РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11558 посетителей онлайн
Новости Президент Трамп Соглашение о полезных ископаемых с США
23 175 254

Трамп очень уверен, что сможет положить конец войне в Украине на этой неделе, - пресс-секретарь Белого дома Левитт

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп допускает, что война в Украине может завершиться уже на этой неделе.

Об этом изданию Hill заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Президент и его команда очень сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этой войны, чтобы положить конец конфликту, и президент очень уверен, что мы сможем сделать это на этой неделе", - сказала Левитт.

Она также отметила, что советник по национальной безопасности Майк Уолтц будет работать над соглашением "круглосуточно" на этих выходных, а министр финансов Скотт Бессент, по ее словам, вовлечен в обсуждение соглашения о полезных ископаемых, которое "возместит доллары налогоплательщиков" и "поможет отстроить Украину после жестокой войны".

"Когда речь идет о критически важных полезных ископаемых, это важная часть для президента. Это очень важно для президента, потому что это позволит вернуть американские налоги", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленскому и Путину нужно работать вместе, - Трамп

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В новой редакции соглашения по недрам предусмотрено 100% финансового интереса США, - СМИ

Автор: 

США (27336) Трамп Дональд (5855) война в Украине (5001) редкоземельные металлы (167)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+60
Трамп може хіба що накласти в штани ,чого можна чекати від брехуна ,рудого бариги ,невігласа ?
показать весь комментарий
23.02.2025 08:02 Ответить
+52
Трамп дебіл. Він не розуміє причин цієї війни і копалини її закінчити не допоможуть
показать весь комментарий
23.02.2025 08:02 Ответить
+50
показать весь комментарий
23.02.2025 08:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Він працює на свій лохторат такими заявами. Нам теж треба працювати на його лохторат, та вимагати повернути нам грощі за знищення нашої ядерної оборони. Нехай ******* від суми та самого факту.
показать весь комментарий
23.02.2025 10:17 Ответить
Просто трампуша живе в своєму світі де "закінчення війни" виглядає інакше ніж у нас.

Швидш за все під закінченням він має на увазі припинення підтримки України та повернення допомоги їй з наваром...
показать весь комментарий
23.02.2025 10:10 Ответить
Та вже чули, чули. Нащо повторювати по тичячу разів? Я думала, що Трамп вже ж закінчив війну. Ті 24 години вже давним давно пройшли. Чи це якийсь сіквел: за 24 години, за тиждень, за 100 днів.
показать весь комментарий
23.02.2025 10:11 Ответить
Це метафора. Він каже: "Україна цього тижня капітулює".
показать весь комментарий
24.02.2025 08:01 Ответить
Настав час примусити Америку платити за знищення нашої оборони. Якщо б ми пред'явили їм реальну суму того озброєння, то вся Америка разом з красновим були у повному ****. Сподіваюсь, що нашим довбоЗЕбам хтось підкаже це зробити. Може спрацює шантаж на шантаж . А шо ще робити з цим пихатим популістом? Його треба шантажувати. Іншого виходу нема.
показать весь комментарий
23.02.2025 10:14 Ответить
Зрозуміло, що знань хоча о основ дипломатії ні у Зеленського ні невігласів з його оточення-нуль. І накше вони б не поливали Трампа брудом на протязі всієї виборчої кампанії і він би не їздив особисто в США агітувати за Камілу і втручаючись в хід виборів. То якого тепер відношення зі сторони Трампа він і ми хочемо?
показать весь комментарий
23.02.2025 10:14 Ответить
Я роумію, ти десь в Московській академії дипломатії навчався.
показать весь комментарий
23.02.2025 11:00 Ответить
Головне правило дипломатії-не плювати в колодязь. І хай йому нарешті підкажуть на офіційних зустрічах знімати зелену кофту і одягати костюм з краваткою.
показать весь комментарий
23.02.2025 11:50 Ответить
Якщо мова йде про розробку копалин, потрібно розширити коло потенційних покупців може хтось запропонує кращі умови
показать весь комментарий
23.02.2025 10:15 Ответить
Если сможет завершить, при текущих обстоятельствах пусть делает... только это слово "завершить".. имеет многогранные последствия, о которых штатам нету дела никакого... как завершить так чтобы снова не началось
показать весь комментарий
23.02.2025 10:17 Ответить
да,закончит.если даст то что надо нашей Родине и не будет совать свое миньетное рыло куда собака свой член не сунет,да и прищемит этого членососа вову.вот тогда наступит мир. шо не?
показать весь комментарий
23.02.2025 10:20 Ответить
Як би наші коментатори тут не малювали Трампа, але він не наш президент. Ви, 73%, вибрали собі найбільшого в світі мародера під час війни. Навіть комуняки показували в своїх фільмах членіна, що він голодав разом із нарідом, пив час без цукру(хоча це неправда, бо для душогубів були спецмагазинни), а Володя Боневтік не соромиться під час війни в першу чергу фінансувати за рахунок бюджету себе і свою обслугу, а на армію направляти опроичвіників і саджати із самостійними думками в тюрму. Так за 6 років і не налагодив виробництво своєї зброї, набрався боргів, що віддає не тільки землю, а всі її надра. Ви цього хотіли 73%??? Ідіть ще на барикади захищати свій вибір і розповсюджувати пропаганду проти США.
показать весь комментарий
23.02.2025 10:24 Ответить
Яким чином!? Капітуляцією України!? Тоді пнх.
показать весь комментарий
23.02.2025 10:43 Ответить
Нормальні політики в США хоч розуміють, що Америці не відмитись від тої ганьби, що робить Трамп? Коли на країну напав один з підпісантів Будапештського меморандуму, а інший цинічно шантажує - це не бізнес (сдєлка) - це ганьба. Якщо Україну змусять поступитись (капітулювати) ніхто з нормальних держав не захоче мати таких "захисників та союзників". Де тоді буде та "Велика Америка"? Як невеликим країнам себе захистити від варварів 21 сторіччя? Ядерна зброя?
показать весь комментарий
23.02.2025 10:55 Ответить
хай відсосе. Україна могла б і без трампа капітулювати ще 3 роки назад.
показать весь комментарий
23.02.2025 11:06 Ответить
Наполеон хренов.
показать весь комментарий
23.02.2025 11:06 Ответить
Він не впевнений. Він самовпевнений. І самозакоханий нікчема.
показать весь комментарий
23.02.2025 11:17 Ответить
Як всі накинулися на Трампа, як тільки його не обзивають і як тільки не називають американців за їх вибір. А чого так? Точно так поступили ви, 73% у 2019 році, коли вибррали Зельцмана. Вам всі показували пальцем у скроні, а ви кричали, що зруйнуємо систему, наш мальчік чістий, он нє бил в поліціке і ми побєдім. Зруйнували? В США хоч надійні інститути влади, стійкі дві політичні сили - демократи і республіканці, Конгрес і Сенат і в них немає війни. Побикують трампісти ще пару місяців і їх за кесунду поставлять в стійло. А що в нас? А в нас змалали останні інститути влади і замість консититуційної моделі створили офіс "95 кварталу", який підсилили слугами януковича, і ФСБ в резервуації, а всі ЗМІ замінили на марафон. Що ж ви наробили 73%??? Чому порозбігалися по світу від свого "успішного вибору"?
показать весь комментарий
23.02.2025 11:19 Ответить
******* мудрий вибір американського виборця - брехливий деменціозний старець з розумом семирічної дитини.
показать весь комментарий
23.02.2025 11:22 Ответить
Такий же ідіот як і Зєля, лише престарілий.
показать весь комментарий
23.02.2025 11:31 Ответить
Єдине що може Трамп покласти,так це покласти на Україну.
показать весь комментарий
23.02.2025 11:34 Ответить
Він вже це зробив.
показать весь комментарий
23.02.2025 11:47 Ответить
А Україна зробила все шоб іншого варіанту і не було.
показать весь комментарий
23.02.2025 13:15 Ответить
Вкраїнчикам не вгодиш - то клянуть що за 24 години не зміг закінчити, то хоча б якщо за місяць зможе - їх теж не влаштовує. Народ який заслуговує на Зелю.
показать весь комментарий
23.02.2025 12:10 Ответить
А як би ти охаректиризував сам себе?
показать весь комментарий
23.02.2025 22:05 Ответить
Дай Бог, сил и терпения президенту Трампу .
показать весь комментарий
23.02.2025 12:14 Ответить
Перепис божевільних в коментарях . Які не можуть відрізнити гірку реальність від своїх бурхливих фантазій
показать весь комментарий
23.02.2025 12:19 Ответить
Друга серія миру за 24 години від Рудіка Трампова...
показать весь комментарий
23.02.2025 12:28 Ответить
Час пішов, рудий.
показать весь комментарий
23.02.2025 13:02 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2025 13:05 Ответить
Йому просто діма гордон подзвонив і поділився інсайдом...
показать весь комментарий
23.02.2025 13:21 Ответить
Ой! Та що ж це таке? 24 години - вже ні? Всього лиш допускає - за тиждень?
показать весь комментарий
23.02.2025 13:35 Ответить
Українці теж обрали шута який йшов на вибори з лозунгом " закінчити війну бо вона комусь вигідна","зійтись посередині" ,пройшло 6 років,а віз і нині там тільки ще гірше стало,але чомусь про це ніхто з мудрого наріда не згадує,а клянуть Трампа який не є презедентом України і може казати що завгодно,і 100% нікому з Українців нічого не винен,у відмінності від того що вибрали Українці.
показать весь комментарий
23.02.2025 13:41 Ответить
мова зараз про Трампа. заспокійся..
показать весь комментарий
23.02.2025 17:14 Ответить
Я згоден, що обрали саме українці. Тому в вкраїні, яка вимушена вести війну на своїй території, вибори проводити не можна. Завжди знайдеться той, хто запропонує швидкий мир і буде обраний. Нічого дивного тут нема, якщо згадати "только б не бьіло войньі!". Це, в принципі, нормальний прояв інстинкту самозбереження. До речі, Порошенко теж, свого часу, скористався цим прийомом, коли пообіцяв швидке закінчення АТО. Правда, там все йшло доволі успішно і вдалося звільнити значні території, але після Іловайська зайшли регулярні частини РФ, і то вже була не АТО, а реальна війна.
показать весь комментарий
25.02.2025 09:59 Ответить
Про це ми теж пам'ятаємо.
показать весь комментарий
23.02.2025 13:45 Ответить
Дайте Трампу ще 100 днів він навчиться,він має право на помилку!!! Так зебовдури оправдували свій безглуздий,ганебний,тупий вибір.Чого тоді бісимось,чим не задоволені?
показать весь комментарий
23.02.2025 13:47 Ответить
Чупчік махне, і усі зупиняцця, надаж проста пірістаць стріляць. Дурня, звичайний інфошум.
показать весь комментарий
23.02.2025 13:57 Ответить
Це якщо за обмін на вожделенні рідкоземельні метали запропонує капітуляцію.
показать весь комментарий
23.02.2025 14:15 Ответить
Ой молодець. ПрямоVeni vidi vici. Трамп сподіватися дотиснути Україну і підняти свій рейтинг зігравши роль великого миротворця. Апе це не подвиг. Це підступно і огидно.
показать весь комментарий
23.02.2025 14:23 Ответить
Хтось,колись підписував меморандум.А ,та це ж просто папірець?Чи що то було?Хтось там ядерну зброю,ракети різного класу повітдавав,а хто це зробив?І кому вітдав?Де ті всі гаранти безпеки?Кудись вони всі подівалися.А хто залишився?Де та ООН,а воно є ця ООН?Де ті ,що повинні прийняти якесь рішення ?А може їх ,тих вже нема,бо $абло їх стьобнуло?$$$$$$$ $$$$$$$
показать весь комментарий
23.02.2025 14:57 Ответить
Так, він так і сказав: "цього тижня за 24 години". Тобто у вівторок.
показать весь комментарий
23.02.2025 15:22 Ответить
Зеленському важливіше вибори виграти, а не зберегти добрі відносини із США і зупинити росію.
показать весь комментарий
23.02.2025 15:28 Ответить
Тижнем туди, тижнем сюди...
Та яка різниця, трампринтер сказився. А від сказу ліків майже нема. 😢
показать весь комментарий
23.02.2025 15:33 Ответить
Іларіонов у Мосейчук каже, що на початку війни Трамп був за Україну, а тепер проти.
Це тому, що Трамп завжди на боці того, хто виграє!
І, постійні українські відступи змусили його перекинутися до Кацапщини.
показать весь комментарий
23.02.2025 15:46 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2025 15:50 Ответить
Лайф-хак: на перемовини Зелі треба брати бабку "(Сколька?!) Да ты *****!" (Вона із України!)
показать весь комментарий
23.02.2025 16:48 Ответить
Трамп зібрався закінчувати війну 30 лютого. Дідусь старенький на голівоньку слабенький.
показать весь комментарий
23.02.2025 23:25 Ответить
новини про трампа вже перестали бути цікавими.
показать весь комментарий
24.02.2025 01:46 Ответить
А цей все язиком зупиняє війни. Цей невіглас заперечує факт, який вже стався: хйло срало на всі угоди і міжнародні договори. У трампакса викривлення, що ті всі угоди були не такі, а от його угода буде така суперугода, яку путін не порушить. А якщо порушить - то вже після трампакса, а при ньому такого не було. А якщо при ньому - то Україна і Європа винуваті. Шикарний корисний ідіот. Піздабол.
показать весь комментарий
24.02.2025 17:49 Ответить
Страница 3 из 3
 
 