Рада вызвала Умерова на заседание комитета по безопасности и обороне

Верховная Рада поддержала предложение о проведении заседания Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки с участием министра обороны Рустема Умерова.

Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, инициатива была принята 234 голосами народных депутатов.

"Роман Костенко поставил на голосование дать поручение Комитету (по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - ред.) провести заседание по обеспечению вооружения в случае возникновения проблем поставок из США, с обязательным присутствием министра Рустема Умерова", - сообщил Железняк.

Как отмечается, ранее члены комитета выражали возмущение из-за того, что Умеров избегает заседаний и не отчитывается перед депутатами о состоянии обеспечения ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада снова не смогла вызвать Шмыгаля с докладом по соглашению с США, - Железняк