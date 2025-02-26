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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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США не хотели включать упоминание о "гарантиях безопасности" в экономическое соглашение с Украиной, - New York Times

Полезные ископаемые

США выступали против того, чтобы включать упоминание о гарантиях безопасности Украины в двустороннее соглашение о разработке полезных ископаемых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что в согласованной Украиной и США версии соглашения о недрах есть упоминание о том, что Штаты "поддерживают усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для установления прочного мира".

Как пишет издание, в предыдущих проектах соглашения фраза о гарантиях безопасности отсутствовала.

В материале говорится, что представители администрации Дональда Трампа "настойчиво пытались" исключить фразу о гарантиях безопасности из предыдущих версий документа.

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По информации источника издания, США утверждали, что эта фраза выходит за пределы переговоров о правах на добычу полезных ископаемых в Украине.

Было непонятно, означает ли новая формулировка поддержку конкретных гарантий безопасности со стороны США или содействие дипломатическим усилиям Украины для поддержки европейской "миротворческой" миссии.

Напомним, что 26 февраля СМИ опубликовали полный текст соглашения между Украиной и Соединенными Штатами по полезным ископаемым. Основные положения документа уже согласованы.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

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Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

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Автор: 

соглашение (1301) США (26381) редкоземельные металлы (128) гарантии безопасности (112)


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Топ комментарии
+12
А в чому взагалі сенс угоди, якщо нам ні припинення війни, ні НАТО не світить, а гарантії у нас ще є від Будапештського меморандуму
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26.02.2025 23:36
+7
Так тоді взагалі мозок пливе, Порошенко наче адекватний але теж топить за цю угоду. Ну не топить прям таки але говорить , що це має бути добре.
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26.02.2025 23:48
+7
Угода без гарантій безпеки, без зобовязань виконувати Будапештський меморандум, а США попри юридичну казуїстику залишаються відповідальними за територіальну цілісність України!, нагадує скляні буси індіанцям за Манхеттен...
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27.02.2025 00:27
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Батько косить а я нi, накуя воно менi... (c)
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26.02.2025 23:39 Ответить
А в чому взагалі сенс угоди, якщо нам ні припинення війни, ні НАТО не світить, а гарантії у нас ще є від Будапештського меморандуму
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26.02.2025 23:36 Ответить
Америка розбагатіє, Зеленського не будуть обзивати 4% диктатором.
Плюси поки що всі...
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26.02.2025 23:38 Ответить
У трампа компромат на Зе, у ***** на Трампа... так і живем...
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27.02.2025 00:00 Ответить
В чому сенс був обирати членограє та безмозклу куклу Коломольского на головну роль у воюючий країні...
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27.02.2025 00:49 Ответить
Гарантії безпеки не хотіли включати згадку про США
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26.02.2025 23:37 Ответить
Угода з Трампом...
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26.02.2025 23:40 Ответить
Так тоді взагалі мозок пливе, Порошенко наче адекватний але теж топить за цю угоду. Ну не топить прям таки але говорить , що це має бути добре.
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26.02.2025 23:48 Ответить
взагалі мозок пливе. Порошенко наче адекватний...
В тебе нема чому пливти.
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26.02.2025 23:52 Ответить
Аргументи? Чи так зайшов сирнути
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26.02.2025 23:54 Ответить
Херово быть ничем...
Глобально, поднебесная смотрит как по реке пропвлают трупы твоих врагов...
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26.02.2025 23:50 Ответить
варіант закінчення війни.

Україна + Захід виходять до путіна з пропозицією мирного договору:

По територіям: росія виходить з Херсонської і Запорізької областей. Крим і весь Донбас залишаються під росією.

По гарантіям безпеки:
+ ввід європейського миротворчого контингенут в Україну.
+ миротворчий контингент ООН по лінії розмежування, щоб гарантувати відсутність бойових дій (на контингент оон повинні 2 сторони согласитись). путін же вимагає гарантій, що Україна не прийде за своїми територіями - ну от, хай погоджується на миротворців ООН. Ато після трампа прийде ще якась агресивана влада, відкриє Україні лендліз, Україна освободить свої території і путіна скинуть в росії. так що хай бере те, що пока трамп дає.
+30 країн заходу дають Україні гарантії, що в випадку повторного нападу росії, вони вводять свої війська і допомагають Україні вигнати росію, а також передають Україні ракети будь-якої дальності з можливістю бити по любим точкам в росії. Чим більше країн нададуть гарантії - тим менша ймовірність, що росія нападе знову.

Чому путін має погодитись на такі гарантії Україні: він же має доказати своє набажання ще раз нападати на Україну. Чому Захід має погодитись на такі гарантії: вони ж хочуть закінчення війни в Європі.

До путіна доводять інформацію, що, у випадку відмови підписати цей договір, буде:
1) Захід повинен допомогти Україні почати виробляти свої далекобійні ракети.
2) Знищити російські військові об'єкти (літаки, кораблі, військові заводи, військові склади)
3) Знищити російські нафто-видобувні і газо-видобувні підприємства, НПЗ, порти, через які експортується нафта, магістральні нафто-газо-проводи.
4) Добити російську промисловість - металургійні комбінати і підприємтва хімічної промисловості.
5) Знищити російські ГЕС, ТЕС, розподільні підстанції.
6) Заходу потрібно зробити українську армію сильнішою від російської, щоб в Української армії було більше ніж у російської армії: танків, БТР-ів, артилеріських установок, ***********...
7) Якщо росія ввела війська в південно-східну Україну, то чому Захід не може ввести війська в північно-західну частину України? На запрошення президента Зеленського! І хай вони розміщують тут свої військові бази.
8 ) США можуть надати україні 200 літаків і Україна може купити собі по всьому світу відставних пілотів на пенсії.
9) Заходу потрібно профінансувати рос опозицію. Рос опозиція не може вести опозиційну діяльність в росії, то хай веде опозиційну діяльність з-за кордону на територію росії. Потрібно вести анти-пропаганду, виступати проти путіна і проти війни. путін тратить на пропаганду 2 млрд на рік, стільки треба витрачати і на антипропаганду. вести діяльність через супутникові канали, сайти, ютуб, телеграм, тікток, мобільні дотатки. Витрачати повно грошей на рекламу цього контенту.
10) ліквідувати путіна. У США є для цього засоби.

Якщо закінчуємо війну по лінії фронту - то підконтрольна Києву Україна може вступити в нато. Якщо путін хоче, щоб ми замінили нато на інші гарантії безпеки - хай виходить з частини територій. А то він хоче і закінчення війни по лінії фронту і невступ україни до нато.

путін вищевикладене вирішення ситуації може представити росіянам як перемогу. Він скаже, що воював проти вступу України до нато і за "звільнення" Донбасу. І що він свого добився. Влада України теж це може представити українцям як перемогу: звільнили частину території невійськовим шляхом, не витрачаючи наших воєнних, вступаємо в єс, отримали гарантії, що росія на нас вже більше ніколи не нападе.

Але ж як путіну ці території забрати з конституції? Результати мирного договору проголосують в парлеманті пакетом!
скажуть населенню, що південь україни захоплювали для послідуючого обміну на донеччину. а чому менший кусок землі обміняли на більший? - "бо там більше літію і більш проросійське населення".

Чому не можна віддавати Херсонську і Запорізьку області - там живе проукраїнське населення, не можна залишати його в окупації. Населення півдня більш патріотичне, ніж населення донбасу. Подивіться як підконтрольний Україні Донбас голосував на виборах 2014 і 2019 років - за опзж і бойка.

Подивіться на карту України. якщо ми всі окуповані території втрачаємо - яка буде карта України? А якщо ми втрачаємо крим і донбас - це набагато вигідніша для нас, с точки зору територій, ситуація.

Найбільше чого ми можемо зараз досягти - це виторгувати у Заходу ще хоча б 2 наші області.
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26.02.2025 23:52 Ответить
Відчуваєш себе Наполеоном? Це лікується.
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26.02.2025 23:53 Ответить
Відчуваю, що тебе, цапа, пора вже ..
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27.02.2025 05:09 Ответить
Это в Израиле план писали?
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27.02.2025 00:03 Ответить
Тоді пнх
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26.02.2025 23:53 Ответить
Господи, дай Боже, щоб Зе не підписав цю угоду з дияволом, а Рада не підтримала!
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26.02.2025 23:54 Ответить
Є сумніви?
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27.02.2025 00:00 Ответить
Зеленого поняття не маю.
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27.02.2025 00:21 Ответить
"підтримують зусилля України щодо отримання гарантій безпеки, необхідних для встановлення тривалого миру"

Це ні про що. Це навіть жалюгідніше будапештського меморандуму якщо в світі є щось жалюгідніше за нього.
Чекати якіхсь гарантій від діда, який ліг під ***** цілком і повністю - це просто самообман.
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26.02.2025 23:58 Ответить
від криворого жида чекаєте померти за Україну?
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27.02.2025 00:07 Ответить
Я нічого вже не чекаю. Принаймні доброго, тим більше після приходу до влади рудої ганчірки.
Світ вкотре довів, що всі договори можна при бажанні запхнути в сраку, а едине, що рулить - право сильного. Нажаль, Україна тут навіть не в десятці, але тут нічого з цим не зробиш. Факт є факт - два старих підараса можуть розірвати країну і не вдавитися і ********** їм за це не буде.
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27.02.2025 00:25 Ответить
На жаль, схоже це так...
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27.02.2025 00:34 Ответить
Наша надія тільки на Господа Бога
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27.02.2025 07:44 Ответить
It looks like you a person whom one can talk with. I'm Volodymyr
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27.02.2025 00:47 Ответить
Виходить що Україна воює проти США,кацапстану , Китаю,КНДР, і Ірану маючи за великим рахунком лише занепокоєння від ЄС? Це ж абсурд.
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27.02.2025 00:10 Ответить
підтримують зусилля України щодо отримання гарантій безпеки, необхідних для встановлення тривалого миру" Джерело: https://censor.net/ua/n3538169
Сміх та й годі. Ми з колегами підтримуєм все хороше і справедливе.
Всі підтримують якісь "зусилля"..
Кому від того легше?
Покажіть Херсон по Амер-тв !!
Хуцпарі тупі
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27.02.2025 00:25 Ответить
Угода без гарантій безпеки, без зобовязань виконувати Будапештський меморандум, а США попри юридичну казуїстику залишаються відповідальними за територіальну цілісність України!, нагадує скляні буси індіанцям за Манхеттен...
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27.02.2025 00:27 Ответить
а якщо британія і франція передадуть україна ядерну зброю? штук 50 ракет?
трамп же казав хай європа бере на себе гарантії безпеки для україни.
це буде найкращими гарантіями безпеки для україни!
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27.02.2025 02:34 Ответить
ми поміняли ядерний статус на гарантії територіальної цілістності.
териаторіальної цілістності немає, тому що росія порушила будапештський меморандум.
значить ми маємо право вернути ядерну зброю.
ми не будемо новими набувачами ядерної зброї. тому що у нас вже був ядерний статус. ми його просто собі повернемо. значить америці нема чого на нас накладати санкції.
якщо америка захоче накласти санкції - то хай накладає їх і на індію, пакистан, росію, китай, ізраїль. вони ж теж мають ядерну зброю.
ми подамо у всі світові суди. ми міняли ядерний статус на територіальну цілісніть. територіальної цілісності нема - немає без'ядерного статусу.
росія передала білорусі ядерну зброю. значить захід повинен у відповідь передати ядерну зброю україні!
і навіщо накладати санкції на свого союзника, ладно там санкції на ворога накласти!
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27.02.2025 02:41 Ответить
Make Ukraine nuclear again!
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27.02.2025 07:36 Ответить
Наступним кроком Путіна після знищення України буде повернення Варшави в склад Росії і новий розподіл Польщі та Німеччини
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27.02.2025 07:29 Ответить
Есть такой грех - лихоимство
Безбожники они не хуже чекистов
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27.02.2025 07:42 Ответить
 
 