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Моим приоритетом будет укрепление Европы, чтобы достичь независимости от США, - Мерц

Фридрих Мерц

Лидер ХДС (Христианско-демократический союз - Ред.), побеждающий на выборах в Германии, Фридрих Мерц заявил, что будет работать над независимостью Европы от США.

Об этом пишет DW, передает Цензор.НЕТ.

"Для меня абсолютным приоритетом будет укрепление Европы шаг за шагом, чтобы мы достигли независимости от США", - заявил Мерц.

Он также считает, что администрация Трампа "в значительной степени безразлична" к судьбе Европы.

Он также сравнил вмешательство правительства США в избирательную кампанию в Германии с манипуляциями со стороны России.

Читайте: Мы не ищем свободы и мира на коленях у Путина, - Мерц отверг сотрудничество с ультраправой "АдН"

Выборы в Бундестаг в Германии

Напомним, что на досрочных выборах в Бундестаг, которые состоялись в воскресенье, 23 февраля, лидирует консервативный блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), который набирает 29% голосов избирателей. Христианско-демократический союз возглавляет Фридрих Мерц.

На втором месте - ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - с 19,5 %. Социал-демократическая партия действующего канцлера Олафа Шольца на третьем месте с результатом 16%. Леволиберальная партия "Союз-90/Зеленые" набирает 13,5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это горький результат, - Шольц признал поражение на выборах и поздравил Мерца с победой

Автор: 

Германия (7106) США (27336) Евросоюз (17343) Фридрих Мерц (171)


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Топ комментарии
+29
Для цього потрібно спочатку скасувати право вето в ЄС, щоб поодинокі підари куплені пуйлом не могли блокувати безпекові ініціативи більшості.
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23.02.2025 23:00 Ответить
+10
Маск ідіот. Знаючи точно, що альтернатива точно не створить коаліцію почав відкрито за неї агітувати. Венс поводив себе як віце-король перед аборигенами. Таке не забудуть.
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23.02.2025 23:50 Ответить
+8
Ну вот, вместо авто начинай штамповать танки и снаряды. Это рост экономики, рабочие места и тд..плюс оборона
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23.02.2025 23:01 Ответить
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Чи будуть в України ракети Таурус для русні ?
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23.02.2025 22:59 Ответить
А ти гадаєш вони 10 тисяч для страху пустили вже, як той Арєшнік ? А В Алеппо чого так старанно пілоти ВКС нищили квартал за кварталом ? Тренувались, та не дуже.
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24.02.2025 00:02 Ответить
Ні, вони просто 3 роки підряд пускають ракети за ракетами, щоб завдати нам якнайвідчутнішого урону і ніяк не можуть нас - таку маленьку державу у порівнянні з ними нагнути. А тут є міф, що якісь 100 Таурусів і Атакамс щось там вирішать. Не вирішать ракети абсолютно НІЧОГО
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24.02.2025 00:14 Ответить
Нагнути чи поцілити ? Міф - це вигадка. Дійсно що 100 Таурусів не змінять хід війни. Але вплинуть на голови ... дегенератів. Буря в пустелі - це місяць авіабомбардувань, десятки тисяч авіавилетів, сотні тисяч ракет та крилатих. І все знайшлось ... на складах.
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24.02.2025 00:24 Ответить
Припустили це що значить? Думаєте кілька десят чи навіть сотня Таурусів якось вплине на хід війни? Будьте трохи серйозні, а не як діти
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24.02.2025 00:10 Ответить
Вже обісрався на болотах?
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24.02.2025 02:53 Ответить
Десяток, або два ракет і великого складу *********** немає. А це суттєво впливає на бойові дії.
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23.02.2025 23:39 Ответить
На кордони Польщі ж не вийшли. То не допомогло ?
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24.02.2025 00:03 Ответить
Після Мюнхенської конференції Європа трохи отямилась. Треба бути такими сильними як старший брат. Тоді не треба постійно дивитись у рот цьому брату. Бо він почав молоти казна-що. Під старість.
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24.02.2025 00:05 Ответить
Ніхто не отямився. Далі порожніх балачок справи не підуть. Так вони всі 3 роки були. Ти під старість вже зовсім думати розучився.
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24.02.2025 07:37 Ответить
Треба не тільки мати лук та стріли, а й вміти стріляти у ціль. Нам треба вміти робити все.
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23.02.2025 23:41 Ответить
Boo Baa #602282 Если хоть одна ракета Таурус попадет по расположению командного пункта/складу хранения/НПЗ это действительно не поможет.

Пусть трупин радуется что Германия не дает ракеты.
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24.02.2025 01:20 Ответить
Для цього потрібно спочатку скасувати право вето в ЄС, щоб поодинокі підари куплені пуйлом не могли блокувати безпекові ініціативи більшості.
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23.02.2025 23:00 Ответить
Ну вот, вместо авто начинай штамповать танки и снаряды. Это рост экономики, рабочие места и тд..плюс оборона
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23.02.2025 23:01 Ответить
А хто буде фінансувати?
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23.02.2025 23:48 Ответить
Вже обісрався на болотах?
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24.02.2025 02:56 Ответить
Слова гарні ,подивимося на справи .
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23.02.2025 23:02 Ответить
Британію і Україну з Туреччиною беріть в ЄС!
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23.02.2025 23:05 Ответить
Зміцнення Європи буде лише зі зміцненням української армії.
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23.02.2025 23:05 Ответить
Мерц неодноразово критикував "повільні та нерішучі" дії німецького уряду щодо постачання Києву *********** і передових систем озброєння. Так, він закликав Німеччину надати Києву крилаті ракети TAURUS, проти чого виступав Олаф Шольц. "Крилаті ракети TAURUS дозволили б Україні серйозно порушити лінії постачання російської армії", - заявив Мерц .

Впевнену урядову більшість Мерц міг би отримати в Бундестазі на пару з партією "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яка посіла друге місце на виборах. Але з цією ультраправою партією, офіційно визнаною частково правоекстремістською, Мерц ще перед виборами виключив створення коаліції. Залишаються або соціал-демократи, або зелені.
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24.02.2025 00:05 Ответить
Наконец-то немцы готовы вернуться в мировую политику голосом разума и могуществом своей экономики и научного потенциала только без перегибов в стиле 3 рейха.
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23.02.2025 23:08 Ответить
В аккурат вслед за Японцами.
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23.02.2025 23:10 Ответить
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23.02.2025 23:16 Ответить
Для начала ему надо попросить убрать Трампа все свои военные базы и объекты с территории Германии, а уже потом можно там говорить про какую-то независимость от США
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24.02.2025 00:37 Ответить
Це свято! - кремлівське трампо буде боятись бити нас увідкриту… прийдеться озиратись на Європу.
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23.02.2025 23:21 Ответить
Авжеж захист Європи від кацапів це дуже добре. Але хто захистить німців і українськіх біженців від терористів з дикунськіх країн?
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23.02.2025 23:27 Ответить
Завтра Макрон Трампу повезе пред'яву. Демократи в конгресі рознесуть Трампа за мудрі рішення.
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23.02.2025 23:41 Ответить
Україна не проти мати союзником Сильну США, і за партнера Сильну Європу. Сильні друзі краще за корейців.
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23.02.2025 23:43 Ответить
Для початку, зроби Німеччину знову великою!
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23.02.2025 23:46 Ответить
Скільки разів вже обіцяли. Америка ніколи не дочекається цього щасливого дня.
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23.02.2025 23:47 Ответить
Маск ідіот. Знаючи точно, що альтернатива точно не створить коаліцію почав відкрито за неї агітувати. Венс поводив себе як віце-король перед аборигенами. Таке не забудуть.
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23.02.2025 23:50 Ответить
з перемогою Мерц!!!
війна в ЄС відсувається до кордонів між руснею та китаєм ... а трамп зі своїм шоблом кегебістів будуть їздити до Німеччині на терміни по черзі !!!👍🇩🇪
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24.02.2025 00:03 Ответить
З втратою впливу на Європу США перетвориться на регіонального лідера. З Канадою і Мексикою горшки побив. Союзників більше не буде. Путькин кине. Долар обвалиться.
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23.02.2025 23:59 Ответить
Ще рано щось казати.
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24.02.2025 00:02 Ответить
ржавый верит голосам в своей голове и своим недолугым советникам о том, что если дать русне все, то русня будет на стороне америке во время возни с китаем.
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24.02.2025 00:10 Ответить
Ублюдочное ***** таки добилося розколу між США і Європою. Єдина надія, що це скоро закінчиться і США з Європою будуть як раніше.
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24.02.2025 00:01 Ответить
********** рыжий не досидит до конца срока если и с ЕС разосрется. Мерцу силы, твердости и решимости. Сцаной тряпкой да по ********** харям, а Украине *Таурусы*.
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24.02.2025 01:49 Ответить
Трампон і Маск, мабуть, зляться на оперативну заяву Мерца ще до оголошення результатів виборів, що до коаліції не потраплять шанувальники Х-уйла із "Альтернативи", до якої "альтернативщики" чомусь одразу почали напрошувалися.
Там в США, що не представник уряду, призначеного Тампоном, то рідкісна потвора, суцільне відбірне лайно, ще Вейса треба не забути, який тиждень тому у Мюнхені поливав поносом Європу і перед виборами у Бундестаг, втручався у внутрішні справи ФРН (та й Румунії) і агітував за "Альтернативу".
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24.02.2025 01:58 Ответить
Україна більше ніколи не повинна допустити щоб Європа купувала кацапський газ. Але поки з СПГ і нафтою петляють. Навіть найвірніші "друзі".
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24.02.2025 04:41 Ответить
Норвегія? Катар? Ні, не чули. MAGA в голові це діагноз
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24.02.2025 05:07 Ответить
Слова і речення-формули нас програмують.

Слово "незалежність" - добре, але... Але коли після нього йдуть "незалежність від США (чи від РФ)", то це дуже погано, тому що тут мають місце слова "США" і "РФ", які АВТОМАТИЧНО ПІДСВІДОМО ПОВЕРТАЮТЬ НАШІ ДУМКИ до США або РФ.
А ЦЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО МИ ПІДСВІДОМО АВТОМАТИЧНО ПОВЕРТАЄМО СЕБЕ ЦИМИ СЛОВАМИ У ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ЦИХ СУБ'ЄКТІВ.

Тому значно краще формулювати ці ідеї не як "незалежність від чогось чи когось", а як "САМОСТІЙНІСТЬ", тобто, ЗДАТНІСТЬ І СПРОМОЖНІСТЬ ДОСЯГАТИ НАШИХ ЦІЛЕЙ НАШИМИ ВЛАСНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ!

Самостійність - необхідна умова для незалежності (незалежності немає без самостійності).
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24.02.2025 03:06 Ответить
80 років життя під наглядом. Це буде важко, якщо взагалі можливо. У людей при такій довгій залежності відбуваються фізіологічні зміни в мозку. Не бачите яка у них паніка, коли американці сказали їм послати миротворців. Самотність і страх без Америки.
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24.02.2025 04:54 Ответить
Это самые умные слова, которые только можно было сказать!

Одна надежда на Германию, что именно она станет европейским лидером и сможет объединить вокруг себя все страны, чтобы противостоять хамству и цинизму озверевшей Америки!

У всех, кто за справедливость и свободу должен быть один лозунг - мир без трампа и путлера!
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24.02.2025 08:21 Ответить
 
 