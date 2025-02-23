Моим приоритетом будет укрепление Европы, чтобы достичь независимости от США, - Мерц
Лидер ХДС (Христианско-демократический союз - Ред.), побеждающий на выборах в Германии, Фридрих Мерц заявил, что будет работать над независимостью Европы от США.
Об этом пишет DW, передает Цензор.НЕТ.
"Для меня абсолютным приоритетом будет укрепление Европы шаг за шагом, чтобы мы достигли независимости от США", - заявил Мерц.
Он также считает, что администрация Трампа "в значительной степени безразлична" к судьбе Европы.
Он также сравнил вмешательство правительства США в избирательную кампанию в Германии с манипуляциями со стороны России.
Выборы в Бундестаг в Германии
Напомним, что на досрочных выборах в Бундестаг, которые состоялись в воскресенье, 23 февраля, лидирует консервативный блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), который набирает 29% голосов избирателей. Христианско-демократический союз возглавляет Фридрих Мерц.
На втором месте - ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - с 19,5 %. Социал-демократическая партия действующего канцлера Олафа Шольца на третьем месте с результатом 16%. Леволиберальная партия "Союз-90/Зеленые" набирает 13,5%.
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Пусть трупин радуется что Германия не дает ракеты.
Впевнену урядову більшість Мерц міг би отримати в Бундестазі на пару з партією "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яка посіла друге місце на виборах. Але з цією ультраправою партією, офіційно визнаною частково правоекстремістською, Мерц ще перед виборами виключив створення коаліції. Залишаються або соціал-демократи, або зелені.
війна в ЄС відсувається до кордонів між руснею та китаєм ... а трамп зі своїм шоблом кегебістів будуть їздити до Німеччині на терміни по черзі !!!👍🇩🇪
Там в США, що не представник уряду, призначеного Тампоном, то рідкісна потвора, суцільне відбірне лайно, ще Вейса треба не забути, який тиждень тому у Мюнхені поливав поносом Європу і перед виборами у Бундестаг, втручався у внутрішні справи ФРН (та й Румунії) і агітував за "Альтернативу".
Слово "незалежність" - добре, але... Але коли після нього йдуть "незалежність від США (чи від РФ)", то це дуже погано, тому що тут мають місце слова "США" і "РФ", які АВТОМАТИЧНО ПІДСВІДОМО ПОВЕРТАЮТЬ НАШІ ДУМКИ до США або РФ.
А ЦЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО МИ ПІДСВІДОМО АВТОМАТИЧНО ПОВЕРТАЄМО СЕБЕ ЦИМИ СЛОВАМИ У ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ЦИХ СУБ'ЄКТІВ.
Тому значно краще формулювати ці ідеї не як "незалежність від чогось чи когось", а як "САМОСТІЙНІСТЬ", тобто, ЗДАТНІСТЬ І СПРОМОЖНІСТЬ ДОСЯГАТИ НАШИХ ЦІЛЕЙ НАШИМИ ВЛАСНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ!
Самостійність - необхідна умова для незалежності (незалежності немає без самостійності).
Одна надежда на Германию, что именно она станет европейским лидером и сможет объединить вокруг себя все страны, чтобы противостоять хамству и цинизму озверевшей Америки!
У всех, кто за справедливость и свободу должен быть один лозунг - мир без трампа и путлера!