчорнобильський синдром і епоха споживацтва, що виникли задовго до краху совка, не дозволили українському народу створити націю й Державу технарів і воїнів. А натомість більшу частину українців охопив дурман самовбивчого зеленого пацифізму і пофігізму.
Тож і настав цей "Час Істини". Коли кожен, кому дорога наша українська земля, має стати воїном всередині себе.
Щоби її захистити і вижити самим.
"Даремно ви плекаєте надії,
Що ворог враз подінеться кудись,
Що завтра проминуть всі буревії,
І скоро буде все як і колись.
Та завтра це прийде - тривожний поступ,
У болі і жорстокості усе,
І хто боровся до кінця, бо втрапив в пастку,
Усе колишнє в муках відгризе."
це вже цимбали гудуть!
Ото тільки з заплющеними очима і роззявленим чорним ротом гавкати на коментаторів і можете.
Спробуйте спочатку розібратися в матеріалі.
вони вже українські природні копалини вважають своїми
Стікито випито
Стікито з'їджено
Стікито зломано.
Болить голова? Похмєл'є? Немає грошей в кишені? Годинника?
Ви не пам'ятаєте? Ви кажете що за тим столиком були не ваші? А вони сказали що з вами.
Що ж ви так пили багато? Платіть або відробляйте.
Звичайна ситуація.