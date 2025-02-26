Гнатова уволили с должности командующего Объединенными силами ВСУ: Зеленский подписал указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Гнатова с должности командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.
"Уволить Гнатова Андрея Викторовича с должности Ккомандующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины", - говорится в указе №148/2025.
Зеленский подписал документ сегодня, 26 февраля.
Топ комментарии
+23 AbOriginal_UA
показать весь комментарий26.02.2025 20:35
+19 Alex #602257
показать весь комментарий26.02.2025 20:48
+14 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий26.02.2025 20:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а за які заслуги чи здобутки, люди призначаються та за що знімаються, інфи зеро!!!
може через в МО та ЗСУ бардак???
може тому останній рік море втрачених територій та непорозуміння між підрозділами????
система, хотів зняв, хотів, призначив не катіт!!! це не правильно!!!
хоч би писали про якісь показники, чи здобутки, пройоби...
тільки лоботомні дебіли думають що Оманська Гнида може щось робити на користь України
"Отже, Бондан "Тавр" Кротевич завершує службу (!) і залишає посаду начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ.
Маю, що сказати....... і тд"
Є Верховний Головнокомандувач - це ясно, це глава держави.
Є Головнокомандувач ЗСУ (Сирський), є начальник Генерального Штабу, є командувач Об'єднаних сил . . . Яке співвідношення їхніх повноважень ?
У росіян все просто - є верховний (путяра), є начальник Генштабу (Герасімов, по суті головний військовий), далі заступники начальника Генштабу і керівники родів військ.
А у нас чорт ногу зломить в посадах. Розжуйте хтось популярно, будь ласка. Дякую.
бракованныебоеприпасы, построение линий обороны, заводов, производства, эвакуацию. остальные уже не отвечают по-мелкому, потому им и денег меньше положено. а вообще - главный виновник и ответственный за все тракторист Микола, который почему-то не может взорвать танк двумя кирпичами и сбить ракету камнем, а стрелять не научен за два месяца, потому как собственного оружия никогда не было (и не будет, потому как нельзя, ответственность и вообще опасно).
В грудні 1941 року генерал Гьопнер, командарм 4 ТА, під час спору з ком групи армій Центр Клюге, який завжди посилався на указівки Адольфа, гримнув, що вказівки керівників в штатському приведуть до катастрофи. Клюге передав фюреру зміст заперечень. Гітлер сразу ж видав наказ - генерал Гьопнер ізгоняєтся із вооруженних сіл. Позбавили пенсії і заборонили носити мундир. Правда, після рішення комісії пенсію і право носити мундир відновили, але в серпні 1944 його стратили. Гітлер був надзвичайно, як кожен психічно хворий, мстивий.
ЗЄ тупо робить, що захоче і ніяких противаг нема.
Призначає кого хоче, знімає, кого хоче, звільняє без будь-яких причин та пояснень, вимагає гроші, вводить санкції без суда та слідства.
Навіть ***** дотримується формальних процедур більше.
Так що кажете, що ЗЄ не диктатор та не узурпатор?