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Новости
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Мы не ищем свободы и мира на коленях у Путина, - Мерц отверг сотрудничество с ультраправой "АдН"

Мы не ищем свободы и мира на коленях у Путина, - Мерц отверг сотрудничество с ультраправой

Лидер ХДС Фридрих Мерц в очередной раз отверг любое сотрудничество с ультраправой "Альтернативой для Германии".

Об этом он заявил вечером в воскресенье, 23 февраля в эфире телеканалов ARD и ZDF, пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы не ищем свободы и мира на коленях у Путина",- заявил немецкий политик.

Зато он не считает ожесточенную избирательную кампанию против Социал-демократической партии Олафа Шольца препятствием для будущей коалиции с социал-демократами.

"Конечно, мы будем благоразумно разговаривать друг с другом после выборов... Избирательная кампания также четко показала, в чем заключаются разногласия в Германии", - подчеркнул Мерц.

Кроме того, по мнению политика, высокая явка на выборах придает Бундестагу "высокий уровень легитимности".

Как сообщает DW, накануне лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель выразила готовность партии к сотрудничеству с консервативным блоком ХДС/ХСС.

Напомним, что ранее лидер Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что его блок ни при каких обстоятельствах не будет сотрудничать с ультраправой "Альтернативой для Германии".

Читайте также: ХДС/ХСС во главе с Мерцем побеждает на выборах в Бундестаг в Германии, - экзитполы

Выборы в Бундестаг в Германии

Напомним, что на досрочных выборах в Бундестаг, которые состоялись в воскресенье, 23 февраля, лидирует консервативный блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), который набирает 29% голосов избирателей. Христианско-демократический союз возглавляет Фридрих Мерц.

На втором месте - ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - с 19,5 %. Социал-демократическая партия действующего канцлера Олафа Шольца на третьем месте с результатом 16%. Леволиберальная партия "Союз-90/Зеленые" набирает 13,5%.

Читайте также: Это горький результат, - Шольц признал поражение на выборах и поздравил Мерца с победой

Автор: 

выборы (24765) Германия (7106) Фридрих Мерц (171)


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Топ комментарии
+28
Саме його я согодні обрав,сподіваюсь мені не буде соромно.
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23.02.2025 22:30 Ответить
+28
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23.02.2025 22:37 Ответить
+21
Фрідріху Мерцу за здоровий глузд-респект...
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23.02.2025 22:35 Ответить
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Якщо Німеччина не включить всю свою промисловість на фронт нам - ми рухнем, а потім буде Польща, а за Польщею відразу вони
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23.02.2025 22:29 Ответить
Ніхто ні з країнами НАТО воювати не буде.
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23.02.2025 22:31 Ответить
Молодець. Трохи світла піднімається над Європою. Може й справді Європа допоможе нам вистояти й без рижих гопніків.
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23.02.2025 22:43 Ответить
Без рижих так, без США ні.
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23.02.2025 22:53 Ответить
Так США на сьогодні і не збирається допомогти нам вистояти
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24.02.2025 01:10 Ответить
США збираються. Трамп то поки інше.
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24.02.2025 01:29 Ответить
Трамп не вступится за крайины нато. тут даже к бабке не ходи
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23.02.2025 23:05 Ответить
Бабка на двоє сказала. Ви всі ніяк не хочете зрозуміти що від заяв Трампа і публічних висловлювань треба максимально абстрагуватися.
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24.02.2025 00:39 Ответить
а ми коли включемо
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23.02.2025 22:40 Ответить
Федеральний канцлер Олаф Шольц не хоче бути частиною федерального уряду на чолі з ХДС/ХСС і не хоче очолювати коаліційні переговори.

"Якщо, наприклад, відбудуться переговори між СДПН і ХДС/ХСС, я не буду головним переговірником від СДПН", - сказав Шольц в ефірі програми ARD і ZDF Berliner Runde.
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23.02.2025 22:30 Ответить
Результати свідчать, що блоку ХДС/ХСС доведеться формувати коаліцію. Скільки саме партнерів буде у консерваторів, залежить від того, скільки партій пройде до Бундестагу.

Про це стане відомо після оголошення офіційних результатів виборів.
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23.02.2025 22:40 Ответить
гер Мерц, Тореси дасте? кацапи давно просять
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23.02.2025 22:30 Ответить
А я казав місцевим зрадунам що АдН пролетять як фанера над Парижем.
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23.02.2025 22:30 Ответить
20% то не прольот...
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23.02.2025 23:53 Ответить
З ними ніхто діла мати не хоче.
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24.02.2025 00:40 Ответить
Саме його я согодні обрав,сподіваюсь мені не буде соромно.
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23.02.2025 22:30 Ответить
самі німці від нього в шоці. ти явно не німець.
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23.02.2025 22:59 Ответить
Яких німців ти маєш на увазі? Котрі через Königsberg додому літають?
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24.02.2025 00:19 Ответить
тих, у кого не тільки німецький паспорт а і мізкі німецькі
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25.02.2025 08:21 Ответить
У суботу, 22 лютого 2025 року, президент Польщі Анджей Дуда був у США, де обговорював зі своїм американським колегою Дональдом Трампом перспективи подальшої співпраці двох країн та взаємини Сполучених Штатів з Україною та РФ. Але їхня зустріч тривала лише 10 хвилин. Саме про такий час спілкування обох президентів повідомляє американська інформагенція Bloomberg та польські ресурси TVN24 й OKO.press,

При цьому Дуда прочекав Трампа 55 хвилин.
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23.02.2025 22:33 Ответить
Дурний кацап Vitalii
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23.02.2025 22:47 Ответить
польского фермера тебе на язык
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23.02.2025 23:22 Ответить
Кацапи , ви як блохи на собаці , вас труїти адвантіксом тре , дуже ефективно .
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23.02.2025 23:55 Ответить
Польська преса пише, що поляки дуже не задоволені результатами.
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23.02.2025 22:47 Ответить
Що,не зміг креси всходні малопольські виторгувати в "краснова"?
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24.02.2025 01:04 Ответить
Фрідріху Мерцу за здоровий глузд-респект...
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23.02.2025 22:35 Ответить
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23.02.2025 22:37 Ответить
Щось мерць худенький. Мабуть, то здається, порівняння.
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24.02.2025 07:27 Ответить
кажуть наші друзі ліберальні демократи теж проходять з 5%
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23.02.2025 22:37 Ответить
Make Germany great again
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23.02.2025 22:37 Ответить
підпис МАСК і ЗІГА!!
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23.02.2025 22:43 Ответить
цікаво чи дадуть ракети ?
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23.02.2025 22:40 Ответить
Мерц заявив про готовність дати Україні ракети Taurus, але за згоди всіх європейських партнерів Джерело: https://censor.net/ua/n3535978
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23.02.2025 22:41 Ответить
Мудяри вже згодні?
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24.02.2025 01:06 Ответить
На відміну від Трампа адекватний і мудрий політик.
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23.02.2025 22:42 Ответить
То мы еще посмотрим. Из окна кабинета Канцлера мир видится не так как со скамейки лидера оппозиции.
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23.02.2025 23:12 Ответить
Об"єднається з Шольцем і зеленими - таи буде канцлером - шо там гадати
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23.02.2025 22:43 Ответить
Мир на грани 3-й мировой. Для этого уже имеются все предвестники.

Агрессивная риторика Трампа в адрес Европы и оправдание его администрацией преступного режима Путлера. Зигующие мальчики, презрение к другим нациям, юнармии, фашизм и остальные фишки перенятые от предыдущих режимов на месте.

Беда в этот мир не приходит одна. В 20-м веке эта беда пришла в образе Сталина с Гитлером. Сегодня этот образ состоит из Путлера и Трампа у которых как и у их предшественников есть свои сторонники среди стран которые составят коалицию с тиранами
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23.02.2025 22:54 Ответить
то й добре.
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23.02.2025 23:34 Ответить
В этот раз Бразилия? Аргентина уже не кажется такой безопасной)
Кроме шуток о какой 3 мировой ты говоришь ? Правильнее с кем воевать? Рашка ? Штурмующая на электро самокатах и на ослах посадки в епенях за домик лесника или груду камней? Уропа это не Украина британцы нефть обрежут моментально ни один танкер не пройдет и турки закроют проливы и финны все припомнят . Китай воюет мягкой силой и не за что попало такие страны как Монголия его почему то не интересуют )
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23.02.2025 23:36 Ответить
Таурус наш?
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23.02.2025 23:15 Ответить
Гарно день скінчився! Вітаймо себе і німців!🇺🇦🇺🇦🇺🇦♥️👍🏻
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23.02.2025 23:23 Ответить
німці вітдали перевагу досвідченому професіоналу а не популістам. Свідома нація
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23.02.2025 23:42 Ответить
Ми не шукаємо миру на колінах у Путіна
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24.02.2025 02:22 Ответить
Хоть одна радостная новость, что в такой важной для нас стране к власти пришёл умный политики, пусть у него всё получится!
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24.02.2025 08:24 Ответить
Так тримати, наш Гетьмане Петро і подяка дружнім країнам! В тобі, Гетьмане, як і слід, всі українці знаходять свої достойні риси, своє доброчесне обличчя! Хоч рисочку! Україна багата на мужніх, мудрих, достойних синів, що і фронт показав! В Зе-команди цього немає, бо чужді Україні і досить випробовувати терпіння народу. ВР - на переобрання! Владі з радістю, мирно прийняти Комітет національного Порятунку; там достойні, знані в кожній галузі професіонали і управлінці, генералітет і воїни. Допомогти запрацювати їм, Терміново, вже завтра 3-5-10 знаних людей має працювати в державних кріслах, або рядом; на перемогу Держави! Досі нездатним - хоч якось достойно мирно відходити. Далі - не ваш клопіт, бо не справились, позитиву від вас не згадується. Благослови, Боже, Україну на перемогу над ворогами і нечистю!
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25.02.2025 01:49 Ответить
 
 