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Рада вызвала Умерова на заседание комитета по безопасности и обороне

вр,рада

Верховная Рада поддержала предложение о проведении заседания Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки с участием министра обороны Рустема Умерова.

Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, инициатива была принята 234 голосами народных депутатов.

"Роман Костенко поставил на голосование дать поручение Комитету (по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - ред.) провести заседание по обеспечению вооружения в случае возникновения проблем поставок из США, с обязательным присутствием министра Рустема Умерова", - сообщил Железняк.

Как отмечается, ранее члены комитета выражали возмущение из-за того, что Умеров избегает заседаний и не отчитывается перед депутатами о состоянии обеспечения ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада снова не смогла вызвать Шмыгаля с докладом по соглашению с США, - Железняк

Автор: 

ВР (29227) Умеров Рустем (505)


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Може запитають за міни і гранати - які не вибухають
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27.02.2025 12:09 Ответить
Шмаркля викликати не змогли(прощались з депутаткою в туалеті ВР), Вже мабудь всі попрощались, якщо знайшлись голоси....
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27.02.2025 12:10 Ответить
Вы там того... не того! акуратно, зайвого не питайте...
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27.02.2025 12:18 Ответить
Не подобається моя робота - змінюйте громадянство, скажет Умеров
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27.02.2025 12:29 Ответить
в умерова така харя що скоро лопне а жре і жре фу гидота
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27.02.2025 12:33 Ответить
для чого покликали ссучєного чєбурєка, він крім красти нічого не вміє.
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27.02.2025 13:05 Ответить
З нього користі ні Московії ні Україні нема але Зеленського він задовольняє.
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27.02.2025 13:38 Ответить
 
 