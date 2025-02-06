Америка Трампа "уже не та, которую мы знали раньше", это будет иметь последствия, - Мерц
Кандидат на должность следующего канцлера Германии Фридрих Мерц "обеспокоен" последними событиями в США во время президентства Дональда Трампа.
Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, "это уже не та Америка, которую мы знали раньше".
"То, как работают чиновники, Министерство юстиции, прокуратура, как их всех выбрасывают, как они помилуют людей, приговоренных к многолетнему заключению, будет иметь последствия для Америки", - пояснил Мерц.
Предупреждение политика прозвучало на фоне ряда кадровых сокращений в федеральном правительстве США, а также в сфере внешней помощи, которые произошли с момента начала президентства Трампа.
Американский лидер также заявил о своих амбициях взять под контроль Сектор Газа, Гренландию и Панамский канал.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я це вже писала раніше. Дарма ви її Трампу віддали.
І все! Міжнародний імідж відмивати десятиліттями. А чатГПТ каже, що рудофюрер має такі повноваження ввести війська без згоди конгресу на 60 діб, далі вже потрібна згода.
Як там у "Civil War" казав бойовик у рожевих окулярах: "Okay, what kind of American are you?"
Шо ж ти, Мерце, розчаровуєшь місцевих цензорівський вірунів у твою перемогу? Партія Шольца на три проценти приросла!
Тед Банді чудово знав, чим все може закінчитись (і закінчилось), але не міг не продовжувати вбивати, хоча був дуже розумним.
мов дівочі літа…
Не той тепер Миргород,
Хорол-річка не та.
а від прибульців, часом, не захищає, ну шоб одним махом одразу?