Мы не ищем свободы и мира на коленях у Путина, - Мерц отверг сотрудничество с ультраправой "АдН"
Лидер ХДС Фридрих Мерц в очередной раз отверг любое сотрудничество с ультраправой "Альтернативой для Германии".
Об этом он заявил вечером в воскресенье, 23 февраля в эфире телеканалов ARD и ZDF, пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы не ищем свободы и мира на коленях у Путина",- заявил немецкий политик.
Зато он не считает ожесточенную избирательную кампанию против Социал-демократической партии Олафа Шольца препятствием для будущей коалиции с социал-демократами.
"Конечно, мы будем благоразумно разговаривать друг с другом после выборов... Избирательная кампания также четко показала, в чем заключаются разногласия в Германии", - подчеркнул Мерц.
Кроме того, по мнению политика, высокая явка на выборах придает Бундестагу "высокий уровень легитимности".
Как сообщает DW, накануне лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель выразила готовность партии к сотрудничеству с консервативным блоком ХДС/ХСС.
Напомним, что ранее лидер Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что его блок ни при каких обстоятельствах не будет сотрудничать с ультраправой "Альтернативой для Германии".
Выборы в Бундестаг в Германии
Напомним, что на досрочных выборах в Бундестаг, которые состоялись в воскресенье, 23 февраля, лидирует консервативный блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), который набирает 29% голосов избирателей. Христианско-демократический союз возглавляет Фридрих Мерц.
На втором месте - ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - с 19,5 %. Социал-демократическая партия действующего канцлера Олафа Шольца на третьем месте с результатом 16%. Леволиберальная партия "Союз-90/Зеленые" набирает 13,5%.
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"Якщо, наприклад, відбудуться переговори між СДПН і ХДС/ХСС, я не буду головним переговірником від СДПН", - сказав Шольц в ефірі програми ARD і ZDF Berliner Runde.
Про це стане відомо після оголошення офіційних результатів виборів.
При цьому Дуда прочекав Трампа 55 хвилин.
Агрессивная риторика Трампа в адрес Европы и оправдание его администрацией преступного режима Путлера. Зигующие мальчики, презрение к другим нациям, юнармии, фашизм и остальные фишки перенятые от предыдущих режимов на месте.
Беда в этот мир не приходит одна. В 20-м веке эта беда пришла в образе Сталина с Гитлером. Сегодня этот образ состоит из Путлера и Трампа у которых как и у их предшественников есть свои сторонники среди стран которые составят коалицию с тиранами
Кроме шуток о какой 3 мировой ты говоришь ? Правильнее с кем воевать? Рашка ? Штурмующая на электро самокатах и на ослах посадки в епенях за домик лесника или груду камней? Уропа это не Украина британцы нефть обрежут моментально ни один танкер не пройдет и турки закроют проливы и финны все припомнят . Китай воюет мягкой силой и не за что попало такие страны как Монголия его почему то не интересуют )