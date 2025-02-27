Вчера россияне с дрона атаковали скорую в Херсоне: госпитализированы фельдшер и водитель

Вечером 26 февраля российские войска с беспилотника атаковали авто скорой в Херсоне: пострадали водитель и фельдшер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"Госпитализированы фельдшер и водитель бригады экстренной медицинской помощи, авто которой вчера во время выезда на вызов российские террористы атаковали с беспилотника", - написал он.

59-летняя женщина и мужчина 56 лет получили контузию, сотрясение головного мозга, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Напомним, ночью 25 февраля целью российской армии вновь стало медицинское учреждение в Херсоне.