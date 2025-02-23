Трамп очень уверен, что сможет положить конец войне в Украине на этой неделе, - пресс-секретарь Белого дома Левитт

Президент США Дональд Трамп допускает, что война в Украине может завершиться уже на этой неделе.

Об этом изданию Hill заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Президент и его команда очень сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этой войны, чтобы положить конец конфликту, и президент очень уверен, что мы сможем сделать это на этой неделе", - сказала Левитт.

Она также отметила, что советник по национальной безопасности Майк Уолтц будет работать над соглашением "круглосуточно" на этих выходных, а министр финансов Скотт Бессент, по ее словам, вовлечен в обсуждение соглашения о полезных ископаемых, которое "возместит доллары налогоплательщиков" и "поможет отстроить Украину после жестокой войны".

"Когда речь идет о критически важных полезных ископаемых, это важная часть для президента. Это очень важно для президента, потому что это позволит вернуть американские налоги", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

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