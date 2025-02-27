ГБР не расследует уголовные дела в отношении Баканова, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не фигурирует ни в каких уголовных производствах Государственного бюро расследований.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос "Украинской правды", информирует Цензор.НЕТ.

"В производстве следователей ГБР не находятся уголовные производства в отношении Ивана Баканова", - говорится в ответе бюро.

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Иван Баканов

Как известно, Иван Баканов возглавлял СБУ с 2019 по 2022 год. В июле 2022 года он был уволен с должности указом президента Владимира Зеленского, а впоследствии Верховная Рада поддержала его отставку.

Баканова отстранили по статье 47 дисциплинарного устава ВС о "Невыполнении служебных обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжким последствиям".

После бывший руководитель Службы безопасности Украины подтвердил, что получил свидетельство адвоката в Полтавской области.

Сообщалось, что Баканову выплатили почти полмиллиона гривен при увольнении из СБУ.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов объяснил, почему Баканов должен сидеть в тюрьме и отвечать за государственную измену и не имеет права быть на свободе.

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