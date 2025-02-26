Мерц едет на встречу к Макрону для обсуждения политической ситуации в ФРГ и трансатлантических отношений, - Politico

Кандидат в канцлеры блока-победителя парламентских выборов в Германии ХДС/ХСС Фридрих Мерц посетит Париж для встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что Мерц едет, чтобы обсудить "деликатные" вопросы, ожидается, что визит будет посвящен политической ситуации в Германии после выборов и текущим коалиционным переговорам, а также трансатлантическим отношениям в продолжение переговоров Макрона с президентом США Дональдом Трампом.

Мерц едет, чтобы обсудить "чувствительные" вопросы, и, как ожидается, сосредоточится на политической ситуации в Германии после выборов и текущих коалиционных переговорах, а также на трансатлантических отношениях после переговоров Макрона с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также: Моим приоритетом будет укрепление Европы, чтобы достичь независимости от США, - Мерц

Выборы в Бундестаг в Германии

Напомним, что на досрочных выборах в Бундестаг, которые состоялись в воскресенье, 23 февраля, одержал победу консервативный блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), который набирает 29% голосов избирателей. Христианско-демократический союз возглавляет Фридрих Мерц.

На втором месте - ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - с 19,5 %. Социал-демократическая партия действующего канцлера Олафа Шольца на третьем месте с результатом 16%. Леволиберальная партия "Союз-90/Зеленые" набирает 13,5%.

Читайте также: Мерц начал коалиционные переговоры с социал-демократами Шольца по формированию нового правительства