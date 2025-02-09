Мерц исключил коалицию с ультраправой АдГ: это будет предательство страны

Лидер Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что его блок ни при каких обстоятельствах не будет сотрудничать с ультраправой "Альтернативой для Германии".

Об этом пишет n-tv, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам немецкого политика, ХДС/ХСС придерживается основных положений европейской политики последних десятилетий. Но "АдГ", по словам Мерца, "ставит все это под сомнение".

Учитывая это, кандидат в канцлеры ФРГ заявил, что "никакой формы сотрудничества или даже участия в правительстве" между ХДС/ХСС и АдГ не будет.

"Мы бы предали нашу страну, я бы предал душу ХДС, если бы даже протянул свой мизинец, чтобы проводить такую политику. Тот, кто действительно хочет перемен в Германии, не должен голосовать за "АдГ",- заявил Мерц.

Напомним, что 11 января делегаты съезда правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) единогласно проголосовали за выдвижение сопредседателя партии Алис Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ. Она пообещала, что Германия снова будет получать российский газ через газопровод "Северный поток".

12 января, на съезде в городе Риза в Саксонии партия "Альтернатива для Германии" не включила в свою предвыборную программу пункт с осуждением полномасштабного российского вторжения в Украину.

