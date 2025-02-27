Мерц встретился с Кристерссоном: Вместе мы стремимся к экономической силе, безопасности и поддержке Украины. ФОТО

Победитель выборов в Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон встретились в Берлине, чтобы обсудить будущее сотрудничества между странами, экономическую политику ЕС и поддержку Украины.

Об этом Мерц и Кристерссон написали в своих соцсетях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Вместе мы стремимся к экономической силе, безопасности и поддержке Украины", - отметил Мерц в соцсети Х (Twitter).

Кристерссон подчеркнул, что стал первым иностранным лидером, который встретился с Мерцом после выборов 23 февраля. Он отметил важность немецко-шведского экономического сотрудничества и общих приоритетов в рамках ЕС.

"Германия является ближайшим торговым партнером Швеции. Когда процветает Германия - процветает и Швеция. Мы обсудили повышение конкурентоспособности, приоритеты ЕС и поддержку Украины. С нетерпением жду сотрудничества с новым немецким правительством", - отметил Кристерссон в соцсети Х (Twitter).

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