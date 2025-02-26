США не хотели включать упоминание о "гарантиях безопасности" в экономическое соглашение с Украиной, - New York Times

США выступали против того, чтобы включать упоминание о гарантиях безопасности Украины в двустороннее соглашение о разработке полезных ископаемых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что в согласованной Украиной и США версии соглашения о недрах есть упоминание о том, что Штаты "поддерживают усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для установления прочного мира".

Как пишет издание, в предыдущих проектах соглашения фраза о гарантиях безопасности отсутствовала.

В материале говорится, что представители администрации Дональда Трампа "настойчиво пытались" исключить фразу о гарантиях безопасности из предыдущих версий документа.

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По информации источника издания, США утверждали, что эта фраза выходит за пределы переговоров о правах на добычу полезных ископаемых в Украине.

Было непонятно, означает ли новая формулировка поддержку конкретных гарантий безопасности со стороны США или содействие дипломатическим усилиям Украины для поддержки европейской "миротворческой" миссии.

Напомним, что 26 февраля СМИ опубликовали полный текст соглашения между Украиной и Соединенными Штатами по полезным ископаемым. Основные положения документа уже согласованы.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

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Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

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