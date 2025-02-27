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Мерц встретился с Макроном: Вместе наши страны могут достичь большего для Европы

Макрон встретился с Мерцом

Вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже 26 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По итогам разговора в Елисейском дворце, длившегося три часа, оба политика продемонстрировали готовность к тому, чтобы начать новую главу в германо-французских отношениях, приводит заявление блока ХДС/ХСС агентство dpa. В нем также говорится, что переговоры прошли в исключительно дружественной атмосфере, а политики достигли согласия по ряду тем и нашли отправные точки для совместных инициатив.

Мерц опубликовал фотографию с Макроном на своей странице в социальной сети X, поблагодарив французского лидера за дружбу и доверие к немецко-французским отношениям.

"Вместе наши страны могут достичь большего для Европы", - написал Мерц на немецком и французском языках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц едет на встречу к Макрону для обсуждения политической ситуации в ФРГ и трансатлантических отношений, - Politico

Автор: 

Макрон Эмманюэль (1295) Фридрих Мерц (55)


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27.02.2025 09:59 Ответить
Таурусы привезут скоро.
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27.02.2025 10:09 Ответить
та да шось треба робити , бо у голові товарищив маска з трампом - краснова, геополітичний дерібан на трьох ,між сі , ху* лом та маском...там програма, відходу ЄС до московії а все інше між китаєм та США...перспектива невесела ...треба давати Тауриси Україні для початку , тим більше шо сам виробник цього хоче ...
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27.02.2025 10:40 Ответить
А також можуть і не досягнути
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27.02.2025 11:24 Ответить
 
 