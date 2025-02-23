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Это горький результат, - Шольц признал поражение на выборах и поздравил Мерца с победой

Шольц о результатах выборов

Канцлер Германии и глава Социал-демократической партии Олаф Шольц признал поражение своей политической силы на внеочередных выборах в Бундестаг, которые состоялись в воскресенье, 23 февраля. Также Шольц поздравил лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца с победой.

Об этом пишут Rhein-Neckar-Zeuitung и Bild, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это горький результат выборов для Социал-демократической партии, это также поражение на выборах", - сказал немецкий политик.

Шольц поблагодарил всех членов СДПГ за их участие в кампании и поздравил ХДС/ХСС, и в частности Фридриха Мерца.

Также Шольц заявил, что будет занимать свою должность "до последнего дня", но дал понять, что не будет иметь никакого отношения к формированию нового правительства.

"Теперь другие должны найти способ сформировать правительство", - добавил напоследок канцлер.

Читайте также: Шольц призвал Европу объединиться: из-за Украины и для собственной безопасности

Выборы в Бундестаг в Германии

Напомним, что на досрочных выборах в Бундестаг, которые состоялись в воскресенье, 23 февраля, лидирует консервативный блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), который набирает 29% голосов избирателей. Христианско-демократический союз возглавляет Фридрих Мерц.

На втором месте - ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - с 19,5 %. Социал-демократическая партия действующего канцлера Олафа Шольца на третьем месте с результатом 16%. Леволиберальная партия "Союз-90/Зеленые" набирает 13,5%.

Читайте также: ХДС/ХСС во главе с Мерцем побеждает на выборах в Бундестаг в Германии, - экзитполы

Автор: 

выборы (24765) Германия (7106) Шольц Олаф (912) Фридрих Мерц (171)


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Топ комментарии
+49
Олаф звичайно нерішучий, але треба подякувати йому та його уряду та Німеччини вцілому, бо німці, другі по розміру допомоги Україні.
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23.02.2025 20:57 Ответить
+32
Хоча Шольц і був ліверною ковбасою!!Але Україна і Українці мають бути вдячні йому та німецькому народу за підтримку та допомогу,Німечина навідміну від Макрона меньше балакала але більше діяла,і це факт!!!
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23.02.2025 20:59 Ответить
+27
Шольцю дяка за все що зробив для України. Міг би більше, звичайно, але маємо що маємо. Він один з небагатьох політиків з принципами...
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23.02.2025 21:00 Ответить
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23.02.2025 20:51 Ответить
Надо было дать Украине Таурусы ,тогда может быть и победил а так теперь Метц даст.
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23.02.2025 20:52 Ответить
Щас. Уже мелькнуло заявление от Мерца, что он не против, чтобы дать их нам, но ... при согласнии всех членов НАТО.
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23.02.2025 20:56 Ответить
При согласии Франции и Англии...
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23.02.2025 21:34 Ответить
фіца й орбана.
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23.02.2025 21:57 Ответить
Читай у низу, знаток.
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23.02.2025 22:08 Ответить
"Мы должны быть готовы поставлять, но только в случае, если мы договоримся с нашими европейскими партнерами, и здесь я говорю о Британии и Франции (которые также располагают ракетами большой дальности) о распределении ролей", - заявил вероятный будущий канцлер Германии.

Ранее Фридрих Мерц и действующий канцлер Шольц https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/02/10/7204578/ подтвердили, что по-разному смотрят на поставки Taurus Украине.
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23.02.2025 21:48 Ответить
Спасибо, это уже легче (хоть не с Орбаном договариваться, кофе не напасешься).
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23.02.2025 22:07 Ответить
Мерц - кремень.
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23.02.2025 22:09 Ответить
Ви впевнені за нього? Як казав один, я навідь за себе не впевнений, хотів пернуть, а обісрався. А ви говорите - тепер Метц дасть.
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23.02.2025 21:15 Ответить
Пан Мерц ,Очікуємо та сподіваємося.
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23.02.2025 20:52 Ответить
Ожидается, что AfD получит вторую по величине долю голосов, поскольку правая партия https://www.bbc.com/news/articles/cy082dn7rkqo среди молодых избирателей и получила поддержку Маска и вице-президента Джей Ди Вэнса - ожидается, что ее выступление будет лучшим из любой крайне правой партии в Германии со времен Второй мировой войны, а лидер Элис Вайдель https://www.bbc.com/news/live/ckg82wwrwy6t?post=asset%3Acd20469a-df70-405a-a8f4-3a95fdc8d5f7#post приветствовала "исторический результат".

Зауважу, спостерігала вже майже місяць - 20 % унацисьів в були вже давно . Далеко навіть до вкидів Маска у Х різних скомепльованих відосів в підтримку АфД , відео- виступу на їхній передвиборчій конференції .. А зустріч Венса з лідеркою точно не додала.

ВНімеччині лиш бувша Східна совкова з імігрантами совками на голці ТБ Кремля дає ВИСОЧЕЗНІ РЕЗУЛЬТАТИ націстам , але там депрсивні землі Німеччини . В західній теж немалий 14 % - в середньму вийшло 20 .
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23.02.2025 21:50 Ответить
Буквально вчора я мала спілкування з однією моєю співробітницею з російських німців, яка дуже переконано сказала: "Я в політиці не розуміюсь, але всі росіяни голосують за АфД, тому я проголосую за АфД!" Усі мої спроби пояснити, що це за партія, і чому не треба за неї голосувати, розбилися про жорстке: "Мені сказали, за кого голосувати, і я проголосую!"
А російських німців тут дуже багато, і всі одразу одержали громадянство. А середній IQ... ну, таке... І російське ТБ майже у кожного.
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23.02.2025 22:16 Ответить
російський хвойди - жити у Німеччині, голосувати за путінців .
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24.02.2025 01:37 Ответить
Ліверна ковбаса протухла...
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23.02.2025 20:53 Ответить
Головне що твій сцарь пиня самий удачлівий в етом мірє
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23.02.2025 20:58 Ответить
хЄр Штольц, що там TAURAS ?
не гикаються ?
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23.02.2025 20:56 Ответить
TAURAS - то пиво!

А те що нам потрбно - KEPD-150/350 TAURUS
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23.02.2025 21:09 Ответить
Вітаємо в реальності Олаф!
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23.02.2025 20:56 Ответить
Олаф звичайно нерішучий, але треба подякувати йому та його уряду та Німеччини вцілому, бо німці, другі по розміру допомоги Україні.
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23.02.2025 20:57 Ответить
Це того що був ні риба, ні м'ясо у важливих рішеннях. Хоча зберіг країну від великих потрясінь. Буде тепер просто депутатом.
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23.02.2025 20:57 Ответить
як формується коаліція? чи не прийдуть друзі маска до влади?
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23.02.2025 21:02 Ответить
Ти нащо на свинячій тут сереш? Буде гарна проукраїнська коаліція. Так що не скавучи, кацапчик)
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23.02.2025 21:46 Ответить
Какцап йди за руським кораблем на х й дно"
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24.02.2025 03:43 Ответить
GICKO_ BANAN , ви питали, як можна бути такою сволотою, щоб жити у Німеччині і голосувати за путіна та його шавок?! Ось приклад!

Йди, падло, за своїм сруським кораблем! У твоє АдГ-шне пекло!!!
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24.02.2025 13:08 Ответить
Такої м'якотілості ніхто й не очікував ,коли тебе обирали(Не здивувало,щасливо на трасі))
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23.02.2025 20:57 Ответить
Хоча Шольц і був ліверною ковбасою!!Але Україна і Українці мають бути вдячні йому та німецькому народу за підтримку та допомогу,Німечина навідміну від Макрона меньше балакала але більше діяла,і це факт!!!
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23.02.2025 20:59 Ответить
Шольцю дяка за все що зробив для України. Міг би більше, звичайно, але маємо що маємо. Він один з небагатьох політиків з принципами...
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23.02.2025 21:00 Ответить
"один з небагатьох політиків з принципами"
как раз наоборот, ни нашим ни вашим это не принципы
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23.02.2025 21:09 Ответить
Зараз українських будут дуже вдячно поливати брудом Шольца, який зробив дуже багато для України.
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23.02.2025 21:00 Ответить
Слава Богу, що не курка з АдН!
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23.02.2025 21:01 Ответить
Любимчики Маска дохера голосів назбирали
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23.02.2025 21:01 Ответить
повертайте мельника, комусь треба з українського носака в німецьке рило дати.
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23.02.2025 21:03 Ответить
Багатьом європейцям не вистачає заліза у яйцях, ніхто не хоче стати рушієм ядерного конфлікту, яким усіх залякав пуцька. Одна надія на Мак(а)рона та на бриттів+прибалтів з Польщею. Можливо, зараз - і на Мерца... Подивимось.
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23.02.2025 21:05 Ответить
Як сказав один розумний чоловік - у Шольца по життю завжди переляканий вигляд. Для чого йому взагалі потрібно було ставати канцлером?
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23.02.2025 21:05 Ответить
Український народ пережив звірства сімейства Чінгісхана, звірства царів московської та російської імперій від Івана Грозного до сім'ї Романових.

Український народ пережив катів СССР від Леніна до Горбачова. Український народ пережив Висилки, Червоний террор, Голодомор, систематичне знищення нашої Історії, нашої Віри, нашої культури, нашої нації.

Не було ні одного століття без війни українців проти окупантів. Нема ні одного сантиметра на українській землі, де би не згинув окупант.

На очах українського народу зароджувалися великі і могутні імперії. На очах українського народу ці імперії і розсипалися розчинившись в історії. Український народ бачив як до влади в США прийшов черговий диктатор Трамп, український народ його і проведе в минуле так як він провів попередників Трампа.
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23.02.2025 21:08 Ответить
нам треба українського Талейрана

і в нас такі є - але зараз не на службі
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23.02.2025 22:10 Ответить
Дякуємо Шольцу. Хоч він як кожен з нас не святий і не виклався на 100% але і за 80% його старань потрібно щиро подякувати. Дехто і на 10% не зробив того що зробила Германії для України зато всі чотири роки гавкали в сторону України
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23.02.2025 21:15 Ответить
Может хоть этот канцлер начнет разбираться с фрау Меркель и ее разгромом бундесвера.
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23.02.2025 21:26 Ответить
Такий каркаломний результат "Альтернаниви" в Дойчі , чи тієїж Ліпеніхи у Франції зовсім не відібражають будь яке відношення до України . Бо це не тільки в США , але на будь яких виборах -- зовнішня політика в бюлетні грає й ЕС 5% ролі . Усе інше - це унутрішня .
Й тут головне питання - а ні й Франції , а ні у Германії з точки зору національної політики не існує поміркованних правих правих . Й галісти у Франції , й ХДС у Дойчі -- в цьому питанні вони нічим не відрізнюются від лівих й навіть вкрай лівих . Вони визнають , що колонізація Африки це абсолютне зло, що папуасів теж є "національно визвольна боротьба" (ну прям по Марксу со Снікерсом) . А крім того вони усі абсолютно за "мультікультурізм" . Тобто в них курина сліпота -- вони не бачать як скоро єтнічні європейці в плані цівілізаційному стануть меньшісттю . Вони не бажать бачити , що через років 70 в них не буде ніякою Конституції , ніяких свобод й прав людини , якщо ця людина буде кафіром . Більш того , усюди буде панувати шаріат й хіджаб ... Й тільки такі ось крайні-праві кажуть в голос про проблеми етнічного поглинання . Коли у той же Франції йще років 20 тому й це Ліпен батько це казав -- 90% соціалки поглинала мусультаська спільнота ... До речі , й перемогу Трампа гарантувала "курина сліпота" усяких "бідонів" , що не бажали бачити процес поглинання Европейської цівілізацію у себе дома азіатами й африканцями !!!
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23.02.2025 21:31 Ответить
Нісенітниця. Чому ? Загроза з боку Африки та Азії існує. Проте не треба боротись з загрозою. А вирішувати проблему. Гадаю, що старше покоління не знайдуть відповідь. Знайдуть молоді з вищою освітою. Не трампери.
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23.02.2025 21:48 Ответить
Тра робити якось так, але я незнаю як... - ГАРНА ВІДПОВІДЬ ТИПОВОГО НЕРОБИ.
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23.02.2025 22:34 Ответить
Я не теоретик , я суровий практик й був у Паріжі багато разів . Але була перерва в 10 років й в 1993 й 2003 я побачив різне місто -- в 2012 йще інше . Послухайте , в Хайфі , де чверть частина мусульман такої кількості хіджаба не побачишь як в Парижі , а тим більш у Ніцці . Десь тритина Ніцци не відрізняєтся нічим від Аммана . В тому ж Ель-Ріяді набагато чистійше ніж в 300 метрах від відомого Промінанта ... Й це не дивно, що ісламіст задавив 90 французів саме у Ніцці . Й скажу більше -- 90% французких магометан це алжирці , що приїхали у Францію йще 60 років тому . Й тоді панували настрої поглиння й саме з такого середовища вийшов Зідан . Але ідея "мультікультуризма" вбила Європу під коріння . Бо є закон межи й балансу . Й такого закони світоустрою не витримують , що наше це наше , а ваше це "мультікультуризма" . Почуйте уважно ... Тільки за 10 місяців в до 1 млн. тутсі було знищенно в Руанді ... причому місцева католицька церва навіть не засудила "Радіо 9 пагорбів" ... Ніхто тоді волосся на собі у ЕС не рвав -- преса на перших сторінках обговорювала імовірні стосунки Клаудіа Шіфер з Девідом Коперфільдом . А там гвалтували жінок (до 300 тисяч) й вбивали їх дітей .
А знаєте йще чому так спокійно це спийняли -- йще й тому, що цей геноцид аж ніяк не вписуєтся в їх струмку теорію про "визволення народів" , бо британці й французи будували залізницю й школу , заснували освіту там де без "колонізаторів" її б не було й через 700 років . Бо що б народ справді захотів "визволення" йому спочатку потрібно стати народом в ********* розумінню а не по лекалам раннього неоліту
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23.02.2025 23:54 Ответить
Так проблема існує. Європа намагається знайти рішення. Проте я впевнений, що розв'язати її можуть молоді політики. Не старше покоління, бо вони виховані іншою культурою зі сталими традиціями: або демократія, або фашизм. І поведінка щодо війни в Україні свідчить, що старі політики набиті догмами. І радикально міняти нічого не бажають. Немає революціонерів на кшталт Наполеона.
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24.02.2025 00:15 Ответить
Ох, і "нагородив"... Ти, взагалі, розумієш сам те, що "налупастрячив"? Читав -читав... "Ніхера не пойняв." У тебе, "Хайфа", випадково, не лівіше "Домодєдово"?
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23.02.2025 21:53 Ответить
А що тут незрозумілого - я ж не писав щось теорітично або захмарно , наприклад чому одних терористів називають "екстрімістами" , а ісламський саме фундаменталістами й чому цей термін дуже точний ? Або що таке дуалізм в ісламі -- це дуже ключьові речі для розуміння , що зараз відбуваєтся в ЕС й головне , що буде через 20 ... 30 ... 70 !

Я написав дуже просто й майже гаслами . Ніякого відношення до України перемога орбано-трампів , та кричущі успіхи ліпеніхи з альтернативами до відношення тих (що за них голосував) до українців не має -- жодного зв"язку . А причина у тому, що на правому флангу виник вакуум через те що усякі голісти та ХДСники значно полівіли й значну кількість , хто категорично проти окупації Европи пан-ісламістами нема кому захищати , ось вони й хапаются за авантюристів різного толку .
Ви питаєте , тут же агресія ***** в 1-2 тисячі кілометрів ... Кожень день гине більше сотні людей й до тисячі НЕлюдей - орків ... гомо-еректуси теж жива істота ... а ось цих (з ЕС) хвилює , що буде з їх доньками після гуртового згвалтування прововірними . А ось я питаю , а скільки підтримувало вступ у НАТО в 2013 (тобо якихось 12 років тому) ?! А я відповім -- 18-20% ... 80% крітичних ідіотів вірили , що "позаблоковий статус" врятуя стравуса від нападу гієни ... Й цим людям майже 20 років розповідали , про Крути , про Голодомор , про вбивство 30 польських офіцерів ... Мій крайщий товариш, що КПІ закінчував йще в 2008 мені казав , мовляв пютенг не дуже любить Україну , але він "крутий" -- справжній чоловік ... Мовляв ворога требо поважать , Й він в 2004 році голосував за Юща , в 2010 за Юлю , в 2014 теж за Юлю , а в 2019 за Гріценка ...
Що тут казать про дизорієнтованних мешканців поки йще мирного ЕС ... Що казать про трампістів ... що за Атлантикою взагалом !!!
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24.02.2025 01:22 Ответить
Шольц програв тоді, коли поставив на Прихильність, а не на Свободу. Лідер має бути сильним та мудрим. А не Зручним.
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23.02.2025 21:35 Ответить
Шольц програв тоді , коли збільшив податки -- що є абсолютно природно для будь якого прихильника соціал-демократів (С-д) . Бо податки це для побудови соціалістичного росподілення є єдиним інструментом впливу на соціум . В цьому різниця між С-Д й іншими марксистами ліваками - які віднімают (й ділять) не тільки прибутки (через податки) , але й виробничі потужності ... С-Д працюю виключно с прибутків й не втручаются в інші справи бізнесу ...

Не будьте наівними - не підпадайте під пропаганду ***** -- ніякого відношення до постачання зброї в Україну програш Шольца відношення не має . Навіть успіх "альтернативи" майже ніяк не пов"язаний з нашею війною ... Виключно унутрішні розбірки самих німців ...

Тут майже ніхто не розуміє, що жителі ЕС чим далі від москви тим меньше усвідомлюють загрозу ... Провести елементарну аналітику й зпрогнозувати загрозу таке вміє наіть й в розвинутому європейскому соціумі тільки 10-15% населення . Інші живуть побутовими проблемаи й політику не заглиблюються . Українці останні 20 років набагато крайщими були в прогнозуванні за тих ЄСників ... особливо десь у Іспаніях чи Ісландіях ... Так було й в 1939 , так є й зара ... Чемберлен й Деладье не були малими дітьми .. але воно привезло британцям мир в березні 1939 року !!! А на відповідь Черчилля (Чемберлєну) була тонна гнівних засудженнь цьому "довічному песімісту" .
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24.02.2025 01:44 Ответить
Я так думаю, що Шольц свідомо втік з посади Канцлера, розпустивши свій уряд. Просто тому що в коаліції з "Зелені" він за три роки остаточно збанкрутував економіку Німеччини через найдорожчу в Європі електроенергію. Але зізнатися відкрито в цьому він не може. Тому просто втік.
Німеччина - банкрут, підприємства закриваються зі швидкістю доміно. Люди втрачають роботу і не можуть оплатити свої квартири. Соціальне, відносно доступне, житло зайняли біженці, мільйони яких нагнав у Німеччину хуьло. У результаті зростає проросійська партія АдН.

І, якщо Мерц не вижене біженців з Німеччини, то на наступних виборах АдГ стане першою і канцлером може стати проросійський лідер АдГ
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23.02.2025 21:36 Ответить
Ахаха) Ти що, пєрвий канал дивишся? Бачу, тут у кацапів сраки пече від перемоги Мерца.
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23.02.2025 21:48 Ответить
Кацап, таких "русаков", як ти, я багато хто бачив у Німеччині, всі вони ******* хуьло і АдГ
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23.02.2025 23:14 Ответить
Давай хлопец дергай к бабке садоводом---там настоговано тоже валом, немеряно, как у Шрёдера что на Одере! Но забудут тоже быстро. Конечно не отнять у кгб---прикормили грязьпромом за 20 лет лихо. Не раз в гробу перевернулись на вас глядя суровые рыцари Тевтонского Ордена, что в Восточной Пруссии лежат в красивом Кенигсберге, городе столице!
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23.02.2025 21:49 Ответить
Закономерно с канцлером Шольцем.... и его политикой и с таурусами...хочется - колится и мама невелит.
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23.02.2025 21:54 Ответить
Я не хочу виправдовувать Шольца, але такий варіант ніхто не продумував: "Фрау Ріббентроп" просто розвалила матеріальне забезпечення бундесверу? Зокрема, більшість танків бундесверу стояла без необхідного обслуговування...І Шольц вимушений був, "скриплячи зубами", виправлять стан... Не тому, що йому треба було рятувать реноме цієї "старої ***** Меркель" - він міг рятувать "реноме " Німеччини... Так що , "історія нас розсудить... Головне - до влади не прийшли "путіністи"...
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23.02.2025 22:08 Ответить
Дядьку Олафе, якби ти не срався кожного разу від крику путєна і дав Україні свої тауруси своєчасно, то і далі був би канцлером.
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24.02.2025 00:27 Ответить
Зато мир узнал выражение "валять Шольца"!
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24.02.2025 08:10 Ответить
Ніколи і нікому ще не вдалося всидіти одною сракою на двох базарах, гер Шольц!
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24.02.2025 08:52 Ответить
 
 