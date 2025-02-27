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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Зеленский не планирует подписывать второе соглашение с США, если там не будет более широких гарантий безопасности, - The Economist

Зеленский хочет гарантий безопасности во втором соглашении с США

Президент Владимир Зеленский не планирует подписывать второе соглашение с США, если оно не будет содержать более широких гарантий безопасности.

Об этом пишет The Economist, передает Цензор.НЕТ.

Источник издания в правительстве, знакомый с переговорами, сообщил, что Зеленский не планирует подписывать какое-либо второе, более полное соглашение, не содержащее более широких гарантий безопасности.

Издание, ссылаясь на источник в правительстве, который знаком с переговорами, пишет, что президент Владимир Зеленский не намерен подписывать какое-либо второе, более полное соглашение, которое не содержит более широких гарантий безопасности.

Читайте также: США не хотели включать упоминание о "гарантиях безопасности" в экономическое соглашение с Украиной, - New York Times

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.

Также читайте: Трамп о сделке по ископаемым: Принесет США большие доходы

Автор: 

Зеленский Владимир (20210) США (26381) редкоземельные металлы (128)


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Топ комментарии
+13
Зеленський не планує підписувати другу угоду зі США, якщо там не буде ширших гарантій безпеки

Ширших гарантій безпеки для зеленьського та для Андрія Боросивича, а також шоб там був відкат
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27.02.2025 09:10
+13
Сволота..зайшли кацапи на південь.без жодного супротиву.а зараз вижени їх....скільки життів поклали....
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27.02.2025 09:10
+10
Вже настільки зап...зділись всі, що вигадали якусь другу угоду.
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27.02.2025 09:05
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Першого вистачить, навіщо друге ?
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27.02.2025 08:57 Ответить
Рижий рекітір вміє виламувати руки. Перспективи в УКраїни оптимістичні і сонячні.
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27.02.2025 09:08 Ответить
Будь-який підпис все рівно ні до чого нас не зобов'язує, якщо документ не скріплено Великою Державною Печаткою України.
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27.02.2025 10:04 Ответить
пане, ви з якого століття в машині часу до нас прибули?
всім насрать на печатки, поцікавтеся як верховна раба вимикала світло щоб проголосувати потрібний владі закон, 10 років не пройшло ще.
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27.02.2025 10:50 Ответить
"всім насрать на печатки" - де можна подививитися такий закон чи указ?
А я пишу конкретно про указ 1230/96.
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27.02.2025 11:09 Ответить
закони та конституції це туалетний папір якщо нема альгоритму невідворотности у разі їх застосування.
тому якось насрать усім і на велику печатку і на закон про велику печатку і на розказувальників про ту печатку та ті закони.
щодня вікно овертона розкривається все більше, безкарности та зла більшає.
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27.02.2025 13:00 Ответить
Та й на критиків "великої печатки і закона про велику печатку і розказувальників про ту печатку та ті закони" теж насрать. На все насрать, анархія - мати порядку
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27.02.2025 14:01 Ответить
Як це ширших? - може діисних гарантіи безпеки!
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27.02.2025 08:59 Ответить
Вже настільки зап...зділись всі, що вигадали якусь другу угоду.
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27.02.2025 09:05 Ответить
Гарантии безпеки подписывают с теми,кто уважает самих себя,уважает свою землю и свой народ,а на тех кто разминирует поля перед врагом,продает вооружение до нуля и не слушает разведку союзников плюют и вытирают об них подошву.
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27.02.2025 09:05 Ответить
Зеленський не планує підписувати другу угоду зі США, якщо там не буде ширших гарантій безпеки

Ширших гарантій безпеки для зеленьського та для Андрія Боросивича, а також шоб там був відкат
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27.02.2025 09:10 Ответить
Ні *** ...він про народ думає... Як зберегти природні ресурси які по конституції належать народу а по факту олігархам
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27.02.2025 09:14 Ответить
найкращі гарантії це АМЕРИКАНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ
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27.02.2025 09:10 Ответить
Ну є приклади, коли США бізнес згортали в результаті війн та переворотів.
Одна справа шмальнути з літака у нічийній Сирії, а інша битися насмерть у затяжній війні з ядерною державою.
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27.02.2025 09:16 Ответить
найкращі гарантії це військовий союз.
на другому місці НАТО.
на третьому багато ******** зброї.
як бачите, вся оця мутка з угодою в топ-трійку не входить.
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27.02.2025 10:52 Ответить
Сволота..зайшли кацапи на південь.без жодного супротиву.а зараз вижени їх....скільки життів поклали....
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27.02.2025 09:10 Ответить
На який південь без жодного супротиву ?
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27.02.2025 10:02 Ответить
Отакий південь. Забув?
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27.02.2025 10:07 Ответить
Ну по перше , питання було не до вас . По друге , будьте трохи вихованішими . По третє , жіночка написала ..... без жодного супротиву . Ви теж з цим згодні ?
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27.02.2025 10:14 Ответить
Ну по-перше це не ваша приватна переписка. По-друге, пізно вже мені виховуватися
По-третє, я чітко вказав вам про який південь йде мова... про спротив я нічого не писав. Ви згодні?
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27.02.2025 10:18 Ответить
Виховуватись ніколи не пізно . Відповідь чекають від людини , якій ставили запитання. Де південь я знаю .
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27.02.2025 10:21 Ответить
І ще одне . Найдіть хоч одного на цій гілці з тих хто лайкнув пост цієї жіночки. Жодного !
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27.02.2025 10:16 Ответить
І ще одне. Я постараюся бути трохи вихованішим, наскільки зможу.
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27.02.2025 10:19 Ответить
Ось дивіться . Ми , з вами , на новині , щось обговорюємо, можем сперечатись . Паночці поставили "згоду" люди яких тут і близько немає на цій новині. В вас немає запитань ?
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27.02.2025 10:24 Ответить
Напевно тому, що жіночка написала правду як вона є? І лише у зелених довбодятлів виникають питання?
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27.02.2025 10:52 Ответить
Вибачте , не знаю який колір у вас як у дятла , але ви чи та жіночка там були особисто ? Не так давно на цьому сайті , за допомогою Бутусова , було декілька відео про оборону і перші години бою саме на півдні . Раджу подивитися і саме головне не міняйте колір , він вам личить ,
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27.02.2025 11:17 Ответить
я тут. В чому проблема?
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27.02.2025 18:41 Ответить
Дивись щоб перша тобі боком не вилізла...
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27.02.2025 09:13 Ответить
Люди якщо ,є можливість ,де тільки можна розголошуйте в СМІ України щоб цю ,так звану угоду, не укладали ні в якому разі, напишіть петицію президенту зберіть якомога більше підписів ,ми вже підписували одну про неядерний статус ,ПаРаша і США не виконали.Якщо укладемо цю ,де
гарантія ,що США будуть виконувати ,тим більше трампон і ****** два лапті пара.Зним не можна мати справи від слова взагалі,тим більше якщо йде мова про наше майбутнє.
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27.02.2025 09:21 Ответить
Зеленскій трошки тупий - "патєряшка". США Трампа прагне самоізоляції і вічно халявних ресурсів. США хоче купувати дешево, а продавати дорого. Тому ніяких гарантій в Європі нікому не буде забезпечувати. Це розуміють навіть діти. Гудбай Америка.
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27.02.2025 09:41 Ответить
В "соглашении" нет ни ракет, ни танков, ни денег, ни санкций.
Это просто бумажка.
Так зачем её подписывать?
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27.02.2025 09:49 Ответить
Должен быть проведён всеукраинский референдум, пусть каждый выскажеться - готовы ли мы на это или нет
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27.02.2025 09:50 Ответить
Ох, як страшно - "Зеленський не планує підписувати угоду"! Бійтеся всі. Помийки офісу беніЗелі ведуть вас в правильному напраямку "не підписує, не підписує- потужний, міцний, стійкий"... "підписав все, що дали, аби тільки не верещали, що він не легітимний", хіба йому шкода України?
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27.02.2025 09:53 Ответить
Україна - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 унітарна https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F демократична https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 парламентсько-президентська республіка
Без Рады Зе ничего подписать не может. Рада выше Зе
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27.02.2025 09:58 Ответить
Скажу більше, без відповідної печатки ця угода - пусте місце. Читаємо указ 1230/96.
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27.02.2025 10:13 Ответить
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27.02.2025 12:09 Ответить
Все просто, Буткевич та Бутусов кажуть, що треба підписувати. Я їм довіряю.
Буткевич вчора записав відео з деталями.
Усі хто проти - або дибіли, або працюють на ОП/русню.
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27.02.2025 10:55 Ответить
І нахуа тоді підписувати першу?!
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27.02.2025 10:56 Ответить
Треба свої умови вставити в цій угоді і поставити трампа на коліна перед Україною
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27.02.2025 13:54 Ответить
 
 