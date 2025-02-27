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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Рада снова не смогла вызвать Шмыгаля с докладом по соглашению с США, - Железняк

ВР приняла закон о компенсации за потерю имущества на ВОТ

Верховная Рада не смогла вызвать премьер-министра Дениса Шмыгаля для доклада о деталях соглашения с США о сотрудничестве в сфере редкоземельных ископаемых.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мое предложение поставить доклад по сделке премьера снова не набрало голосов.... 138. Это просто какой-то позор... Депутаты узнают о тексте соглашения из СМИ и вместо этого завтра будут слушать о состоянии образования", - написал Железняк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский не планирует подписывать второе соглашение с США, если там не будет более широких гарантий безопасности, - The Economist

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Читайте также: Зеленский не планирует подписывать второе соглашение с США, если там не будет более широких гарантий безопасности, - The Economist

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.

Автор: 

ВР (29227) Шмыгаль Денис (2669) редкоземельные металлы (128)


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Топ комментарии
+13
а ВР при зе що,,,
щоб когось контролювати???
потрібні кнопки натиснули, конверти отримали, писки закрили і до наступної сесії......
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27.02.2025 11:34
+11
Угода настільки корисна для України, що менеджер Амєтова боїться про неї розповісти в Раді ?...
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27.02.2025 11:34
+10
а в Україні є Рада ? ..знаю якихось слуг ..які потусили в Трускавці. а потім час від часу (пару днів в місяць) приходять попити каву в приміщення Верховної Ради
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27.02.2025 11:34
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Шмигаль шмигонув, а рада знову проґавила
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27.02.2025 11:31 Ответить
Зеля їде свою ж о п у рятувати!...
За це він здасть ВСЕ - йому немає чого втрачати!...
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27.02.2025 11:50 Ответить
Шо конкретно все?
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27.02.2025 11:56 Ответить
Конкретно вже здав південь країни!...
Але всю країну на дали здати патріоти!...
А те, що зелі зробив трампон пропозицію, " від якої неможливо відмовитися" - це й козі зрозуміло....
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27.02.2025 12:06 Ответить
А ти кажеш шо все. А по друге, ти думаєш якщо не підпише пропозицію то тобі чи мені щось дістанеться від тих копалин?
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27.02.2025 14:24 Ответить
Разве ставленнику Израиля нечего терять? Це кукловодам земли обитованной нечего, бо они - инициаторы стамбульского "мира" для нас, да и палестинскими да сирийским землями худо-бедно , а прирастают.
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28.02.2025 18:19 Ответить
а ВР при зе що,,,
щоб когось контролювати???
потрібні кнопки натиснули, конверти отримали, писки закрили і до наступної сесії......
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27.02.2025 11:34 Ответить
Угода настільки корисна для України, що менеджер Амєтова боїться про неї розповісти в Раді ?...
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27.02.2025 11:34 Ответить
Не льстите себе! все намного проще! Хозяева, КМУ хрен забил на "слуг", ВР!
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27.02.2025 12:01 Ответить
давайте чесно: з великою долею вирогідності може бути, що шмигаль сам дізнається деталі цієї угоди зі ЗМІ.
за правління зеленського й уряд й парламент не є ані самостійними ані суб'єктними.
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27.02.2025 12:26 Ответить
а в Україні є Рада ? ..знаю якихось слуг ..які потусили в Трускавці. а потім час від часу (пару днів в місяць) приходять попити каву в приміщення Верховної Ради
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27.02.2025 11:34 Ответить
Значит есть что скрывать Шмыгалю и Зеленскому
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27.02.2025 11:36 Ответить
У Раді вибори на носі. І коли перед виборами виставляють першу пьятірку , а подальший список у секреті від людей, - то одкуда не возьмись проявляються , - Любовниці, свати , куми, сестри, брати з братками, - Ось так і жевемо.
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27.02.2025 11:37 Ответить
Бо весь склад(чоловіча) частина ВР прощаєтья з депутаткою Кормишкіною в туалеті ВР....
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27.02.2025 11:39 Ответить
буде вам сюрприз завтра.
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27.02.2025 11:41 Ответить
Фанати клована говорили в 2019, що він все в державі зруйнує, заради майбутнього якихось дітей і онуків. Ну як вам лохи, подобаєтся таке майбутнє ?
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27.02.2025 11:41 Ответить
Хоче пересидіти у кущах,сциця мабуть.
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27.02.2025 11:41 Ответить
"А хто вона така,що я маю йти?"- подумав шмігліц.
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27.02.2025 11:42 Ответить
Куда ідьом ми с Пятачком - большой, большой сєкрет, і нє раскажем ми о ньом, о нєт, о нєт!
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27.02.2025 11:42 Ответить
Він хоч за щось відповідає цей Шмигаль ? так що в ОП скаже Єрмак цей так званий прем'єр буде робити.
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27.02.2025 11:45 Ответить
... ну не шмогла я, не шмогла...
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27.02.2025 11:49 Ответить
Єрмак добро не дав,бо поїхав до Трампа.Не довіряє Вові самому з рудим "сам на сам".Без Єрмака в Україні не одна собака не ожениться.
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27.02.2025 13:03 Ответить
Можна подумати, що таке собі ніхто шмигаль, щось реально знає чи на щось впливає!
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27.02.2025 13:30 Ответить
Нащо така ВР?
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27.02.2025 14:18 Ответить
А нафига же такую наголосовали?
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28.02.2025 18:20 Ответить
 
 