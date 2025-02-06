Америка Трампа "уже не та, которую мы знали раньше", это будет иметь последствия, - Мерц

Кандидат на должность следующего канцлера Германии Фридрих Мерц "обеспокоен" последними событиями в США во время президентства Дональда Трампа.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, "это уже не та Америка, которую мы знали раньше".

"То, как работают чиновники, Министерство юстиции, прокуратура, как их всех выбрасывают, как они помилуют людей, приговоренных к многолетнему заключению, будет иметь последствия для Америки", - пояснил Мерц.

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Предупреждение политика прозвучало на фоне ряда кадровых сокращений в федеральном правительстве США, а также в сфере внешней помощи, которые произошли с момента начала президентства Трампа.

Американский лидер также заявил о своих амбициях взять под контроль Сектор Газа, Гренландию и Панамский канал.

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