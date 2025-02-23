Это горький результат, - Шольц признал поражение на выборах и поздравил Мерца с победой
Канцлер Германии и глава Социал-демократической партии Олаф Шольц признал поражение своей политической силы на внеочередных выборах в Бундестаг, которые состоялись в воскресенье, 23 февраля. Также Шольц поздравил лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца с победой.
Об этом пишут Rhein-Neckar-Zeuitung и Bild, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это горький результат выборов для Социал-демократической партии, это также поражение на выборах", - сказал немецкий политик.
Шольц поблагодарил всех членов СДПГ за их участие в кампании и поздравил ХДС/ХСС, и в частности Фридриха Мерца.
Также Шольц заявил, что будет занимать свою должность "до последнего дня", но дал понять, что не будет иметь никакого отношения к формированию нового правительства.
"Теперь другие должны найти способ сформировать правительство", - добавил напоследок канцлер.
Выборы в Бундестаг в Германии
Напомним, что на досрочных выборах в Бундестаг, которые состоялись в воскресенье, 23 февраля, лидирует консервативный блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), который набирает 29% голосов избирателей. Христианско-демократический союз возглавляет Фридрих Мерц.
На втором месте - ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - с 19,5 %. Социал-демократическая партия действующего канцлера Олафа Шольца на третьем месте с результатом 16%. Леволиберальная партия "Союз-90/Зеленые" набирает 13,5%.
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Ранее Фридрих Мерц и действующий канцлер Шольц https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/02/10/7204578/ подтвердили, что по-разному смотрят на поставки Taurus Украине.
Зауважу, спостерігала вже майже місяць - 20 % унацисьів в були вже давно . Далеко навіть до вкидів Маска у Х різних скомепльованих відосів в підтримку АфД , відео- виступу на їхній передвиборчій конференції .. А зустріч Венса з лідеркою точно не додала.
ВНімеччині лиш бувша Східна совкова з імігрантами совками на голці ТБ Кремля дає ВИСОЧЕЗНІ РЕЗУЛЬТАТИ націстам , але там депрсивні землі Німеччини . В західній теж немалий 14 % - в середньму вийшло 20 .
А російських німців тут дуже багато, і всі одразу одержали громадянство. А середній IQ... ну, таке... І російське ТБ майже у кожного.
не гикаються ?
А те що нам потрбно - KEPD-150/350 TAURUS
Йди, падло, за своїм сруським кораблем! У твоє АдГ-шне пекло!!!
как раз наоборот, ни нашим ни вашим это не принципы
Український народ пережив катів СССР від Леніна до Горбачова. Український народ пережив Висилки, Червоний террор, Голодомор, систематичне знищення нашої Історії, нашої Віри, нашої культури, нашої нації.
Не було ні одного століття без війни українців проти окупантів. Нема ні одного сантиметра на українській землі, де би не згинув окупант.
На очах українського народу зароджувалися великі і могутні імперії. На очах українського народу ці імперії і розсипалися розчинившись в історії. Український народ бачив як до влади в США прийшов черговий диктатор Трамп, український народ його і проведе в минуле так як він провів попередників Трампа.
і в нас такі є - але зараз не на службі
Й тут головне питання - а ні й Франції , а ні у Германії з точки зору національної політики не існує поміркованних правих правих . Й галісти у Франції , й ХДС у Дойчі -- в цьому питанні вони нічим не відрізнюются від лівих й навіть вкрай лівих . Вони визнають , що колонізація Африки це абсолютне зло, що папуасів теж є "національно визвольна боротьба" (ну прям по Марксу со Снікерсом) . А крім того вони усі абсолютно за "мультікультурізм" . Тобто в них курина сліпота -- вони не бачать як скоро єтнічні європейці в плані цівілізаційному стануть меньшісттю . Вони не бажать бачити , що через років 70 в них не буде ніякою Конституції , ніяких свобод й прав людини , якщо ця людина буде кафіром . Більш того , усюди буде панувати шаріат й хіджаб ... Й тільки такі ось крайні-праві кажуть в голос про проблеми етнічного поглинання . Коли у той же Франції йще років 20 тому й це Ліпен батько це казав -- 90% соціалки поглинала мусультаська спільнота ... До речі , й перемогу Трампа гарантувала "курина сліпота" усяких "бідонів" , що не бажали бачити процес поглинання Европейської цівілізацію у себе дома азіатами й африканцями !!!
А знаєте йще чому так спокійно це спийняли -- йще й тому, що цей геноцид аж ніяк не вписуєтся в їх струмку теорію про "визволення народів" , бо британці й французи будували залізницю й школу , заснували освіту там де без "колонізаторів" її б не було й через 700 років . Бо що б народ справді захотів "визволення" йому спочатку потрібно стати народом в ********* розумінню а не по лекалам раннього неоліту
Я написав дуже просто й майже гаслами . Ніякого відношення до України перемога орбано-трампів , та кричущі успіхи ліпеніхи з альтернативами до відношення тих (що за них голосував) до українців не має -- жодного зв"язку . А причина у тому, що на правому флангу виник вакуум через те що усякі голісти та ХДСники значно полівіли й значну кількість , хто категорично проти окупації Европи пан-ісламістами нема кому захищати , ось вони й хапаются за авантюристів різного толку .
Ви питаєте , тут же агресія ***** в 1-2 тисячі кілометрів ... Кожень день гине більше сотні людей й до тисячі НЕлюдей - орків ... гомо-еректуси теж жива істота ... а ось цих (з ЕС) хвилює , що буде з їх доньками після гуртового згвалтування прововірними . А ось я питаю , а скільки підтримувало вступ у НАТО в 2013 (тобо якихось 12 років тому) ?! А я відповім -- 18-20% ... 80% крітичних ідіотів вірили , що "позаблоковий статус" врятуя стравуса від нападу гієни ... Й цим людям майже 20 років розповідали , про Крути , про Голодомор , про вбивство 30 польських офіцерів ... Мій крайщий товариш, що КПІ закінчував йще в 2008 мені казав , мовляв пютенг не дуже любить Україну , але він "крутий" -- справжній чоловік ... Мовляв ворога требо поважать , Й він в 2004 році голосував за Юща , в 2010 за Юлю , в 2014 теж за Юлю , а в 2019 за Гріценка ...
Що тут казать про дизорієнтованних мешканців поки йще мирного ЕС ... Що казать про трампістів ... що за Атлантикою взагалом !!!
Не будьте наівними - не підпадайте під пропаганду ***** -- ніякого відношення до постачання зброї в Україну програш Шольца відношення не має . Навіть успіх "альтернативи" майже ніяк не пов"язаний з нашею війною ... Виключно унутрішні розбірки самих німців ...
Тут майже ніхто не розуміє, що жителі ЕС чим далі від москви тим меньше усвідомлюють загрозу ... Провести елементарну аналітику й зпрогнозувати загрозу таке вміє наіть й в розвинутому європейскому соціумі тільки 10-15% населення . Інші живуть побутовими проблемаи й політику не заглиблюються . Українці останні 20 років набагато крайщими були в прогнозуванні за тих ЄСників ... особливо десь у Іспаніях чи Ісландіях ... Так було й в 1939 , так є й зара ... Чемберлен й Деладье не були малими дітьми .. але воно привезло британцям мир в березні 1939 року !!! А на відповідь Черчилля (Чемберлєну) була тонна гнівних засудженнь цьому "довічному песімісту" .
Німеччина - банкрут, підприємства закриваються зі швидкістю доміно. Люди втрачають роботу і не можуть оплатити свої квартири. Соціальне, відносно доступне, житло зайняли біженці, мільйони яких нагнав у Німеччину хуьло. У результаті зростає проросійська партія АдН.
І, якщо Мерц не вижене біженців з Німеччини, то на наступних виборах АдГ стане першою і канцлером може стати проросійський лідер АдГ