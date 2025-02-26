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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Президент Колумбии Петр назвал "глупостью" соглашение Украины с США об ископаемых: МИД отреагировал на это

МИД ответил на высказывания президента Колумбии по соглашению об ископаемых

Спикер МИД Георгий Тихий отреагировал на заявление президента Колумбии Густаво Петро, который назвал соглашение между Украиной и США о полезныхм ископаемых "глупостью Зеленского".

Соответствующее заявление спикер внешнеполитического ведомства Украины опубликовал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Настоящая глупость - называть украинцев "братьями" русских. Симон Боливар не считал "глупостью" поднимать креолов на борьбу против своих колонизаторов. Украинский полковник Михаил Скибицкий, также известный как Мигель Рола, правая рука Боливара и герой битвы при Аякучо, не считал, что манипулирует Боливаром или креолами Америки. Как и сотни других европейских героев той войны", - заявил Тихий.

Спикер МИД выразил уверенность, что дружественный колумбийский народ правильно понимает факты и не поддерживает подобные оскорбления.

Что сказал президент Колумбии?

Президент Колумбии Густаво Петро назвал соглашение по полезным ископаемым между Украиной и США "глупостью Зеленского", который "воюет со своими братьями-славянами" и "отдает Украину американцам".

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Читайте также: Россия предложила США соглашение по полезным ископаемым на оккупированных территориях Украины, - NBC

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

Читайте также: Трамп о соглашении относительно ископаемых: замечательное для Украины и принесет США большие доходы

Автор: 

Колумбия (36) МИД (6934) соглашение (1301)


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Топ комментарии
+19
Наш МЗС уже похлеще проститутки захаровой. Я думал, что ту дуру уже никто не переплюнет. Ан нет
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26.02.2025 23:13
+18
Про дурь - кращого спеціаліста на планеті немає, тому заява варта уваги
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26.02.2025 23:12
+15
Челы, которые глотают неделю оскорбления о Трампа и его команды как дворовая шавка рявкнули на Колумбию, которая им ничего не сделала.
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26.02.2025 23:15
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Це той Петро, що любить вийобуватися перед штатами, а потім, коли санкціями пригрозять, навколішки повзає і розповідає, що "произошла чудовищная ошибка"?
Ну цей хлоп авторитет, так. б на нього подивився якби він справлявся якби його країна опинилася в положенні України.
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27.02.2025 00:08 Ответить
Он еще недавно сказал что кокаин лучше алкоголя.
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27.02.2025 00:09 Ответить
Ну тут я не можу сперечатися. Чувак що рулить кокаїновою країною ***** не скаже
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27.02.2025 00:16 Ответить
так воно і є
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27.02.2025 04:43 Ответить
Зімбабве ще пише! Трохи довше буде - абетки ще нє...
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27.02.2025 00:14 Ответить
Шось москворотих за Колумбію поплавило, з чого це?
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27.02.2025 02:35 Ответить
В підсумку, судячи з заяви нашого МЗС, спростувало воно другу частину тез отого колумбійця. Щодо першої частини, очевидно, навіть МЗС немає що сказати.
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27.02.2025 06:26 Ответить
Даже колумбийцы понимают 🤢🤢🤢
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27.02.2025 07:16 Ответить
Украинцы, воспрепятсвуйте этой "сделке". Это апофеоз срусского нарратива - украинцы завели себя в рабство. Они, твари, уже ржут.(((
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27.02.2025 07:21 Ответить
кацапа, всеодно вас всіх вб'ють і готові заплатити більше ніж 500 лярдів.
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27.02.2025 07:43 Ответить
Это у Зеленского славяне - братья? Я не о том, что из мокшей такие же славяне, как и из Зеленского, и что якобы Украина воюет со славянами. Но Зеленский - славянин?
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27.02.2025 07:31 Ответить
Хоч один притомний.
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27.02.2025 07:36 Ответить
Він не один такий, навіть Джонсон визнав що ця угода вимагання. Скоро про цю дурість будуть говорити всі без виключення.
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27.02.2025 08:16 Ответить
Та Джонсон наче сказав, що так треба. Хоч і вимагання. Але з три роки вони допомагали, чому не можуть продовжити? Америці їсти нема чого? Чому саме зараз? Дурня й є.
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27.02.2025 08:46 Ответить
"Так, ця угода - це вимагання. Але згадайте наш ленд-ліз. Нас просто обібрали, забрали наші військові бази, і ми до 2006 року розплачувалися за цю допомогу", - сказав експрем'єр.

https://glavred.info/world/sdelka-s-ssha-po-iskopaemym-eks-premer-britanii-obyasnil-ee-vygodu-dlya-ukrainy-10642214.html

https://ukrrudprom.com/news/Dgonson_nazval_aferoy_predlogennoe_Trampom_soglashenie_ob_ukrainskih_mestorogdeniyah.html
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27.02.2025 09:59 Ответить
Так і є. Британці розрахувалися за ленд-ліз в 2006, Раша, яка взяла на себе борги СССР, також в 2006 р. (достроково), Китай також мала борг перед США.Що цікаво у 79 США визнали КНР законним урядом Китаю, відповідно, й боржником за ленд-ліз, але це не завадило США висунути згодом, у 89 р., претензії щодо погашення боргу за наданий ленд-ліз ще й уряду Тайваню.
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28.02.2025 11:40 Ответить
Ваш історичний екскурс в тонкощіі Ленд-лізу в даному випадку немає ніякого сенсу.
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28.02.2025 11:59 Ответить
Скоро про цю дурість будуть говорити всі без виключення.
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27.02.2025 08:18 Ответить
А чому америка не хоче скупити нашу землю, чорнозем
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27.02.2025 08:32 Ответить
Тепер очікуємо санкції на поставки коксу ... а Потужний шукатиме "імпортозамєщєніє"
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27.02.2025 08:52 Ответить
4й рік війни, а в світі каша і міфи на рахунок війни і російської агресії. Пропукінських шмар фіцо, орбана і тд не беремо. Просвітницької діяльності і правдивих наративів немає
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27.02.2025 09:11 Ответить
Україну пограбували. Від війни всі отримали вигоду, крім України
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27.02.2025 16:24 Ответить
Буряти,калмики,татари,ханти-мансі,якути,коряки мордва,чуваші..і інший зброд-теж слов'яни.?.Слов"ян і чверті не набереться з всього населення раши, і тільки боржники та дебіли з них за рублі лізуть під кулі ЗСУ
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27.02.2025 16:24 Ответить
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