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Гнатова уволили с должности командующего Объединенными силами ВСУ: Зеленский подписал указ

Экс-командующий ОС Андрей Гнатов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Гнатова с должности командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Гнатова Андрея Викторовича с должности Ккомандующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины", - говорится в указе №148/2025.

Зеленский подписал документ сегодня, 26 февраля.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20210) увольнение (2674) Андрей Гнатов (14)


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Топ комментарии
+23
Мабудь, послав "янетряпку" і завгоспа...
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26.02.2025 20:35
+19
буквально недавно писав ..що вся ця шняга зі зняттям Содоля і призначенням Гнатова (якого хвалив Бутусов) - ФАРС від Оманської Гниди

тільки лоботомні дебіли думають що Оманська Гнида може щось робити на користь України
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26.02.2025 20:48
+14
ми бачимо дописи про призначення на посади та зняття з посад
а за які заслуги чи здобутки, люди призначаються та за що знімаються, інфи зеро!!!
може через в МО та ЗСУ бардак???
може тому останній рік море втрачених територій та непорозуміння між підрозділами????
система, хотів зняв, хотів, призначив не катіт!!! це не правильно!!!
хоч би писали про якісь показники, чи здобутки, пройоби...
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26.02.2025 20:33
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Правила форума Совет форумчан
ми бачимо дописи про призначення на посади та зняття з посад
а за які заслуги чи здобутки, люди призначаються та за що знімаються, інфи зеро!!!
може через в МО та ЗСУ бардак???
може тому останній рік море втрачених територій та непорозуміння між підрозділами????
система, хотів зняв, хотів, призначив не катіт!!! це не правильно!!!
хоч би писали про якісь показники, чи здобутки, пройоби...
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26.02.2025 20:33 Ответить
В маленькій совковій армії так не принято. Пан рабам не має відчитуватись. Зняли, можливо просто тому що хтось з бодуна в поганому настрої прокинувся.
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27.02.2025 00:08 Ответить
Мабудь, послав "янетряпку" і завгоспа...
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26.02.2025 20:35 Ответить
достатньо одного завгоспа - і буде такий же результат!
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26.02.2025 20:39 Ответить
Замість Сирського або мав сумніви на рахунок здібностей Наполеона?
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26.02.2025 20:39 Ответить
буквально недавно писав ..що вся ця шняга зі зняттям Содоля і призначенням Гнатова (якого хвалив Бутусов) - ФАРС від Оманської Гниди

тільки лоботомні дебіли думають що Оманська Гнида може щось робити на користь України
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26.02.2025 20:48 Ответить
Не стіть в компот , - в подальшому буде і і інфа і деза , будете сидіти і відбирати полову від зерна, - Удачі.
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26.02.2025 20:49 Ответить
Щоб відокремити полову від зерна в нас є для цього Безкутова -правда, там не розібрати де зерно, а де полова
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26.02.2025 21:01 Ответить
Щось давно її нечутно було... Може хворіє?
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26.02.2025 21:36 Ответить
можливо "мєсячний отчєт"
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26.02.2025 21:37 Ответить
Де, в роті чи мізках?
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26.02.2025 21:38 Ответить
годину тому назад в фейсбуці є її стаття

"Отже, Бондан "Тавр" Кротевич завершує службу (!) і залишає посаду начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ.

Маю, що сказати....... і тд"
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26.02.2025 21:41 Ответить
Гадаєте, до неї, нарешті, дісталися мозкоправи?
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27.02.2025 00:30 Ответить
Лисого з квартала постав. Хоть поржьом...
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26.02.2025 20:51 Ответить
Та ржом вже майже шість років, мля...
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26.02.2025 21:37 Ответить
ЗЕдрот, ты уже ****** своими перетасовками.
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26.02.2025 21:27 Ответить
Особисто знаю Андрія Гнатова. Надзвичайно грамотний, мотивований, відповідальний,ініціативний, авторитетний генерал. Шкода що завдяки не компетентності та сцикливості його начальників його начальників та ************* не використаний потенціал цього генерала.
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26.02.2025 21:28 Ответить
Хтось може пояснити структуру командування ЗСУ ? А то здуріти можна :

Є Верховний Головнокомандувач - це ясно, це глава держави.
Є Головнокомандувач ЗСУ (Сирський), є начальник Генерального Штабу, є командувач Об'єднаних сил . . . Яке співвідношення їхніх повноважень ?

У росіян все просто - є верховний (путяра), є начальник Генштабу (Герасімов, по суті головний військовий), далі заступники начальника Генштабу і керівники родів військ.

А у нас чорт ногу зломить в посадах. Розжуйте хтось популярно, будь ласка. Дякую.
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26.02.2025 22:16 Ответить
все очень просто, все делятся на тех, кто за что не ответственный. верховный - вообще никому ничего не должен и вообще ни за что не отвечает, минобороны - не отвечает за мобилизацию, обучение военному делу народа, бракованные боеприпасы, построение линий обороны, заводов, производства, эвакуацию. остальные уже не отвечают по-мелкому, потому им и денег меньше положено. а вообще - главный виновник и ответственный за все тракторист Микола, который почему-то не может взорвать танк двумя кирпичами и сбить ракету камнем, а стрелять не научен за два месяца, потому как собственного оружия никогда не было (и не будет, потому как нельзя, ответственность и вообще опасно).
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27.02.2025 11:21 Ответить
Атаманша гадала на картах. А картішки ще з Оману крапльониє- патрушев підсунув.
В грудні 1941 року генерал Гьопнер, командарм 4 ТА, під час спору з ком групи армій Центр Клюге, який завжди посилався на указівки Адольфа, гримнув, що вказівки керівників в штатському приведуть до катастрофи. Клюге передав фюреру зміст заперечень. Гітлер сразу ж видав наказ - генерал Гьопнер ізгоняєтся із вооруженних сіл. Позбавили пенсії і заборонили носити мундир. Правда, після рішення комісії пенсію і право носити мундир відновили, але в серпні 1944 його стратили. Гітлер був надзвичайно, як кожен психічно хворий, мстивий.
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26.02.2025 23:25 Ответить
Між іншим, три генерал-фельдмаршали Німеччини-Браухіч,Клюге,Бок навчались разом в Бад-Ліхтерфельді, привілейованому кадетському училищі і з тих пір дружили. І стали одночасно фельдмаршалами після французької кампанії. Хомчак, Сирський, Наєв були кремлівськими курсантами і з тих пір дружать. Там ще є четвертий, бувший зампотил ЗСУ,але ходить під судом з 2018 року, гроші розпиляли на будівництві казарм разом з тодішнім шефом Укрбуду. Їх кар'єра стартонула, коли дружбан Віті Ростовського Педченко, теж випускник училища Ім.Вєрховного Совєта, став начГенштабу.
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26.02.2025 23:38 Ответить
Ручний режим всюди.
ЗЄ тупо робить, що захоче і ніяких противаг нема.
Призначає кого хоче, знімає, кого хоче, звільняє без будь-яких причин та пояснень, вимагає гроші, вводить санкції без суда та слідства.
Навіть ***** дотримується формальних процедур більше.

Так що кажете, що ЗЄ не диктатор та не узурпатор?
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27.02.2025 00:20 Ответить
 
 