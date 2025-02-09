РУС
Мерц исключил коалицию с ультраправой АдГ: это будет предательство страны

Фридрих Мерц отверг сотрудничество с ультраправыми

Лидер Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что его блок ни при каких обстоятельствах не будет сотрудничать с ультраправой "Альтернативой для Германии".

Об этом пишет n-tv, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам немецкого политика, ХДС/ХСС придерживается основных положений европейской политики последних десятилетий. Но "АдГ", по словам Мерца, "ставит все это под сомнение".

Учитывая это, кандидат в канцлеры ФРГ заявил, что "никакой формы сотрудничества или даже участия в правительстве" между ХДС/ХСС и АдГ не будет.

"Мы бы предали нашу страну, я бы предал душу ХДС, если бы даже протянул свой мизинец, чтобы проводить такую политику. Тот, кто действительно хочет перемен в Германии, не должен голосовать за "АдГ",- заявил Мерц.

Читайте также: Китай, Россия, Иран и КНДР – это ось автократий, угрожающая мировому порядку, - Мерц

Напомним, что 11 января делегаты съезда правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) единогласно проголосовали за выдвижение сопредседателя партии Алис Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ. Она пообещала, что Германия снова будет получать российский газ через газопровод "Северный поток".

12 января, на съезде в городе Риза в Саксонии партия "Альтернатива для Германии" не включила в свою предвыборную программу пункт с осуждением полномасштабного российского вторжения в Украину.

Читайте также: Разговор с Путиным возможен только тогда, когда будет шанс приблизиться к миру, - Мерц

Маск хоче бачити Вайдель кандидаткою в канцлери ФРН.- у неї зараз 4 місце в рейтингу, а у партії так, великий зріст за останній час на 6 січня +10 , рейтинг 21%, дякуючи зусиллям Маска та Хйла . Але тільки у ХДС на 6 січня - 29%, вже не кажучи що в коаліції з ХСС вони перемагають . Й головне -МЕРЦ критикує слабкість Шольца й обіцяє зовсім іншу політику щодо війни й хйла .
Я дала переказ новин про рейтинги з преси Німеччини ... Що таке вплив зовні - знає Україна з виборів Буратіно.
А що таке вплив рашистських грошей та Маска - зростання рейтингу ультрас майже в двічі з минулих виборів 2018 р .
А щодо інших думок

Віце-канцлер Німеччини Роберт Габек звинуватив Маска у свідомій підтримці ультраправих сил з метою послаблення Європи . Крім того, німецькі військові вирішили призупинити свою активність у соціальній мережі X (колишній Twitter), яка належить Маску, через побоювання щодо об'єктивності обміну інформацією на платформі
Німеччина переповнена бусурманськими зайдами які видають себе за біженців, плояться як мухи, сидять на шиї платників податків. Німці бачать це неподобство й голосують за АФД, які обіцяють прикрити халяву й видворити фальшивих біженців-нероб. Ну і обіцянка дешевшого газу та електрики - хто ж не бажає платити менше.
