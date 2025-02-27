Вступление Украины в ЕС может произойти раньше 2030 года, тяжелее всего будет агросектору, - Матернова

Интеграция Украины в ЕС будет сложной из-за украинского агросектора, который создает определенные угрозы для фермеров Европы. Однако впоследствии вопрос будет решен и Украина сможет присоединиться к ЕС раньше, чем в 2030 году.

Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сельское хозяйство - это спасательный круг украинской экономики. На его долю приходится 60% экспорта. Фактически это один из ключевых поставщиков продовольствия во всем мире. Оно претерпело большие сбои из-за войны, из-за блокады Черного моря, пока его (движение по морю. - Ред.) не восстановило правительство при поддержке международных партнеров. Сельское хозяйство было, есть и будет ключевым сектором развития Украины", - пояснила она.

Дипломат отметила, что сельское хозяйство всегда будет одним из трех важнейших секторов наравне с энергетикой и обороной, которые будут доминировать в украинской экономике, создавать потенциал восстановления и экспорта.

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"Ваши вертикально интегрированные агрохолдинги значительно продуктивнее, а потому страшнее, чем то, что мы имеем в Европе. ... Это не будет красиво. Будут демонстрации на границах. Вероятно, будут какие-то конкретные товары, которые могут иметь временные ограничения или ограничения на экспортные возможности. Но в конце концов система приспособится к этому", - сказала Матернова.

Матернова напомнила, что ранее она называла датой присоединения Украины к ЕС 2030 год, но сейчас речь идет о том, что это может произойти раньше.

"Вашу опорную отрасль, сельское хозяйство, будет труднее всего обсуждать. Будут угрозы, тревоги и демонстрации, но мы вместе это преодолеем", - подытожила посол.

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