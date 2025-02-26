Гнатова уволили с должности командующего Объединенными силами ВСУ: Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Гнатова с должности командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Гнатова Андрея Викторовича с должности Ккомандующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины", - говорится в указе №148/2025.

Зеленский подписал документ сегодня, 26 февраля.

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