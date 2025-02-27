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ГБР не расследует уголовные дела в отношении Баканова, - СМИ. ДОКУМЕНТ

баканов

Бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не фигурирует ни в каких уголовных производствах Государственного бюро расследований.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос "Украинской правды", информирует Цензор.НЕТ.

"В производстве следователей ГБР не находятся уголовные производства в отношении Ивана Баканова", - говорится в ответе бюро.

ГБР не расследует уголовных дел в отношении Ивана Баканова

Читайте также: Баканов трудоустроил сына в СБУ в начале полномасштабного вторжения РФ, - СМИ

Иван Баканов

Как известно, Иван Баканов возглавлял СБУ с 2019 по 2022 год. В июле 2022 года он был уволен с должности указом президента Владимира Зеленского, а впоследствии Верховная Рада поддержала его отставку.

Баканова отстранили по статье 47 дисциплинарного устава ВС о "Невыполнении служебных обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжким последствиям".

После бывший руководитель Службы безопасности Украины подтвердил, что получил свидетельство адвоката в Полтавской области.

Сообщалось, что Баканову выплатили почти полмиллиона гривен при увольнении из СБУ.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов объяснил, почему Баканов должен сидеть в тюрьме и отвечать за государственную измену и не имеет права быть на свободе.

Также смотрите: ГБР не допрашивало Баканова по делам о госизмене его подчиненных, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

ГБР (2970) Баканов Иван (303)


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Топ комментарии
+53
дівно ..там же немає що розслідувати - найближчий друг Зенелоха, що посадив руснявих агентів на ключові почти в СБУ - кришталева чесна людина
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27.02.2025 10:56
+34
Конечно нет. У нас же свободная демократическая страна. Сажают только всяких холопов.
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27.02.2025 10:55
+33
Смешная УП... вы в наградных списках ищете этого поца!!!))))
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27.02.2025 10:57
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Конечно нет. У нас же свободная демократическая страна. Сажают только всяких холопов.
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27.02.2025 10:55 Ответить
Обижаете. Называть "всяким" дружбана с детства "величайшего" никак нельзя. Не положено. Такие люди, как он или Юзик, автоматически приравниваются к лику "святых".
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27.02.2025 15:24 Ответить
А чому лейтенат Баканов не командує взводом на передку?
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27.02.2025 18:43 Ответить
Він вже в СБУ накомандував. Вам цього мало?
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27.02.2025 21:38 Ответить
Ясний перець, щоб не вийти на того , хто ойго призначив , а саме - агента «🤢🤥БУРАТІНО» ! Який , отримував шалені гроші ,від партнерів ФСБ , разом готували «присоедіненіе к РФ», як свідчив Кулініч ,і підтверджують факти їх злодіянь !
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27.02.2025 21:46 Ответить
дівно ..там же немає що розслідувати - найближчий друг Зенелоха, що посадив руснявих агентів на ключові почти в СБУ - кришталева чесна людина
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27.02.2025 10:56 Ответить
ключові посади ) (вибачте)
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27.02.2025 11:00 Ответить
що посадив за вказівкою та підписом буратіна, тому обвинувачення "Невиконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків" повністю відноситься і до буратіно папи бені. Прийде мир саджать будуть.
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27.02.2025 11:14 Ответить
Він теж чеченів мочив
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27.02.2025 11:20 Ответить
За кордоном ?
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27.02.2025 11:38 Ответить
У Києві
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27.02.2025 11:39 Ответить
У него был дальнобойный гранатомет. Теоретически даже из Австралии мог достать штурмовые группы чеченцев. А Татаров уже добивал
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27.02.2025 11:52 Ответить
а хто ж тоді по пшонкє пулял з інфовізора?
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27.02.2025 23:36 Ответить
Самый быстрый стрелок в Киеве - Ермак
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28.02.2025 08:08 Ответить
Смешная УП... вы в наградных списках ищете этого поца!!!))))
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27.02.2025 10:57 Ответить
особливо руснявих списках )
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27.02.2025 11:01 Ответить
Ті будуть надрукований тільки після війни.
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27.02.2025 11:39 Ответить
є сумніви
нагороди кдб-стів на @уйлостані ще досі не розсекречені
фсба хіба гірша?
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27.02.2025 11:46 Ответить
Упячка- відома зелена помийка, що ім не подобається? Хай спочатку витягнуть язика з дупи зелі-дерьмака. Вони всі думають- що буде так завжди- препіздент сказав- вони взяли під козирьок. Ці тварі вже давно загубили ум, честь і сумління , зате мають грошики від регента дерьмака.
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27.02.2025 13:56 Ответить
все ж таки цікаво: хто такий "охотнік" на записах теревенів деркача- кулініча?
не треба тулити за наумова - це фальшціль, не доріс цей клієнт до цього
а з "буратіною" дійсно вийшло смішно... до кривавих сліз...
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27.02.2025 10:59 Ответить
Баканов є найближчим корєшом Зе , тому не положено чіпати своїх🙁
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27.02.2025 11:05 Ответить
Вы бы его еще в розыск тцк подали, бггг
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27.02.2025 11:06 Ответить
це все що треба знати про сбу філію фсб
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27.02.2025 11:08 Ответить
Все вірно! Як можна переслідувати друга дитинства?
ПреЗедент береже Ваньку - сядуть разом, щоб не нудно було...
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27.02.2025 11:09 Ответить
Не переживайте , що хто сь десь Дівся , - піля перемоги повернуться з Батогами і прниками і будуть править . Но не думаю , що хто Боронив і виборював Перемогу будуть дивитись, як не дивились роками до цього.
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27.02.2025 11:11 Ответить
Охреніти...
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27.02.2025 11:11 Ответить
От тепер згадайте про ув'язнених військових - і подумайте про справедливість.
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27.02.2025 11:11 Ответить
До цього питання, можливо повернуться, в залежності від результатів виборів 7-го президента України
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27.02.2025 11:12 Ответить
Не бачу дописів патріотів про те чого не мобілізований до цих пір цей "ухилянт "? Мабуть точно не оновив дані . І присягу давав.
Чи в них правдний гнів тільки стосовно велосипедистів ?
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27.02.2025 11:15 Ответить
Ухилянти тільки ті кого ловлять ТЦК !
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27.02.2025 11:41 Ответить
Але чому не розслідує?
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27.02.2025 11:18 Ответить
Ванюша нічого нє знал ! Він і не міг знати , бо до цієї служби він мав таке саме відношення як ***** до миру .
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27.02.2025 11:22 Ответить
бо в Україні існує нове розуміння закону про відповідальність за злочини...
слово, друг, партнер, свояк, колега, одногрупник та ще багато слів, зеленського та його оточення
є недоторканими більше ніж депутати ВР,
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27.02.2025 11:39 Ответить
Усі діячи мародерства та зради з'являться після війни на державних посадах.
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27.02.2025 11:40 Ответить
Все ''правильно''.
Якщо злочинці - друзі Зеленського - їх рухати не можна - то ''святі'' люди...
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27.02.2025 12:03 Ответить
Я думаю дрон його догонить...
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27.02.2025 12:06 Ответить
Ще один " тихонечко в лес ушёл" ! Не даремно мабуть зеля той мільярд дерев саджав.
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27.02.2025 12:24 Ответить
як він живе на цьому світі під час війни. як живуть його діти, його родина. як йому совість дозволяє дивитися в очі людям. чи він думає, що всі забудуть про геніального керівника сбу Баканова, про його кадрові рішення.
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27.02.2025 12:28 Ответить
Ось це і є лакмусова стрічка для влади та персонально президента. Вивели Баканова з під удару та розслідування, а відповідати є за що. Всі наші гаранти хочуть повтикати відданих корешей на велики державні посади, але ніхто не хоче нести за них відповідальність, та й за себе також. За всі роки влади ніхто з президентів не сказав, що наробив помилок, не попросив пробачення у українців. Мабуть не вважають за потрібне, а парять думками у небі - безгрішні, великі... І все це тому, що пробачає народ усе - брехню, пусті обіцянки, розкрадання, і пам'ять у більшості, як у рибок- гуппі.
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27.02.2025 12:33 Ответить
А що ж так? Лейтенант Ваня Баканов заслужив як мінімум на персональну камеру в СІЗО...
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27.02.2025 12:43 Ответить
Баканову виплатили пів мільйона гривень під час звільнення з СБУ. А виплатили за що мабуть за зраду України. А ще й москалі скоріше теж йому підсипали кремлівських срібняків для Юди. за цю ж зраду . Але колись прийди і патріотична проукраїнська влада . І тоді і бакланов і вся ця прокремлівська нечесть капітулянтів що зараз при владі загримить на довічне ув'язнення за зраду і корупцію, з повною конфіскацією .
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27.02.2025 12:58 Ответить
ДБР своїх не здає! Самі сприяли ворогу, вилучивши клістрони!
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27.02.2025 13:34 Ответить
https://www.youtube.com/@EuropeanSolidarity Європейська Солідарність

😡Я не раз за ці роки ставила питання: «Де Баканов?». Сьогодні з'явилась новина про невтішну розв'язку: Баканов не проходить у жодних справах ДБР. Так повідомили виданню УП у відповідь на запит.
Тобто у ДБР нема питань до людини, за поданням якої Зеленський призначив на посаду агента ФСБ Олега Кулініча. Людина, підлеглі якої, зокрема Андрій Наумов та Сергій Криворучко, були звинувачені в державній зраді та співпраці з московськими спецслужбами... Чиновник, який прямо відповідальний за непідготовку до відбиття московського вторгнення. Керівник СБУ, якого ВР звільняла за діяльність суміжну з держзрадою...
Зате є питання до Петра Порошенка, який забезпечує армію, є питання до Тетяне Чорновол, яка воює. У правоохоронців є питання до бойових генералів, які захищали державу в той час, коли Зеленський заглядав в очі путіну. Є питання до Червінського, який хотів спіймати вагнерівців. А до Баканова, який завів кротів у спецслужбу - питань нема...
📝Софія Федина
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27.02.2025 15:29 Ответить
Питання в іншому, чому він до теперішнього часу не мобілізований? Чи він теж "інвалід"?
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27.02.2025 15:31 Ответить
конечно нет, это же дружбан детства, билетер 95 квартала и просто очкастый задрот как и бенин Оманский Нарик...дбр "занимается" боевыми генералами с подачи татарова и фсбэшнкика Елдака..
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27.02.2025 15:48 Ответить
Прийде час і перевертнями з ДБР теж займуться відповідні служби! Як кажуть знаючі люди, "за базар нужно отвечать!"...
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27.02.2025 17:06 Ответить
"... Баканову виплатили пів мільйона гривень під час звільнення з СБУ...."
Підкажіть , це згідно якого закону ?
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27.02.2025 16:15 Ответить
Мета цієї кровавої дії - це фізичне знищеня зеленским добровольців, котри завадили йьому здати країну у 22 році у Стамбулі. Він зрадник. Всі хто зним працював та працює зараз - це всі ті гниди котри готові віддати ху..у Україну за гроші.
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27.02.2025 16:21 Ответить
... баканов має сидіти в тюрмі, аж тоді можна буде говорити про правосуддя в країні
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27.02.2025 16:33 Ответить
БІдарів трогать. Ніізя
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27.02.2025 16:38 Ответить
Баканов повинен відповідати за все те зло, яке вчинив проти України та її народу. Ганьба владі і президенту, які думають, що ми все забули
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27.02.2025 16:45 Ответить
Всі згідні, що зрадник Баканов повинний сидіти в тюрмі, але проти нього навіть не відкрито кримінальну справу! Чудеса юриспруденції...
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27.02.2025 17:02 Ответить
І стосовно мудака, який призначив цього дятла, теж поки нема провадження…
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27.02.2025 18:00 Ответить
Видно. сівкович з мертвечуком, заборонили зеленськомуб хвоста піднімати, на зрадників УкраІни......
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27.02.2025 18:34 Ответить
Нафіга таке дбр надо?
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27.02.2025 18:58 Ответить
ДеБееР зайняті бойовими генералами. Сцянич нас береже
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27.02.2025 19:15 Ответить
А тіло де в Україні, чи вже дременуло за кордон? Не має тіла,не має й діла?
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27.02.2025 19:28 Ответить
Баканов, Наумов такі типові українські прізвища...
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27.02.2025 20:28 Ответить
ВІН ЖЕ СУСІД,НУ ХТО ЙОГО ПОСАДИТЬ?ОТ МІЛЬЯРДМУЛЬЙОНІВ ДЕРЕВ,АБО ПЕТЮ,ТО ЯК ДВА ПАЛЬЦЯ
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27.02.2025 20:28 Ответить
Якщо я правильно розумію, то ДБР і не мають там розлідувати - розслідування має вести СБУ, а не ДБР, бо тут явна державна зрада.
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27.02.2025 21:34 Ответить
За*бись а х*ле? свой человек...
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27.02.2025 22:09 Ответить
"ДБР не розслідує кримінальних справ щодо Баканова, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ".
Як можна розслідувати те,що не на часі: так можна і на найвеличнішого вийти.
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27.02.2025 22:13 Ответить
Розслідувати справи проти баканова це те ж саме, що розслідувати справи проти зеленського.Шкода, що ця гнида зеленський не втік з України
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27.02.2025 22:18 Ответить
як тільки на наступних виборах ванька почує що фофан програє . то він здристне раніше за всіх за кордон бо інакше він сяде **** в ту камеру звідки випустять червинського
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28.02.2025 06:35 Ответить
дивлячись на дії цих всяких дєбіерів , фсбу та іншої різної шобли в погонах то таке враження що баканови там і далі керують
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28.02.2025 06:59 Ответить
я ж говорю, это стеб с народа, зеленский просто хочет быть с РФ, все, ему не терпиться сказать, "Я хочу быть с РФ, отвалите от меня, я малорос, и будут лизать чоботы русским" зеля раб, он не может без русских хозяев, он кормиться с них.
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28.02.2025 15:41 Ответить
 
 