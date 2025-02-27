Гнатов назначен заместителем начальника Генштаба ВСУ

Генерал-майор Андрей Гнатов назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

По словам Умерова, на новой должности Гнатов будет отвечать за генерацию сил и сотрудничество с партнерами.

"Господин Гнатов имеет более 27 лет опыта в армии, служил на ключевых должностях - от командира бригады морской пехоты до Командующего объединенных сил ВСУ и войск оперативного командования "Схід".



Уверен, что его знания и навыки будут способствовать укреплению обороноспособности нашего государства", - добавил он.

Накануне Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Гнатова с должности командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

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