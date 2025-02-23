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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Зеленский понимает решающий характер экономического соглашения с США, - Келлог

Кэллог об экономическом соглашении США и Украины

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что президент Украины Владимир Зеленский понимает решающий характер экономического соглашения с США.

Об этом Келлог написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Спецпредставитель Трампа сделал репост поста президента Польши Анджея Дуды, в котором тот рассказал о своем разговоре с Зеленским в пятницу, 21 февраля.

"Здесь так много правды в словах президента Польши Анджея Дуды. Были большие дискуссии с ним в Варшаве. Президент США Дональд Трамп хочет мира и предан ему. Его лидерство приведет мир туда. Президент Украины Владимир Зеленский понимает решающий характер экономического соглашения с США и потребность положить конец этой войне прочным мирным урегулированием", - написал Келлог.

сообщение Келлога

Напомним, что президент Польши Дуда находится с визитом в США, где уже встретился с американским лидером Дональдом Трампом.

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Также читайте: Трамп очень уверен, что сможет положить конец войне в Украине на этой неделе, - пресс-секретарь Белого дома Левитт

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) соглашение (1355) ископаемые (189) Кит Келлог (170)


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Топ комментарии
+28
План припинення війни від рижого: повернення окупованих територій не реально, НАТО Україні не світить, гарантій безпеки США не дають, миротворчого контингенту американських військ і НАТО не буде. Тобто, Україна капітулює за посередництва трампа, а за цю його послугу повинна віддати рижому всі корисні копалини, включно рідкоземельні метали, нафту, газ та порти. І це для України буде дуже вигідно.
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23.02.2025 02:31 Ответить
+20
Я. як і Ви в шоці... Це триває в мене вже більше ніж один день .чи одна новина.Це просто невиносимо дивитися на підарасів цієї Планети. як вони знущаються над Україною. як вони Її вже розтерзану із усіх боків ще стараються "видоїти" до посліднього...Шантажують.добивають...Будьте прокляті суки
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23.02.2025 06:22 Ответить
+18
У нових пропозиціях, датованих 21 лютого, вимагається, щоб Україна відмовилася від половини своїх доходів від природних ресурсів, включаючи мінерали, газ і нафту, а також від доходів від портів та іншої інфраструктури, на користь США, пише NYT.

Подібна вимога містилася і в попередній версії угоди від 14 лютого.
Умови Трампа можуть позбавити Україну коштів, які зараз здебільшого інвестуються у військову та оборонну промисловість.
При цьому новий документ все ще не передбачає жодних конкретних безпекових зобов'язань від Сполучених Штатів, пише NYT.
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23.02.2025 02:08 Ответить
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Цікаво читати коментарі на цензорі.
Прамо одні гіганти мислі.
І при цьому ніхто навіть неприпускає яку навіть не міну, а потужну бомбу під кацапів закладає цей договір.
І кремлівськи ліліпути нічого неможуть вдіяти бо вони навіть неможуть виставити вимогу завадити тому шо буде слідом за підписанням цієї угоди.
Тому кацапсячи тролі і бісяться, і агітують усіляко проти.
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23.02.2025 08:02 Ответить
А ви ніби з білого дому і радник трампа і вам все відомо
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23.02.2025 08:14 Ответить
що відбудеться тоді коли зовсім не підписувати угоду про порти - копалини, чому ніхто не запитає в Трампа? допомогу дійсно давав конгрес, можливо нехай він і вимагає оплату. Трамп хоче увійти в історію як другий американець який обміняв скляні буси на 500 млрд копалин та портів - інфраструктури.
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23.02.2025 08:53 Ответить
Да чего же тут непонятного?

Зеленский находится межу молотом и наковальней, с одной стороны его американцы взяли за горло, а с другой стороны стоят украинцы, которые не простят безвозмездную сдачу своей страны и своей земли, вот и получается, что выбора нет.
Нам сегодня нет смысла укорять Зеленского за его ошибки, от этого легче не становится, нам сегодня нужно очень много думать, чтобы осознать и наши ошибки, на их повторение у нас уже нет исторического времени, лимит исчерпан.
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23.02.2025 09:02 Ответить
Zєльонський в загалі нічого не розуміє. Воно рефлексує як амеба, рефлексує і одразу піариться.
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23.02.2025 09:41 Ответить
Треба вислати на хутір через городи цього старого кліща Келлога. На якій підставі він маячить вже тривалий час в Україні. Вчепився, як кліщ в це недорозуміння під назвою Зеленський і не відпускає.
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23.02.2025 15:35 Ответить
В чому справа? Висилай!
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24.02.2025 08:15 Ответить
Президент США Трамп через своїх представників вимагає від Зеленського його підпис під " угодою на $500 млрд." про передачу у володіння США українських родовищ рідкісноземельних металів, урану, природного газу та інших корисних копалин, як "компенсацію" військової і фінансової допомоги, яку народ Сполучених Штатів в особі Конгресу США безоплатно надав Україні для відбиття агресії рашистської пітьми, спрямованої також і проти Америки та її союзників.
При цьому про жодні зобов'язання чи гарантії безпеки зі сторони США щодо України у цій "угоді" не йдеться. І це все, що потрібно знати про політику Трампа і його адміністрації по відношенню до України.
Але чому така теперішня порахованість і захланність США має когось з нас дивувати і обурювати? Може тому, що надана США допомога дозволила Силам оборони України перемолоти за три роки найбоєздатніші частини армії пітьми, а по суті - весь її ударний потенціал, що загрожував Європі і США?
Так, наша земля - це Свята Земля, по якій прокотились руйнівним молохом дві світові війни. Коли різномасні загарбники намагались нею заволодіти. Як і зараз.
Проте, якщо чесно подивитись на самих себе, то розуміння цінності рідної землі, в її духовній і матеріальній складових, приходить до нас занадто пізно. А, відтак, і надважливості її захисту від зазіхань ворога.
Цей постулат, нажаль, не був альфою і омегою для всіх президенств і урядувань в Україні. Бо наше суспільство не відчувало зовнішніх загроз та страху близькості війни, що містить генетичний код усіх древніх народів.Тих відчуттів, що не гаснуть в нації воїнів разом із відходом кожного з поколінь її кращих синів і доньок, яким довелось воювати.
Постчорнобильський синдром і епоха споживацтва, що виникли задовго до краху совка, не дозволили українському народу створити націю й Державу технарів і воїнів. А натомість більшу частину українців охопив дурман самовбивчого зеленого пацифізму і пофігізму.
Тож і настав цей "Час Істини". Коли кожен, кому дорога наша українська земля, має стати воїном всередині себе.
Щоби її захистити і вижити самим.

"Даремно ви плекаєте надії,
Що ворог враз подінеться кудись,
Що завтра проминуть всі буревії,
І скоро буде все як і колись.

Та завтра це прийде - тривожний поступ,
У болі і жорстокості усе,
І хто боровся до кінця, бо втрапив в пастку,
Усе колишнє в муках відгризе."
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23.02.2025 09:46 Ответить
Трампонівська адміністрація уже нелегітимна у США. Десятки мільйонів людей на протестах по всій країні вимагають імпічменту трампона, виставляють на своїх будинках чорні прапора США. Не довго їм залишилось Білий Дім займати.
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24.02.2025 00:21 Ответить
Зе за цю угоду можуть і повісити
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23.02.2025 09:55 Ответить
Трампа ?
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23.02.2025 10:50 Ответить
вова - це не просто дзінок...
це вже цимбали гудуть!
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23.02.2025 10:22 Ответить
Готовий віддати Трампу півкупи свинячого гною.До відома кошатників і собачатників половина лайна ваших тварин тепер за угодою належить США.
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23.02.2025 10:36 Ответить
Всі розуміють що це "угода" не т(р)ампона з Україною , це забаганки ***** ЧЕРЕЗ рудого нелюда . Бо тільки нелюд може вимагати від жертви компенсації за допомогу якої він не надавав . Тому що все було виділене ДО нього не безоплатній платформі . Я хотів би щоб з Трампа почали вимагати ВСІ країни компенсації де США всунуло свого носа . Починаючи від Вʼєтнаму .
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23.02.2025 10:49 Ответить
коментатори в переважній більшості хочут присутності в Україні кацапів і китайоз а не американців.ви газ з українських родовищ уже поімєлі ? чи не ваш куш ? спродуйте й земельку - хай чужинець багатіє.оратори херові.
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23.02.2025 10:53 Ответить
коментатори хочуть гарантій безпеки для України. Їх немає
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23.02.2025 11:00 Ответить
А вникнути в суть справи, як ото відбувається добуток корисних копалин - "хто за що і кому платить" зараз, і як то бачать амери, щоб було в майбутньому, ви не пробували?

Ото тільки з заплющеними очима і роззявленим чорним ротом гавкати на коментаторів і можете.
Спробуйте спочатку розібратися в матеріалі.
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23.02.2025 12:41 Ответить
рубіо: "ця угода має бути підписана, тому що ми хочемо добувати свою нафту і свій газ в україні"

вони вже українські природні копалини вважають своїми
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23.02.2025 12:16 Ответить
Так навіть афганців не опускали...
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23.02.2025 12:27 Ответить
Дуже сподіваюся, що дійсно розуміє вирішальний характер економічної "угоди" зі США, і не погодиться на репарації, які Україна і наші нащадки вимушені будуть платити за безкорисну допомогу США.
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23.02.2025 12:38 Ответить
Виглядає так, що Україні поклали рахунок за 30 років антирадянського банкету де все можна було красти:
Стікито випито
Стікито з'їджено
Стікито зломано.
Болить голова? Похмєл'є? Немає грошей в кишені? Годинника?
Ви не пам'ятаєте? Ви кажете що за тим столиком були не ваші? А вони сказали що з вами.
Що ж ви так пили багато? Платіть або відробляйте.
Звичайна ситуація.
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23.02.2025 12:55 Ответить
Економічної угоди так. Але не мародерства і грабунку збоку США.
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23.02.2025 13:22 Ответить
Це вже буде вирішувати Трамп
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23.02.2025 13:56 Ответить
Вони зараз "повернуть усе, що надали безкоштовно" а потім зіскочуть з теми під приводом "неефективних витрат" і лишимося ми з голою дупою і москалями, як той Місько Джаґанівський.
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23.02.2025 14:02 Ответить
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