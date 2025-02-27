Зеленский не планирует подписывать второе соглашение с США, если там не будет более широких гарантий безопасности, - The Economist

Президент Владимир Зеленский не планирует подписывать второе соглашение с США, если оно не будет содержать более широких гарантий безопасности.

Об этом пишет The Economist, передает Цензор.НЕТ.

Источник издания в правительстве, знакомый с переговорами, сообщил, что Зеленский не планирует подписывать какое-либо второе, более полное соглашение, не содержащее более широких гарантий безопасности.

Издание, ссылаясь на источник в правительстве, который знаком с переговорами, пишет, что президент Владимир Зеленский не намерен подписывать какое-либо второе, более полное соглашение, которое не содержит более широких гарантий безопасности.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.

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