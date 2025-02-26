Президент Колумбии Петр назвал "глупостью" соглашение Украины с США об ископаемых: МИД отреагировал на это

Спикер МИД Георгий Тихий отреагировал на заявление президента Колумбии Густаво Петро, который назвал соглашение между Украиной и США о полезныхм ископаемых "глупостью Зеленского".

Соответствующее заявление спикер внешнеполитического ведомства Украины опубликовал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Настоящая глупость - называть украинцев "братьями" русских. Симон Боливар не считал "глупостью" поднимать креолов на борьбу против своих колонизаторов. Украинский полковник Михаил Скибицкий, также известный как Мигель Рола, правая рука Боливара и герой битвы при Аякучо, не считал, что манипулирует Боливаром или креолами Америки. Как и сотни других европейских героев той войны", - заявил Тихий.

Спикер МИД выразил уверенность, что дружественный колумбийский народ правильно понимает факты и не поддерживает подобные оскорбления.

Что сказал президент Колумбии?

Президент Колумбии Густаво Петро назвал соглашение по полезным ископаемым между Украиной и США "глупостью Зеленского", который "воюет со своими братьями-славянами" и "отдает Украину американцам".

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

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Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

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