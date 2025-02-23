Это горький результат, - Шольц признал поражение на выборах и поздравил Мерца с победой

Канцлер Германии и глава Социал-демократической партии Олаф Шольц признал поражение своей политической силы на внеочередных выборах в Бундестаг, которые состоялись в воскресенье, 23 февраля. Также Шольц поздравил лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца с победой.

Об этом пишут Rhein-Neckar-Zeuitung и Bild, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это горький результат выборов для Социал-демократической партии, это также поражение на выборах", - сказал немецкий политик.

Шольц поблагодарил всех членов СДПГ за их участие в кампании и поздравил ХДС/ХСС, и в частности Фридриха Мерца.

Также Шольц заявил, что будет занимать свою должность "до последнего дня", но дал понять, что не будет иметь никакого отношения к формированию нового правительства.

"Теперь другие должны найти способ сформировать правительство", - добавил напоследок канцлер.

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Выборы в Бундестаг в Германии

Напомним, что на досрочных выборах в Бундестаг, которые состоялись в воскресенье, 23 февраля, лидирует консервативный блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), который набирает 29% голосов избирателей. Христианско-демократический союз возглавляет Фридрих Мерц.

На втором месте - ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - с 19,5 %. Социал-демократическая партия действующего канцлера Олафа Шольца на третьем месте с результатом 16%. Леволиберальная партия "Союз-90/Зеленые" набирает 13,5%.

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