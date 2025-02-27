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Гнатов назначен заместителем начальника Генштаба ВСУ

Генерал Гнатов назначен заместителем начальника Генштаба ВСУ

Генерал-майор Андрей Гнатов назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

По словам Умерова, на новой должности Гнатов будет отвечать за генерацию сил и сотрудничество с партнерами.

"Господин Гнатов имеет более 27 лет опыта в армии, служил на ключевых должностях - от командира бригады морской пехоты до Командующего объединенных сил ВСУ и войск оперативного командования "Схід".

Уверен, что его знания и навыки будут способствовать укреплению обороноспособности нашего государства", - добавил он.

Накануне Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Гнатова с должности командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командующий Объединенными силами ВСУ Гнатов назначен замначальника Генштаба, - Зеленский

Автор: 

Генштаб ВС (6186) назначение (2165) Андрей Гнатов (14)


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"За словами Умєртвія, на новій посаді Гнатов відповідатиме за генерацію сил та співробітництво з партнерами."

"за генерацію сил" - яку генерацію, яких сил?..зельоний понос

іншими словами Гнатова перевели на паперову роботу
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27.02.2025 10:46 Ответить
Сподіваюсь, що це не черговий сраколиз.
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27.02.2025 12:18 Ответить
а Бутусова цього генерала хвалив - ну от, перевели його папірці генерувати

все що роблять зелені гниди - все направлене на шкоду Україні
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27.02.2025 10:48 Ответить
Думаю, що Гнатов не роботизований щоб з ним поступали і маніпулювали його свідомістю, - головне приносив користь де б не був .І він з цим згідний.
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27.02.2025 10:54 Ответить
Це того Гнатова який відповідальний був за провали на покровському напрямку ?
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27.02.2025 11:03 Ответить
Готують заміну Залужному...
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27.02.2025 11:04 Ответить
 
 