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Разговор с Путиным возможен только тогда, когда будет шанс приблизиться к миру, - Мерц

Фридрих Мерц озвучил условие, при котором он может позвонить Путину

Кандидат на пост следующего канцлера Германии Фридрих Мерц не исключает телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, но при одном условии.

Об этом он сказал в интервью изданию Funke Media Group, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv.

Мерц отметил, что разговор с главой Кремля возможен, если только он приблизит всех к миру в Украине.

"Если я позвоню Путину, то только тогда, когда у нас будет шанс приблизиться к мирному урегулированию", - подчеркнул он.

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Мерц также раскритиковал действующего канцлера Олафа Шольца за его телефонный разговор с Путиным и назвал его "хорошо срежиссированным".

Однако ответом российского диктатора стало усиление бомбардировок Украины, добавил он.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что полномасштабная война России против Украины должна завершиться без всякой надежды для российского диктатора Владимира Путина, который ее развязал, достичь своих целей и покорить Украину.

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Германия (7074) путин владимир (31566) россия (96216) Фридрих Мерц (153)


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