Рада снова не смогла вызвать Шмыгаля с докладом по соглашению с США, - Железняк

Верховная Рада не смогла вызвать премьер-министра Дениса Шмыгаля для доклада о деталях соглашения с США о сотрудничестве в сфере редкоземельных ископаемых.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мое предложение поставить доклад по сделке премьера снова не набрало голосов.... 138. Это просто какой-то позор... Депутаты узнают о тексте соглашения из СМИ и вместо этого завтра будут слушать о состоянии образования", - написал Железняк.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

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Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.