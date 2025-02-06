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Америка Трампа "уже не та, которую мы знали раньше", это будет иметь последствия, - Мерц

Фридрих Мерц об изменениях в США при Дональде Трампе

Кандидат на должность следующего канцлера Германии Фридрих Мерц "обеспокоен" последними событиями в США во время президентства Дональда Трампа.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, "это уже не та Америка, которую мы знали раньше".

"То, как работают чиновники, Министерство юстиции, прокуратура, как их всех выбрасывают, как они помилуют людей, приговоренных к многолетнему заключению, будет иметь последствия для Америки", - пояснил Мерц.

Читайте: Администрация Трампа пересматривает участие США в ЮНЕСКО,- Белый дом

Предупреждение политика прозвучало на фоне ряда кадровых сокращений в федеральном правительстве США, а также в сфере внешней помощи, которые произошли с момента начала президентства Трампа.

Американский лидер также заявил о своих амбициях взять под контроль Сектор Газа, Гренландию и Панамский канал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы значительно активизировали контакты с администрацией Трампа, - Зеленский

Автор: 

США (27166) Трамп Дональд (5681) Фридрих Мерц (153)


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Топ комментарии
+12
світ летить у війну
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06.02.2025 08:35 Ответить
+11
У вас самих не так давно такая же ху#ловская подстилка была. Проблема не во всём народе- проблема примерно в 70-75% идиотов среди него, которые к тому же активно ходят на выборы.
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06.02.2025 08:36 Ответить
+8
Звісно не та. Це тільки бутончики, квіточки ще попереду. Работаєт ********** план.
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06.02.2025 08:39 Ответить
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світ летить у війну
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06.02.2025 08:35 Ответить
У фантазіях дебілів.
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06.02.2025 09:30 Ответить
Так вона була вже запланована.
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06.02.2025 14:57 Ответить
У вас самих не так давно такая же ху#ловская подстилка была. Проблема не во всём народе- проблема примерно в 70-75% идиотов среди него, которые к тому же активно ходят на выборы.
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06.02.2025 08:36 Ответить
Америка вже не та .
Я це вже писала раніше. Дарма ви її Трампу віддали.
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06.02.2025 08:36 Ответить
Звісно не та. Це тільки бутончики, квіточки ще попереду. Работаєт ********** план.
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06.02.2025 08:39 Ответить
А ви думаєте, що система розвитку цього світу, зауважте у всіх сферах, могла б мати якийсь інший розклад? Зло породжує Зло там де кожен без міри стриже з куща, де брехня і насильство виправдовують мету, в такому світі, іншого сценарію, просто не могло б бути. і це логічне завершення всього і всіх.
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06.02.2025 10:21 Ответить
Гер Мерц ну просто гауптман очевидність.
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06.02.2025 08:39 Ответить
Алёнушка уже не та….. в смисле шоколадка…
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06.02.2025 08:41 Ответить
Не та тепер Америка , Гудзон-річка не та.
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06.02.2025 08:43 Ответить
Трамп - это далеко не вся Америка, поэтому нельзя так говорить, это вам не быдлостан, где все бараны и один пастух, в Америке ,как минимум половина, не приемлет правление Трампа, и это, со временем, сыграет свою роль.
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06.02.2025 08:45 Ответить
Трумп на всех парах несется, и тянет за собой страну, к III мировой. Боюсь, что "играть роль" будет поздно.
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06.02.2025 08:51 Ответить
Это всё было прогнозируемо, поэтому ничего удивительного в этом нет, вполне возможно, что и не успеют, но я просто отметил это как имеющий место факт.
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06.02.2025 08:56 Ответить
первая тысяча трупов американских афросолдат быстро снизит скорость
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06.02.2025 10:39 Ответить
Ну от припустимо, воно введе війська в Гренландію...
І все! Міжнародний імідж відмивати десятиліттями. А чатГПТ каже, що рудофюрер має такі повноваження ввести війська без згоди конгресу на 60 діб, далі вже потрібна згода.
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06.02.2025 08:52 Ответить
Ничего отмывать не придётся, у человечества нет уже этих десятилетий, оно обречено.
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06.02.2025 08:58 Ответить
Там населения 50 тысяч. В 6 раз меньше Троещины. И базы американские. Вводить не надо ничего.
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06.02.2025 09:45 Ответить
Ну не Гренландію, так Канаду. Де також напевно можуть бути американські бази, не суть. Тільки у нас у Криму було можливо, що якісь курви дали дозвіл на 40К рюзьгє при 18К умовно "наших" і все одно щось там ще докидали. Так ніхто і перевірити не міг - скільки. А у демократичній країні всі цифри були б в усіх медіа. Кожного введеного юніта б обсмоктували з усіх сторін.
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06.02.2025 10:06 Ответить
Звісно, зіграє.
Як там у "Civil War" казав бойовик у рожевих окулярах: "Okay, what kind of American are you?"
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06.02.2025 09:21 Ответить
Гітлер теж, свого часу, переміг з мінімальною перевагою, тобто майже половина німців не була за нього. Ну і...
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06.02.2025 11:45 Ответить
Можна сказати, що і Німеччина вже не та... Брандмауер порушен, партія Мерца голосує з масконациками після стількох років ізоляціонізму...
Шо ж ти, Мерце, розчаровуєшь місцевих цензорівський вірунів у твою перемогу? Партія Шольца на три проценти приросла!
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06.02.2025 08:48 Ответить
Трампа грохнуть
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06.02.2025 08:52 Ответить
Якщо демократи не обмежать владу Трампа, то рижий насильник розвалить Америку. Але Венс мабуть відчуває, що Трампу не довго залишилося керувати. Будем сподіватися...
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06.02.2025 09:08 Ответить
Нічого він не розвалить.
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06.02.2025 09:27 Ответить
Я надеюсь, что Трамп постепенно поумнеет.
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06.02.2025 09:24 Ответить
Це працює психотип, розум тут ні до чого.
Тед Банді чудово знав, чим все може закінчитись (і закінчилось), але не міг не продовжувати вбивати, хоча був дуже розумним.
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06.02.2025 09:45 Ответить
Не та, тобто не та яка жуе соплі і фінансове різних нелегальних дармоїдів і грантоїдів?
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06.02.2025 09:29 Ответить
Новенький трампосраколиз вчора народився, під українським прапорцем.
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06.02.2025 13:39 Ответить
Що, без грантів голодаешь?
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06.02.2025 14:49 Ответить
А хто це тебе лайкає? Сторінка 404? Таємний трампосраколиз ще один?
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06.02.2025 20:44 Ответить
Це ти там і тобі подібні друг другу лайкають.
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06.02.2025 22:27 Ответить
Дим-димок од машин,
мов дівочі літа…
Не той тепер Миргород,
Хорол-річка не та.
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06.02.2025 10:06 Ответить
Фріцляндія.з часів рашистської агентки "муркель" давно вже прорашистський локомотив у всьому світі.який тягне інтереси 3,14дерації до сьогоднішнього дня....
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06.02.2025 10:51 Ответить
Так, звичайно, не та! Тепер там нова традиція правити америкою з 78 до 82 років.
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06.02.2025 11:09 Ответить
Америка Трампа ,Америка для амеріканців , яких він намагається вже захистити , від русні та китаю , а вам в ЄС ,треба навчитися розуміти , шо без України в НАТО, ви себе самі ,не захистити не зможете !!!
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06.02.2025 11:20 Ответить
а вам що треба навчитися розуміти?
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06.02.2025 11:47 Ответить
американці і сам трамп хоч в курсі, шо він їх від русні захищає?
а від прибульців, часом, не захищає, ну шоб одним махом одразу?
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06.02.2025 12:16 Ответить
Якщо світ і далі буде намагатися "сохраніть ліццо" терористам, то звичайно наслідки будуть, причому недобрі.
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06.02.2025 13:33 Ответить
Шо таке, ліваки злякалися, що Трумп їх порозганяє? Звикли жиріти за рахунок США, з вашою гнилою толерастією, а тут такий облом?
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06.02.2025 13:38 Ответить
 
 