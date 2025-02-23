Моим приоритетом будет укрепление Европы, чтобы достичь независимости от США, - Мерц

Лидер ХДС (Христианско-демократический союз - Ред.), побеждающий на выборах в Германии, Фридрих Мерц заявил, что будет работать над независимостью Европы от США.

Об этом пишет DW, передает Цензор.НЕТ.

"Для меня абсолютным приоритетом будет укрепление Европы шаг за шагом, чтобы мы достигли независимости от США", - заявил Мерц.

Он также считает, что администрация Трампа "в значительной степени безразлична" к судьбе Европы.

Он также сравнил вмешательство правительства США в избирательную кампанию в Германии с манипуляциями со стороны России.

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Выборы в Бундестаг в Германии

Напомним, что на досрочных выборах в Бундестаг, которые состоялись в воскресенье, 23 февраля, лидирует консервативный блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), который набирает 29% голосов избирателей. Христианско-демократический союз возглавляет Фридрих Мерц.

На втором месте - ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - с 19,5 %. Социал-демократическая партия действующего канцлера Олафа Шольца на третьем месте с результатом 16%. Леволиберальная партия "Союз-90/Зеленые" набирает 13,5%.

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