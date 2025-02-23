Мы не ищем свободы и мира на коленях у Путина, - Мерц отверг сотрудничество с ультраправой "АдН"

Лидер ХДС Фридрих Мерц в очередной раз отверг любое сотрудничество с ультраправой "Альтернативой для Германии".

Об этом он заявил вечером в воскресенье, 23 февраля в эфире телеканалов ARD и ZDF, пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы не ищем свободы и мира на коленях у Путина",- заявил немецкий политик.

Зато он не считает ожесточенную избирательную кампанию против Социал-демократической партии Олафа Шольца препятствием для будущей коалиции с социал-демократами.

"Конечно, мы будем благоразумно разговаривать друг с другом после выборов... Избирательная кампания также четко показала, в чем заключаются разногласия в Германии", - подчеркнул Мерц.

Кроме того, по мнению политика, высокая явка на выборах придает Бундестагу "высокий уровень легитимности".

Как сообщает DW, накануне лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель выразила готовность партии к сотрудничеству с консервативным блоком ХДС/ХСС.

Напомним, что ранее лидер Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что его блок ни при каких обстоятельствах не будет сотрудничать с ультраправой "Альтернативой для Германии".

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Выборы в Бундестаг в Германии

Напомним, что на досрочных выборах в Бундестаг, которые состоялись в воскресенье, 23 февраля, лидирует консервативный блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), который набирает 29% голосов избирателей. Христианско-демократический союз возглавляет Фридрих Мерц.

На втором месте - ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - с 19,5 %. Социал-демократическая партия действующего канцлера Олафа Шольца на третьем месте с результатом 16%. Леволиберальная партия "Союз-90/Зеленые" набирает 13,5%.

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