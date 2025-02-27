ГБР не расследует уголовные дела в отношении Баканова, - СМИ. ДОКУМЕНТ
Бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не фигурирует ни в каких уголовных производствах Государственного бюро расследований.
Об этом говорится в ответе ГБР на запрос "Украинской правды", информирует Цензор.НЕТ.
"В производстве следователей ГБР не находятся уголовные производства в отношении Ивана Баканова", - говорится в ответе бюро.
Иван Баканов
Как известно, Иван Баканов возглавлял СБУ с 2019 по 2022 год. В июле 2022 года он был уволен с должности указом президента Владимира Зеленского, а впоследствии Верховная Рада поддержала его отставку.
Баканова отстранили по статье 47 дисциплинарного устава ВС о "Невыполнении служебных обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжким последствиям".
После бывший руководитель Службы безопасности Украины подтвердил, что получил свидетельство адвоката в Полтавской области.
Сообщалось, что Баканову выплатили почти полмиллиона гривен при увольнении из СБУ.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов объяснил, почему Баканов должен сидеть в тюрьме и отвечать за государственную измену и не имеет права быть на свободе.
Пожалуйста, подождите...
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нагороди кдб-стів на @уйлостані ще досі не розсекречені
фсба хіба гірша?
не треба тулити за наумова - це фальшціль, не доріс цей клієнт до цього
а з "буратіною" дійсно вийшло смішно... до кривавих сліз...
сбуфілію фсб
ПреЗедент береже Ваньку - сядуть разом, щоб не нудно було...
Чи в них правдний гнів тільки стосовно велосипедистів ?
слово, друг, партнер, свояк, колега, одногрупник та ще багато слів, зеленського та його оточення
є недоторканими більше ніж депутати ВР,
Якщо злочинці - друзі Зеленського - їх рухати не можна - то ''святі'' люди...
😡Я не раз за ці роки ставила питання: «Де Баканов?». Сьогодні з'явилась новина про невтішну розв'язку: Баканов не проходить у жодних справах ДБР. Так повідомили виданню УП у відповідь на запит.
Тобто у ДБР нема питань до людини, за поданням якої Зеленський призначив на посаду агента ФСБ Олега Кулініча. Людина, підлеглі якої, зокрема Андрій Наумов та Сергій Криворучко, були звинувачені в державній зраді та співпраці з московськими спецслужбами... Чиновник, який прямо відповідальний за непідготовку до відбиття московського вторгнення. Керівник СБУ, якого ВР звільняла за діяльність суміжну з держзрадою...
Зате є питання до Петра Порошенка, який забезпечує армію, є питання до Тетяне Чорновол, яка воює. У правоохоронців є питання до бойових генералів, які захищали державу в той час, коли Зеленський заглядав в очі путіну. Є питання до Червінського, який хотів спіймати вагнерівців. А до Баканова, який завів кротів у спецслужбу - питань нема...
📝Софія Федина
Підкажіть , це згідно якого закону ?
Як можна розслідувати те,що не на часі: так можна і на найвеличнішого вийти.