Мерц исключил коалицию с ультраправой АдГ: это будет предательство страны
Лидер Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что его блок ни при каких обстоятельствах не будет сотрудничать с ультраправой "Альтернативой для Германии".
Об этом пишет n-tv, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам немецкого политика, ХДС/ХСС придерживается основных положений европейской политики последних десятилетий. Но "АдГ", по словам Мерца, "ставит все это под сомнение".
Учитывая это, кандидат в канцлеры ФРГ заявил, что "никакой формы сотрудничества или даже участия в правительстве" между ХДС/ХСС и АдГ не будет.
"Мы бы предали нашу страну, я бы предал душу ХДС, если бы даже протянул свой мизинец, чтобы проводить такую политику. Тот, кто действительно хочет перемен в Германии, не должен голосовать за "АдГ",- заявил Мерц.
Напомним, что 11 января делегаты съезда правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) единогласно проголосовали за выдвижение сопредседателя партии Алис Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ. Она пообещала, что Германия снова будет получать российский газ через газопровод "Северный поток".
12 января, на съезде в городе Риза в Саксонии партия "Альтернатива для Германии" не включила в свою предвыборную программу пункт с осуждением полномасштабного российского вторжения в Украину.
А що таке вплив рашистських грошей та Маска - зростання рейтингу ультрас майже в двічі з минулих виборів 2018 р .
А щодо інших думок
Віце-канцлер Німеччини Роберт Габек звинуватив Маска у свідомій підтримці ультраправих сил з метою послаблення Європи . Крім того, німецькі військові вирішили призупинити свою активність у соціальній мережі X (колишній Twitter), яка належить Маску, через побоювання щодо об'єктивності обміну інформацією на платформі
А ось в караїні Вашого прапору перемогли ультраправі , хоча там навіть вголос сказати слово "гітлер" карається законом- це правда? Врятували карану тільки 16 голосів партії зелених доданих до коаліції.
Прямо як у приказці Не можна, але якщо дуже хочеться, то можна.
Не зря Маск хочет, чтобы так всё и произошло, чтобы он потом скупил за копейки всю промышленность и стал, фактически, хозяином Европы.
її окупацією антигітлерівською коаліцією, у всіх окупаційних зонах був оголошений
«політичний карантин» тобто заборонялася НСДАП і всі політичні нацистські
партії. А так як по всіх соціологічних опитуваннях виборів у повоєнній Німеччині,
їх результати показували гнітючу перевагу тих німецьких виборців які як і раніше
підтримували нацистську "Націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію
(НСНРП)" і різні про-гітлерівські націонал-соціалістичні партії. У підсумку через
це вибори були заборонені на 4 роки до 1949 року. І ось тільки тоді У 1949 році
вперше у владу з великими труднощами з не великою перевагою були вибрані не
нацисти а «Християнсько-демократичний союз Німеччини» (ХДС) і (ХСС). А
тепер що фашисти -нацисти "АдН" знову вилізли зі своїх схронів і маніакально
лізуть у владу де намагатимуться відновити свій нацистський РЕЙХ?