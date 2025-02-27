Зеленский не планирует подписывать второе соглашение с США, если там не будет более широких гарантий безопасности, - The Economist
Президент Владимир Зеленский не планирует подписывать второе соглашение с США, если оно не будет содержать более широких гарантий безопасности.
Об этом пишет The Economist, передает Цензор.НЕТ.
Источник издания в правительстве, знакомый с переговорами, сообщил, что Зеленский не планирует подписывать какое-либо второе, более полное соглашение, не содержащее более широких гарантий безопасности.
Издание, ссылаясь на источник в правительстве, который знаком с переговорами, пишет, что президент Владимир Зеленский не намерен подписывать какое-либо второе, более полное соглашение, которое не содержит более широких гарантий безопасности.
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.
Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.
Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".
Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.
25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.
26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.
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всім насрать на печатки, поцікавтеся як верховна раба вимикала світло щоб проголосувати потрібний владі закон, 10 років не пройшло ще.
А я пишу конкретно про указ 1230/96.
тому якось насрать усім і на велику печатку і на закон про велику печатку і на розказувальників про ту печатку та ті закони.
щодня вікно овертона розкривається все більше, безкарности та зла більшає.
Ширших гарантій безпеки для зеленьського та для Андрія Боросивича, а також шоб там був відкат
Одна справа шмальнути з літака у нічийній Сирії, а інша битися насмерть у затяжній війні з ядерною державою.
на другому місці НАТО.
на третьому багато ******** зброї.
як бачите, вся оця мутка з угодою в топ-трійку не входить.
По-третє, я чітко вказав вам про який південь йде мова... про спротив я нічого не писав. Ви згодні?
гарантія ,що США будуть виконувати ,тим більше трампон і ****** два лапті пара.Зним не можна мати справи від слова взагалі,тим більше якщо йде мова про наше майбутнє.
Это просто бумажка.
Так зачем её подписывать?
Без Рады Зе ничего подписать не может. Рада выше Зе
Буткевич вчора записав відео з деталями.
Усі хто проти - або дибіли, або працюють на ОП/русню.