Зеленский понимает решающий характер экономического соглашения с США, - Келлог

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что президент Украины Владимир Зеленский понимает решающий характер экономического соглашения с США.

Об этом Келлог написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Спецпредставитель Трампа сделал репост поста президента Польши Анджея Дуды, в котором тот рассказал о своем разговоре с Зеленским в пятницу, 21 февраля.

"Здесь так много правды в словах президента Польши Анджея Дуды. Были большие дискуссии с ним в Варшаве. Президент США Дональд Трамп хочет мира и предан ему. Его лидерство приведет мир туда. Президент Украины Владимир Зеленский понимает решающий характер экономического соглашения с США и потребность положить конец этой войне прочным мирным урегулированием", - написал Келлог.

Напомним, что президент Польши Дуда находится с визитом в США, где уже встретился с американским лидером Дональдом Трампом.

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

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