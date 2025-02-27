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Новости
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Вступление Украины в ЕС может произойти раньше 2030 года, тяжелее всего будет агросектору, - Матернова

Когда Украина может вступить в Евросоюз. Заявление Матерновой

Интеграция Украины в ЕС будет сложной из-за украинского агросектора, который создает определенные угрозы для фермеров Европы. Однако впоследствии вопрос будет решен и Украина сможет присоединиться к ЕС раньше, чем в 2030 году.

Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сельское хозяйство - это спасательный круг украинской экономики. На его долю приходится 60% экспорта. Фактически это один из ключевых поставщиков продовольствия во всем мире. Оно претерпело большие сбои из-за войны, из-за блокады Черного моря, пока его (движение по морю. - Ред.) не восстановило правительство при поддержке международных партнеров. Сельское хозяйство было, есть и будет ключевым сектором развития Украины", - пояснила она.

Дипломат отметила, что сельское хозяйство всегда будет одним из трех важнейших секторов наравне с энергетикой и обороной, которые будут доминировать в украинской экономике, создавать потенциал восстановления и экспорта.

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"Ваши вертикально интегрированные агрохолдинги значительно продуктивнее, а потому страшнее, чем то, что мы имеем в Европе. ... Это не будет красиво. Будут демонстрации на границах. Вероятно, будут какие-то конкретные товары, которые могут иметь временные ограничения или ограничения на экспортные возможности. Но в конце концов система приспособится к этому", - сказала Матернова.

Матернова напомнила, что ранее она называла датой присоединения Украины к ЕС 2030 год, но сейчас речь идет о том, что это может произойти раньше.

"Вашу опорную отрасль, сельское хозяйство, будет труднее всего обсуждать. Будут угрозы, тревоги и демонстрации, но мы вместе это преодолеем", - подытожила посол.

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Автор: 

членство в ЕС (997) Евросоюз (17060) Матернова Екатерина (53)


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Топ комментарии
+8
а може шось треба робити із неефективним сільським господарством ЄС?
смішно: ті ж польські рольніки масово підтримують ультраправих популістів, але живуть за рахунок лівацьких дотацій і люто ненавидять лівацьке керівництво ЄС. сюр.
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27.02.2025 11:40
+6
А ***** говоре, що агросектор України угробить їхнє сільске господарство. А раніше ***** казав що Україна це країна без економіки. А шо ж тоді у *****ів взагалі нічого немає?
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27.02.2025 11:35
+2
Пані має рацію !
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27.02.2025 11:28
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Пані має рацію !
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27.02.2025 11:28 Ответить
Та неужели смотрите с голоду на ГМО не подохните у ЕС если оно до 2030 года само раньше коньки не откинет из за внутренних конфликтов и проблем...
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27.02.2025 11:53 Ответить
А ***** говоре, що агросектор України угробить їхнє сільске господарство. А раніше ***** казав що Україна це країна без економіки. А шо ж тоді у *****ів взагалі нічого немає?
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27.02.2025 11:35 Ответить
🤣🤣🤣
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27.02.2025 11:37 Ответить
Дурненька!! Вона вірить у вільний ринок.
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27.02.2025 11:39 Ответить
а може шось треба робити із неефективним сільським господарством ЄС?
смішно: ті ж польські рольніки масово підтримують ультраправих популістів, але живуть за рахунок лівацьких дотацій і люто ненавидять лівацьке керівництво ЄС. сюр.
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27.02.2025 11:40 Ответить
Може статись так, що і ЄС до 2030 не буде... А Україна - БУДЕ... Я дуже вірю в це...
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27.02.2025 11:43 Ответить
нахера тоді те єс? в нато не візьмуть, найважче буде агросектору, і ради чого все це?
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27.02.2025 11:50 Ответить
Менше красти будуть !
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27.02.2025 12:01 Ответить
Теза "найважче буде агросектору" потребує детальнішої розшифровки...
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27.02.2025 12:03 Ответить
В разі вступу ЄС вимагатиме знищення українського агросектору.
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27.02.2025 13:45 Ответить
А с технической водой уже всё сделали?
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27.02.2025 12:09 Ответить
а то в нас крім агросектору іще є щось...
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27.02.2025 13:16 Ответить
 
 